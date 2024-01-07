Бизнес на стариках, наживы на СВО и замок авторитета. Лучшие расследования НГС в 2023 году — что вы могли пропустить

Корреспондент НГС Ксения Лысенко разузнала подробнее об этих схемах и расценках, а также сама притворилась женой пропавшего без вести военнослужащего, назвав выдуманные данные — фамилию, имя, номер жетона. Волонтер, который рекламировал свои услуги в телеграме, заявил, что нашел несуществующего мужа и пообещал помочь его вызволить из плена за денежное вознаграждение.



Весной этого года громко о себе заявило АНО «Красный круг», рекрутировавшее медиков на новые территории, в том числе из Сибири. Как выяснилось, у организации непрозрачная финансовая отчетность и весьма интересные учредители и руководители. Среди них мы нашли бизнесмена, сколотившего состояние на госконтрактах, врача президентской больницы и двух врачей, регулярно выезжающих в Америку, например, чтобы родить ребенка в роскошном госпитале в Майами.

