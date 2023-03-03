Серый кардинал, киллер Челентано и лихой бизнесмен. Кому принадлежат роскошные таунхаусы в доме на Шевченко

Желтая крепость недалеко от станции метро «Октябрьская» — один из самых первых клубных ЖК Новосибирска. У дома замкнутый двор и очень бдительные охранники, которые не пропускают посторонних на эту территорию. Правда, смотреть во дворе всё равно буквально не на что — деревья, протоптанные дорожки и огромная залитая бетоном площадка для паркинга. Вероятно, охрана беспокоится о том, чтобы прохожие не потревожили покой жильцов дома на Шевченко, среди которых политики, бизнесмены и люди, связанные с преступным миром. Рассказываем, кто обзавелся четырехэтажными квартирами за десятки миллионов рублей в домике-крепости.
Дом, куда
«так просто не попасть»
Четырехэтажный дом на Шевченко, 17 построили в начале нулевых. Тогда клубный ЖК считался роскошным и входил в топ самых дорогостоящих проектов на рынке недвижимости Новосибирска: квартиры-таунхаусы, закрытый двор, огромные площади. Со временем свое великолепие дом растерял, а квартиры в нем, которые должны были продаваться среди «своих», теперь выставлены на, так сказать, публичную продажу. Правда, желающих обзавестись жильем на Шевченко не то чтобы много, и этому, как рассуждает управляющий партнер компании
Из-за давности строительства проект морально устарел, но три непоколебимых фактора всё же относят дом на Шевченко к премиум-классу, считает эксперт.
— Это, в первую очередь, локация. Дом на Шевченко по-прежнему находится в той локации, которая востребована на рынке. Плюс это один из немногих проектов в Новосибирске (а возможно, и единственный), который действительно обособлен. В нем присутствует клубность — туда так просто не попасть. Единое социальное окружение тоже присутствует. Плюс большие площади, а это влечет за собой большую цену. В остальном жилье устарело. Вот эти квартиры-таунхаусы — это такой пережиток прошлого. Хотя, по идее, сделай в этом месте такой же проект, с такой же клубностью, но посовременнее — я думаю, что он нашел бы покупателя, — рассуждает Александр Назаров.
Дом, по его мнению, нуждается в осовременивании как внутри, так и снаружи. В таком случае он мог бы быть востребован. В нем можно было бы обустроить приватные офисные резиденции или использовать помещения под гостиницу.
О том, что жилье в доме на Шевченко действительно не пользуется особой популярностью, свидетельствуют и регулярные объявления о продаже квартир в этом ЖК. Один из таунхаусов площадью 600 квадратов продавали на протяжении нескольких лет, начиная с 2013 года. Внутри располагались бильярдная, сауна и хаммам, спортзал, каминный зал, винный погребок, пять санузлов и две парковки. В 2016 году за квартиру просили
Сейчас в продаже три квартиры. За самую большую из них (520 квадратов), пустующую (в квартире нет мебели и предметов интерьера. — Прим. ред.), просят
Другие два варианта — площадью 501 и 408 квадратных метров — оценили в 59 и
Перспективы покупки огромных квартир-таунхаусов в домике из нулевых весьма туманны. Покупатели, как объясняет Александр Назаров, стремятся к простоте и «не хотят прыгать с этажа на этаж».
— Стремление к гигантизму уже отошло на второй план. Люди понимают, что лучше иметь квартиру в один уровень, ну или пусть это будет пентхаус с большими потолками, антресолью, какими-то видовыми характеристиками: больше воздуха, больше свободы, — рассуждает эксперт.
«Труновские» и «солодкинские»
Владельцами квартир в таком роскошном, хоть и устаревшем доме были и остаются многие известные люди Новосибирска. Например, чета Солодкиных — Людмила Ивановна и ее муж Александр Наумович. Жене принадлежит жилье площадью 355 квадратов, а супругу — 476 квадратов. Фамилия Солодкиных громко прозвучала в 2009–2010 годах, когда началось уголовное преследование Александра Наумовича, бывшего советника губернатора Виктора Толоконского по вопросам спорта, и его сына Александра Александровича, назначенного вице-мэром при Владимире Городецком.
Солодкиных обвиняли в том, что они руководили подразделением преступного сообщества, используя служебное положение, а также занимались вымогательством. По версии следствия, политики вымогали долю в ресторанном бизнесе у одного из предпринимателей.
Следствие продолжалось пять лет, в 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке — банде Александра Трунова. Отец получил шесть лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету —
В 2019 году прокуратура принесла извинения Солодкиным за суд по ряду статей, а Александр Солодкин-старший отсудил у государства
Шесть лет назад Солодкин-старший занимал руководящую должность в компании «Перлит-Строй», которая работала над реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска. Так ли это сейчас, точно не известно. На сервисе «СПАРК-Интерфакс» лишь значится, что он является председателем правления ТСЖ «Согласие» — эта компания обслуживает дом на Шевченко, 17. Кстати, квартира, которая сейчас в собственности Александра Солодкина-старшего, ранее принадлежала его однофамильцам — вероятно, родственникам, в том числе его сыну Александру Александровичу. В 2021 году на нее была оформлена ипотека до 2029 года, указывается в выписке из ЕГРН.
Квартирой на 405 квадратов по соседству с Солодкиными в 2008 году обзавелся Анатолий Радченко. Человек с таким же именем входил в группировку «труновских» — исполнял роль киллера и координировал другие преступления. Его также считают причастным к убийству двух вице-мэров Новосибирска, занимавшихся делами Гусинобродской барахолки. Радченко пережил покушение, а затем, после ареста Александра Трунова, скрылся в Европе.
Сибирского Челентано (такое прозвище он получил в банде) искал Интерпол, спустя шесть лет после бегства его экстрадировали в Россию из Австрии. В 2019 году Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также к штрафу в
Жильем в доме на Шевченко Анатолий Радченко владел до 2009 года — как раз именно в это время член банды Трунова решил скрыться в Европе. Новый его владелец — Александр Сергуняев. Его имя совпадает с именем бывшего замглавы Октябрьского района и заместителя начальника отдела кадров и безопасности в ИФНС по Октябрьскому району.
Работает ли в настоящее время Александр Сергуняев в налоговой инспекции, неизвестно, но квартира площадью 405 квадратов в его декларации действительно имеется. Более того — вероятно, именно она и выставлена сейчас на продажу за
Еще один возможный фигурант дела Солодкиных — Лев Бляхер — тоже владеет жильем в доме на Шевченко. У него квартира площадью 384 квадрата. Имя Льва Бляхера называл в ходе допроса в Новосибирском облсуде член группировки «Труновская» Сергей Закузенный. Как писала «Тайга.инфо», он говорил, что Лев Бляхер тесно общался с Солодкиными, занимался экономическими вопросами и входил в подразделение Солодкиных в рамках ОПГ Трунова. Сам же Солодкин-старший это категорически опровергал, объясняя, что занимался с Бляхером бизнесом.
В 2010 году Льва Бляхера объявили в международный розыск — по версии следствия, именно Бляхер и Солодкины вымогали долю в ресторанном бизнесе. В 2017 году в начале июня его вновь объявили в розыск по обвинению в сотрудничестве с организованной преступностью (на сайте МВД сейчас нет данных о розыске Льва Бляхера. — Прим. ред.). Тем же летом в Новосибирский арбитраж был подан иск о признании Льва Яковлевича банкротом. Изначально в суд обратилась некая Светлана Витухина, затем заявитель сменился — им стал Арсен Кулиджанян, предприниматель, связанный с компанией «Перлит-Строй», в которой работал Солодкин-старший. В конце 2018 года Кулиджанян от своих требований к Бляхеру отказался.
На квартиру Льва Бляхера наложены ограничения — запрет на регистрацию и два ареста (2015 год). Она оформлена в ипотеку в пользу Алексея Салямина. Это бывший бизнес-партнер Николая Стафиевского — владельца «Универсама» на Ленина, а также экс-директор ЧОП «Север» и член некоммерческого общества «Братство краповых беретов» (сейчас не действует).
Депутаты, политики и серый кардинал
На протяжении четырех лет жильем в клубном доме владел серый кардинал новосибирской политики Алексей Беспаликов. Он был заместителем губернатора Виктора Толоконского, затем, в начале нулевых, как писал «Континент Сибирь», провел «операцию по взятию под контроль региональной организации "Единая Россия"», в результате из ее руководящих органов вышли депутат Госдумы Александр Карелин и экс-сенатор Виктор Игнатов. Беспаликов также депутатствовал в Заксобрании, работал главным экспертом управления делами правительства Новосибирской области и курировал выборы. В 2021 году Алексей Беспаликов умер, его квартирой теперь, предположительно, владеет его дочь (совпадает отчество).
Еще один собственник в этом доме также связан с именем экс-губернатора Виктора Толоконского. Это Дмитрий Микитченко, который пришел работать в областное правительство в годы правления именно Толоконского. Как писало издание «Центр деловой жизни» в 2012 году, ему доверили комитет по внешнеэкономическому сотрудничеству и туризму. «ЦДЖ» называет это «одним из самых успешных примеров по инкорпорированию состоявшегося бизнесмена в исполнительную власть», а самого Микитченко — одним из наиболее влиятельных и богатых чиновников.
В те годы Дмитрий Микитченко создал и развивал туристическую компанию «СКАТТ» (до сих пор ее собственник), а также владел огромным охотхозяйством «Черниговское» в Чановском районе (сейчас его доля в нем — менее 1%). В настоящее время, судя по всему, он решил сосредоточиться на бизнесе. У Микитченко с десяток действующих компаний, самые внушительные из которых — это туристический комплекс «Катанда» в Усть-Коксе (
Одна из самых больших квартир — площадью чуть более
В списке членов ТСЖ «Согласие» фигурирует имя Геннадия Бессонова — экс-депутата Заксобрания и бывшего гендиректора «Завода строительных материалов 7». В 2020 году он скончался от коронавируса. Среди прошлых владельцев жилья в доме на Шевченко Геннадия Бессонова нет, но есть его однофамилица. У нее 640-метровая квартира — самое внушительное жилье на Шевченко, 17.
Предприниматели и бывшие бизнесмены
Еще один собственник жилья в статусном доме — Игорь Мордкович, экс-учредитель ЗАО «Приборкомплекс» (производство медицинской аппаратуры). Как писал «Континент Сибирь», компания упоминалась в черном списке недобросовестных застройщиков, составляемом Министерством строительства и ЖКХ Новосибирской области, поскольку в 2011–2012 годах ЗАО привлекалось к административной ответственности десять раз из-за привлечения денег лицом, не имеющим на это права.
«Приборкомплекс» также был субподрядчиком при проведении масштабных работ по реконструкции новосибирской филармонии. В 2012 году, как писала «Тайга.инфо», полиция возбудила уголовное дело в отношении Мордковича и руководителя еще одной компании из-за растраты при реконструкции, дальнейшая судьба этого дела неизвестна, но в 2014-м разбирательства еще продолжались.
В открытых источниках можно найти информацию о том, что Игорь Мордкович приходится зятем Виктору Толоконскому.
Сейчас у Игоря Мордковича нет ни одного действующего бизнеса, зато есть квартира площадью
Скромное (243 квадрата) по меркам этого гигантского дома жилье — у Алексея Ширяева. Это бывший исполнительный директор АО «Синар» — местного гиганта, занимающегося пошивом одежды. Сейчас Алексей Ширяев ушел в другую сферу бизнеса и занимается банями: у него есть доли в ООО «Сиббани» (зарегистрировано в 2023 году) и ООО «Академические бани» (выручка —
У Галины Кочерги 306-метровая квартира, которой она единолично владеет относительно недавно — с 2019 года (до этого владела вместе с однофамильцем). Ее полная тезка известна по ООО «Топтышка», где числится учредителем и директором. Эта компания специализируется на пошиве школьной формы, и именно «Топтышку» называла мэрия в числе тех, кто сотрудничает с муниципальными школами.
В 2013 году 500-метровой квартирой здесь обзавелась Ирина Ефремова, она же есть в списке членов местного ТСЖ. В «СПАРК-Интерфакс» есть отметка о том, что ранее у Ирины была фамилия Стефаненко — в то время она возглавляла банк «Алемар» и была членом совета директоров гиганта ПАО «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании). В настоящее время у Ирины Ефремовой действующих бизнесов нет.
Бизнесмен и его уголовные дела
Сразу две квартиры в доме на Шевченко (500 и 502 квадрата) — это собственность Олега Ярового. Когда-то он был председателем совета директоров «Винапа» и руководил заводом «Экран» «
Одно из них было заведено по заявлению Юрия Верясова, экс-гендиректора «Винапа» и бизнес-партнера Ярового. Кстати, это он с 2008 по 2012 год был прежним собственником 500-метровой квартиры, которой теперь владеет Яровой. Судя по площади, это ее пытались когда-то продать за
В своей публикации «КоммерсантЪ» называл Ярового «решальщиком» и пересказывал выдвинутые против него обвинения: Олег Яровой хвастался связями с силовиками и сообщал своему партнеру Юрию Верясову, что тем интересуются правоохранители. Под этим предлогом он предлагал Верясову уладить проблемы за крупные суммы денег — счет шел на миллионы долларов. В 2022 году Олег Яровой получил четыре года условно за мошенничество в крупном размере, а двумя месяцами ранее — еще три года условно за ложные доносы.
Но и это еще не всё. Яровой был задержан вместе с экс-прокурором Денисом Ференцом, а также бывшей руководительницей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной, одним из собственников ТК «Восток» Дмитрием Куклиным, Михаилом Федосеевым и Павлом Кулибановым. Их подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО «АКГ "ЭКФАРД"» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимостью стоимостью около
Квартиры Ярового в доме на Шевченко находятся под обременением: в выписке из ЕГРН указаны несколько арестов и запретов на регистрацию. Последнее обременение было установлено приставами в июне 2022 года.
Недавно мы рассказывали историю владельцев еще одного клубного дома, который прячется в центре Новосибирска, недалеко от здания полпредства. Жильем там владеют благотворители, строители и загадочно умерший бизнесмен.