Серый кардинал, киллер Челентано и лихой бизнесмен. Кому принадлежат роскошные таунхаусы в доме на Шевченко

Из-за давности строительства проект морально устарел, но три непоколебимых фактора всё же относят дом на Шевченко к премиум-классу, считает эксперт.

— Это, в первую очередь, локация. Дом на Шевченко по-прежнему находится в той локации, которая востребована на рынке. Плюс это один из немногих проектов в Новосибирске (а возможно, и единственный), который действительно обособлен. В нем присутствует клубность — туда так просто не попасть. Единое социальное окружение тоже присутствует. Плюс большие площади, а это влечет за собой большую цену. В остальном жилье устарело. Вот эти квартиры-таунхаусы — это такой пережиток прошлого. Хотя, по идее, сделай в этом месте такой же проект, с такой же клубностью, но посовременнее — я думаю, что он нашел бы покупателя, — рассуждает Александр Назаров.