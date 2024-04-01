ВЦИОМ спросил у россиян, готовы ли они жить за границей

По оценкам россиян, пик эмиграции пришелся на вторую половину 2022 года Источник: Дарья Пона / 74.RU











По результатам мартовского опроса ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян сегодня не рассматривают для себя переезд за границу на ПМЖ. Такую позицию высказали 93% опрошенных. Доля желающих эмигрировать из страны составила только 5% — и достигла минимума за все время мониторинга, с 1991 года.



Для сравнения, в 2019–2021 годы о своем желании эмигрировать заявляли 16–17% россиян. Такой же миграционный потенциал был отмечен в 1991 году (16%). При этом 3–5 лет назад доля желающих остаться в стране составляла 81–82%. В начале 1990-х таких людей насчитывалось только 70% — это минимальное значение за все время измерений.



Опрос проводился методом телефонного интервью по случайной выборке из базы телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Участие в нем приняли 1600 россиян старше 18 лет.



Вопрос о масштабах эмиграции разделил россиян примерно на три равные группы: 22% ответили, что за последние полгода людей, уехавших из страны на ПМЖ за границу, стало больше, 25% — что их стало меньше, 24% — что их количество не изменилось. Еще у 29% этот вопрос вызвал затруднения. Похожие распределения ответов были получены до пандемии, в 2018 году (23, 27, 27 и 23% соответственно). А вот в ходе январского опроса в 2023 году 53% россиян отвечали, что уехавших из России людей за последние полгода стало больше. То есть пик эмиграции, по оценкам россиян, пришелся на вторую половину 2022 года.



За последние три года радикально изменился взгляд на эмиграцию: если в 2021 году в обществе преобладало мнение, что надо жить в той стране, где тебе будет хорошо (51% против 42% сторонников альтернативной точки зрения), то сегодня большая часть россиян склоняется к тому, что жить надо там, где ты вырос и получил образование (64 против 30%).

