Бизнес на стариках, наживы на СВО и замок авторитета. Лучшие расследования НГС в 2023 году — что вы могли пропустить

В прошлом году мы выпустили почти 5000 материалов: это репортажи с мест событий, истории о сильных людях, рецензии на открывшиеся рестораны и магазины, фотопрогулки по районам и улицам, криминальные истории, а также расследования. Именно последние мы решили вспомнить отдельно. Давайте посмотрим, какие материалы НГС оказались самыми непростыми, резонансными, а местами — шокирующими.
Спецоперация: расценки за помощь и благотворители, влюбленные в Америку
2023 год запомнится нам, в том числе, спецоперацией, на которой пытаются обогатиться аферисты. Об одной из таких схем мы узнали от сибирячки, потратившей 200 тысяч рублей на освобождение сына из плена. Всякий раз с ней связывались мошенники, которые, по всей вероятности, видели посты семьи в соцсетях о поиске сына, а доведенная до отчаяния женщина, по ее признанию, готова была отдать любые деньги, чтобы вернуть его.
Корреспондент НГС Ксения Лысенко разузнала подробнее об этих схемах и расценках, а также сама притворилась женой пропавшего без вести военнослужащего, назвав выдуманные данные — фамилию, имя, номер жетона. Волонтер, который рекламировал свои услуги в телеграме, заявил, что нашел несуществующего мужа и пообещал помочь его вызволить из плена за денежное вознаграждение.
Весной этого года громко о себе заявило АНО «Красный круг», рекрутировавшее медиков на новые территории, в том числе из Сибири. Как выяснилось, у организации непрозрачная финансовая отчетность и весьма интересные учредители и руководители. Среди них мы нашли бизнесмена, сколотившего состояние на госконтрактах, врача президентской больницы и двух врачей, регулярно выезжающих в Америку, например, чтобы родить ребенка в роскошном госпитале в Майами.
Бизнес: аферисты-газовщики и владельцы престарелых домов
После страшной трагедии, когда из-за взрыва газа в доме на Линейной рухнул подъезд, в Новосибирске арестовали двух омичей. Они появлялись в многоэтажках, представляясь сотрудниками газовой службы, и навязывали дорогостоящее оборудование и ремонт. В основном эти газовщики приходили в квартиры пенсионеров, которых оказалось проще всего обманывать. Вот и в доме на Линейной они появились за несколько дней до трагедии.
Павел Тиунов узнал, кто стоит за организацией «Межрегионгаз Сервис» и обнаружил, что задержанные — лишь часть крупной ОПГ, которая действует по всей России.
Корреспондент Виктор Бобровников распутал сложную схему владения сетью домов для престарелых, за которой тянулся шлейф странных историй. Сибиряки рассказали о подозрительных смертях и избиении своих близких в скандальных пансионатах. Делом заинтересовали следователи и прокуроры, ну а НГС выяснил, кто устроил «сеть пансионатов европейского типа» и как именно обманывают родственников пожилых людей.
Махинации с землей: дело развалившегося колхоза и золотая земля за бесценок
Еще одно расследование Виктора Бобровникова — история о том, как советские колхозники стали современными акционерами, но незаметно для себя потеряли всё. Речь идет о «Знамени Коммунизма», за падением которого журналист наблюдал с 2014 года. Колхоз на десяток лет пережил другие распроданные колхозы Новосибирской области и оставил после себя внушительное наследие.
Из Тогучинского района переносимся в самый центр города, на скандальный участок, где расположился ресторанный дворик. Удивительно, но лакомый кусок земли у гостиницы «Центральной» семья алтайского бизнесмена — хозяина сети «Мария-Ра» Александра Ракшина — получила всего за 15% от его кадастровой стоимости, а именно за 5 тысяч с небольшим. Хотя подобный актив стоит не меньше четверти миллиона долларов. Как так вышло и суждено ли планам бизнесмена на строительство 26-этажного здания сбыться — читайте в расследовании Ильи Калинина.
Недвижимость с криминальным душком: замки, дворцы силовиков и клубный дом из «нулевых»
Криминальный журналист редакции Павел Тиунов нашел замок авторитета «первомайских» Игоря Шулякова по кличке «Хипарь», которого убили в конце 90-х. Дом нежилой, но всё равно впечатляет: есть двухметровый забор и причудливые башенки. Он проследил историю перехода права собственности на эту крепость и узнал, кому теперь она принадлежит.
Современные замки теперь можно отыскать разве что в коттеджных поселках. Стиль их постройки всё так же впечатляет, как и состав владельцев. Ксения Лысенко решила повнимательнее присмотреться к одному из самых роскошных закрытых поселков в Новосибирске — «Удаче» и обнаружила среди собственников силовиков, бывшего транспортного прокурора, нескольких депутатов и опальных бизнесменов. К слову, дома в «Удаче» стоят по 100–150 миллионов (и это только те, которые выставляются на публичную продажу), а площадь самого большого коттеджа составляет 3000 квадратных метров.
Интересную недвижимость мы отыскали и в центре города. С «нулевых» возле метро «Октябрьская» стоит примечательный клубный дом, квартиры в котором продаются годами из-за своего огромного ценника.
Владеют недвижимостью бывший советник губернатора, осужденный за участие в ОПГ, киллер группировки «труновских» и серый кардинал новосибирской политики.
Скандалы с зарплатами фельдшеров на скорой
В конце лета врачи скорой помощи в Новосибирске заявили о массовом увольнении и острой нехватке бригад для оказания даже экстренной помощи горожанам. Из-за этого, по их словам, пациентам приходится ждать по 4, 6 и даже по 12 часов. Журналист Александра Бруня поговорила фельдшерами и выяснила, что нагрузка у врачей выше, чем в ковид, а получают они очень маленькие зарплаты.
После первой публикации последовала вторая — на этот раз мы разбирались со способами, которыми руководство ССМП Новосибирска пытается завуалировать проблемы и убедить своих сотрудников, что зарабатывают они не так уж и мало.