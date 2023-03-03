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Тема дняКому принадлежат роскошные таунхаусы на Шевченко
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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеРасследование

Серый кардинал, киллер Челентано и лихой бизнесмен. Кому принадлежат роскошные таунхаусы в доме на Шевченко

Клубный ЖК сейчас почти пустует: квартиры продаются годами, но покупателей на премиальное жилье нет

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Четырехэтажному дому на Шевченко 18 лет. Здесь всего 18 квартир-таунхаусов, у каждой два входа, мансарда и подземный паркинг

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Желтая крепость недалеко от станции метро «Октябрьская» — один из самых первых клубных ЖК Новосибирска. У дома замкнутый двор и очень бдительные охранники, которые не пропускают посторонних на эту территорию. Правда, смотреть во дворе всё равно буквально не на что — деревья, протоптанные дорожки и огромная залитая бетоном площадка для паркинга. Вероятно, охрана беспокоится о том, чтобы прохожие не потревожили покой жильцов дома на Шевченко, среди которых политики, бизнесмены и люди, связанные с преступным миром. Рассказываем, кто обзавелся четырехэтажными квартирами за десятки миллионов рублей в домике-крепости.

Дом, куда

«так просто не попасть»

Четырехэтажный дом на Шевченко, 17 построили в начале нулевых. Тогда клубный ЖК считался роскошным и входил в топ самых дорогостоящих проектов на рынке недвижимости Новосибирска: квартиры-таунхаусы, закрытый двор, огромные площади. Со временем свое великолепие дом растерял, а квартиры в нем, которые должны были продаваться среди «своих», теперь выставлены на, так сказать, публичную продажу. Правда, желающих обзавестись жильем на Шевченко не то чтобы много, и этому, как рассуждает управляющий партнер компании Nazarov & Partners Александр Назаров, легко найти объяснение.

Клубный дом на Шевченко по-прежнему привлекает своим удобным и уединенным местоположением

Клубный дом на Шевченко по-прежнему привлекает своим удобным и уединенным местоположением

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Из-за давности строительства проект морально устарел, но три непоколебимых фактора всё же относят дом на Шевченко к премиум-классу, считает эксперт.

— Это, в первую очередь, локация. Дом на Шевченко по-прежнему находится в той локации, которая востребована на рынке. Плюс это один из немногих проектов в Новосибирске (а возможно, и единственный), который действительно обособлен. В нем присутствует клубность — туда так просто не попасть. Единое социальное окружение тоже присутствует. Плюс большие площади, а это влечет за собой большую цену. В остальном жилье устарело. Вот эти квартиры-таунхаусы — это такой пережиток прошлого. Хотя, по идее, сделай в этом месте такой же проект, с такой же клубностью, но посовременнее — я думаю, что он нашел бы покупателя, — рассуждает Александр Назаров.

Дом, по его мнению, нуждается в осовременивании как внутри, так и снаружи. В таком случае он мог бы быть востребован. В нем можно было бы обустроить приватные офисные резиденции или использовать помещения под гостиницу.

О том, что жилье в доме на Шевченко действительно не пользуется особой популярностью, свидетельствуют и регулярные объявления о продаже квартир в этом ЖК. Один из таунхаусов площадью 600 квадратов продавали на протяжении нескольких лет, начиная с 2013 года. Внутри располагались бильярдная, сауна и хаммам, спортзал, каминный зал, винный погребок, пять санузлов и две парковки. В 2016 году за квартиру просили 60 миллионов.

Стиль квартиры, которую продают годами, продавец описывает как дворцовую классику

Стиль квартиры, которую продают годами, продавец описывает как дворцовую классику

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Внутри буквально пустые стены

Внутри буквально пустые стены

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Кто владеет этим жильем, установить не удалось — в ЕГРН отсутствуют сведения о владельце

Кто владеет этим жильем, установить не удалось — в ЕГРН отсутствуют сведения о владельце

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Сейчас в продаже три квартиры. За самую большую из них (520 квадратов), пустующую (в квартире нет мебели и предметов интерьера. — Прим. ред.), просят 59,9 миллиона рублей. Причем продать объект с круглой ванной, лепниной на стенах и примечательным камином, судя по объявлениям, пытаются сразу несколько агентств недвижимости.

Другие два варианта — площадью 501 и 408 квадратных метров — оценили в 59 и 50 миллионов рублей соответственно. Квартира, которая сейчас стоит 59 миллионов рублей, ежегодно дешевеет на несколько миллионов: в 2021 году она стоила 62 миллиона, в 2013-м продавалась за 95 миллионов. И уже тогда, десять лет назад, как отмечали специалисты в сфере недвижимости, ей пытались найти хозяина не первый год.

Еще одна квартира, которой так долго ищут хозяина

Еще одна квартира, которой так долго ищут хозяина

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Ее продают вместе с мебелью

Ее продают вместе с мебелью

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Перспективы покупки огромных квартир-таунхаусов в домике из нулевых весьма туманны. Покупатели, как объясняет Александр Назаров, стремятся к простоте и «не хотят прыгать с этажа на этаж».

— Стремление к гигантизму уже отошло на второй план. Люди понимают, что лучше иметь квартиру в один уровень, ну или пусть это будет пентхаус с большими потолками, антресолью, какими-то видовыми характеристиками: больше воздуха, больше свободы, — рассуждает эксперт.

«Труновские» и «солодкинские»

Владельцами квартир в таком роскошном, хоть и устаревшем доме были и остаются многие известные люди Новосибирска. Например, чета СолодкиныхЛюдмила Ивановна и ее муж Александр Наумович. Жене принадлежит жилье площадью 355 квадратов, а супругу — 476 квадратов. Фамилия Солодкиных громко прозвучала в 2009–2010 годах, когда началось уголовное преследование Александра Наумовича, бывшего советника губернатора Виктора Толоконского по вопросам спорта, и его сына Александра Александровича, назначенного вице-мэром при Владимире Городецком.

Солодкиных обвиняли в том, что они руководили подразделением преступного сообщества, используя служебное положение, а также занимались вымогательством. По версии следствия, политики вымогали долю в ресторанном бизнесе у одного из предпринимателей.

Следствие продолжалось пять лет, в 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке — банде Александра Трунова. Отец получил шесть лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету — 1,2 миллиона рублей, его сын — восемь с половиной лет колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей. Затем, спустя год, сыну сократили наказание на полгода, а Солодкина-старшего освободили в тот же день, так как свой срок он отбыл. С 2014 года Александр Наумович находился под домашним арестом и его видели прогуливающимся по двору дома № 17 на Шевченко.

Двор, по которому когда-то гулял Солодкин-старший, находясь под домашним арестом

Двор, по которому когда-то гулял Солодкин-старший, находясь под домашним арестом

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В 2019 году прокуратура принесла извинения Солодкиным за суд по ряду статей, а Александр Солодкин-старший отсудил у государства 57 тысяч рублей за уголовное преследование.

Шесть лет назад Солодкин-старший занимал руководящую должность в компании «Перлит-Строй», которая работала над реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска. Так ли это сейчас, точно не известно. На сервисе «СПАРК-Интерфакс» лишь значится, что он является председателем правления ТСЖ «Согласие» — эта компания обслуживает дом на Шевченко, 17. Кстати, квартира, которая сейчас в собственности Александра Солодкина-старшего, ранее принадлежала его однофамильцам — вероятно, родственникам, в том числе его сыну Александру Александровичу. В 2021 году на нее была оформлена ипотека до 2029 года, указывается в выписке из ЕГРН.

Солодкину-старшему и его сыну принесли извинения за уголовное преследование по отдельным статьям

Солодкину-старшему и его сыну принесли извинения за уголовное преследование по отдельным статьям

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Квартирой на 405 квадратов по соседству с Солодкиными в 2008 году обзавелся Анатолий Радченко. Человек с таким же именем входил в группировку «труновских» — исполнял роль киллера и координировал другие преступления. Его также считают причастным к убийству двух вице-мэров Новосибирска, занимавшихся делами Гусинобродской барахолки. Радченко пережил покушение, а затем, после ареста Александра Трунова, скрылся в Европе.

Сибирского Челентано (такое прозвище он получил в банде) искал Интерпол, спустя шесть лет после бегства его экстрадировали в Россию из Австрии. В 2019 году Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, а также к штрафу в 1 миллион рублей. Сразу после процесса Радченко заявил, что не совершал никаких преступлений и приговор будет обжаловать. В 2020 году Верховный суд отменил штраф и снизил срок киллеру на полгода.

Анатолий Радченко пытался скрываться в Европе, но его доставили в Россию и отправили в колонию

Анатолий Радченко пытался скрываться в Европе, но его доставили в Россию и отправили в колонию

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Жильем в доме на Шевченко Анатолий Радченко владел до 2009 года — как раз именно в это время член банды Трунова решил скрыться в Европе. Новый его владелец — Александр Сергуняев. Его имя совпадает с именем бывшего замглавы Октябрьского района и заместителя начальника отдела кадров и безопасности в ИФНС по Октябрьскому району.

Работает ли в настоящее время Александр Сергуняев в налоговой инспекции, неизвестно, но квартира площадью 405 квадратов в его декларации действительно имеется. Более того — вероятно, именно она и выставлена сейчас на продажу за 51 миллион рублей (совпадает площадь). На фото запечатлена белоснежная кухня с золотым декором, прозрачная душевая, королевская кровать с бархатным покрывалом, кабинет под крышей квартиры, детская в голубых тонах и люстры из хрусталя. Особое внимание продавец уделяет брендам мебели, которой обставлена квартира: всё, как подчеркивается в описании, итальянских марок.

Кухня занимает около 40 квадратов (сравнима с площадью небольшой квартиры)

Кухня занимает около 40 квадратов (сравнима с площадью небольшой квартиры)

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По-настоящему королевская спальня

По-настоящему королевская спальня

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Продавец квартиры сфотографировал бирки с названиями брендов мебели, чтобы будущие хозяева были уверены: тут всё итальянское и дорогое

Продавец квартиры сфотографировал бирки с названиями брендов мебели, чтобы будущие хозяева были уверены: тут всё итальянское и дорогое

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Еще один возможный фигурант дела Солодкиных — Лев Бляхер — тоже владеет жильем в доме на Шевченко. У него квартира площадью 384 квадрата. Имя Льва Бляхера называл в ходе допроса в Новосибирском облсуде член группировки «Труновская» Сергей Закузенный. Как писала «Тайга.инфо», он говорил, что Лев Бляхер тесно общался с Солодкиными, занимался экономическими вопросами и входил в подразделение Солодкиных в рамках ОПГ Трунова. Сам же Солодкин-старший это категорически опровергал, объясняя, что занимался с Бляхером бизнесом.

В 2010 году Льва Бляхера объявили в международный розыск — по версии следствия, именно Бляхер и Солодкины вымогали долю в ресторанном бизнесе. В 2017 году в начале июня его вновь объявили в розыск по обвинению в сотрудничестве с организованной преступностью (на сайте МВД сейчас нет данных о розыске Льва Бляхера. — Прим. ред.). Тем же летом в Новосибирский арбитраж был подан иск о признании Льва Яковлевича банкротом. Изначально в суд обратилась некая Светлана Витухина, затем заявитель сменился — им стал Арсен Кулиджанян, предприниматель, связанный с компанией «Перлит-Строй», в которой работал Солодкин-старший. В конце 2018 года Кулиджанян от своих требований к Бляхеру отказался.

На квартиру Льва Бляхера наложены ограничения — запрет на регистрацию и два ареста (2015 год). Она оформлена в ипотеку в пользу Алексея Салямина. Это бывший бизнес-партнер Николая Стафиевского — владельца «Универсама» на Ленина, а также экс-директор ЧОП «Север» и член некоммерческого общества «Братство краповых беретов» (сейчас не действует).

Депутаты, политики и серый кардинал

На протяжении четырех лет жильем в клубном доме владел серый кардинал новосибирской политики Алексей Беспаликов. Он был заместителем губернатора Виктора Толоконского, затем, в начале нулевых, как писал «Континент Сибирь», провел «операцию по взятию под контроль региональной организации "Единая Россия"», в результате из ее руководящих органов вышли депутат Госдумы Александр Карелин и экс-сенатор Виктор Игнатов. Беспаликов также депутатствовал в Заксобрании, работал главным экспертом управления делами правительства Новосибирской области и курировал выборы. В 2021 году Алексей Беспаликов умер, его квартирой теперь, предположительно, владеет его дочь (совпадает отчество).

Сам Алексей Беспаликов отказывался считать себя серым кардиналом местной политики

Сам Алексей Беспаликов отказывался считать себя серым кардиналом местной политики

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Еще один собственник в этом доме также связан с именем экс-губернатора Виктора Толоконского. Это Дмитрий Микитченко, который пришел работать в областное правительство в годы правления именно Толоконского. Как писало издание «Центр деловой жизни» в 2012 году, ему доверили комитет по внешнеэкономическому сотрудничеству и туризму. «ЦДЖ» называет это «одним из самых успешных примеров по инкорпорированию состоявшегося бизнесмена в исполнительную власть», а самого Микитченко — одним из наиболее влиятельных и богатых чиновников.

В те годы Дмитрий Микитченко создал и развивал туристическую компанию «СКАТТ» (до сих пор ее собственник), а также владел огромным охотхозяйством «Черниговское» в Чановском районе (сейчас его доля в нем — менее 1%). В настоящее время, судя по всему, он решил сосредоточиться на бизнесе. У Микитченко с десяток действующих компаний, самые внушительные из которых — это туристический комплекс «Катанда» в Усть-Коксе (3 миллиона рублей выручки и 16 тысяч прибыли в 2021 году), ООО «Санаторий Усть-Кокса» (5 миллионов рублей выручки и 674 тысячи прибыли) и ООО «Аэропорт Усть-Кокса» (7 миллионов рублей выручки и 1,47 миллиона — прибыли). У него почти 400-метровая квартира, на которую оформлена ипотека (на двенадцать лет с 2021 года).

Несмотря на внушительный состав собственников, дом на Шевченко производит впечатление полупустого

Несмотря на внушительный состав собственников, дом на Шевченко производит впечатление полупустого

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Одна из самых больших квартир — площадью чуть более 600 квадратов — находится в долевой собственности Гороховых. Имя Владимира Горохова (владеет одной пятой частью) совпадает с именем бывшего депутата Заксобрания, который в 2016 году рассказал НГС, что Александр Карелин занимается бизнесом через доверенных людей (вопреки Конституции). В своих заявлениях Горохов ссылался на то, что он был аудитором основного партнера фонда Карелина — компании «Главновосибирскстрой» и бывшим акционером ОАО «Машкомплект» и ЗАО «Ерофеев», которые подверглись рейдерскому захвату со стороны доверенных лиц в интересах самого Карелина. Письма о незаконных действиях в свой адрес и с требованием восстановить справедливость Горохов писал в Следственный комитет и президенту Владимиру Путину.

В списке членов ТСЖ «Согласие» фигурирует имя Геннадия Бессонова — экс-депутата Заксобрания и бывшего гендиректора «Завода строительных материалов 7». В 2020 году он скончался от коронавируса. Среди прошлых владельцев жилья в доме на Шевченко Геннадия Бессонова нет, но есть его однофамилица. У нее 640-метровая квартира — самое внушительное жилье на Шевченко, 17.

Предприниматели и бывшие бизнесмены

Еще один собственник жилья в статусном доме — Игорь Мордкович, экс-учредитель ЗАО «Приборкомплекс» (производство медицинской аппаратуры). Как писал «Континент Сибирь», компания упоминалась в черном списке недобросовестных застройщиков, составляемом Министерством строительства и ЖКХ Новосибирской области, поскольку в 2011–2012 годах ЗАО привлекалось к административной ответственности десять раз из-за привлечения денег лицом, не имеющим на это права.

«Приборкомплекс» также был субподрядчиком при проведении масштабных работ по реконструкции новосибирской филармонии. В 2012 году, как писала «Тайга.инфо», полиция возбудила уголовное дело в отношении Мордковича и руководителя еще одной компании из-за растраты при реконструкции, дальнейшая судьба этого дела неизвестна, но в 2014-м разбирательства еще продолжались.

В открытых источниках можно найти информацию о том, что Игорь Мордкович приходится зятем Виктору Толоконскому.

Часть квартир в клубном доме находится под обременениями из-за уголовных дел, заведенных на их владельцев

Часть квартир в клубном доме находится под обременениями из-за уголовных дел, заведенных на их владельцев

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Сейчас у Игоря Мордковича нет ни одного действующего бизнеса, зато есть квартира площадью 437 квадратов. Правда, на нее установлены ограничения — запрет регистрации в 2021 и 2022 годах на неопределенный срок. С 2011 по 2015 год на его жилье была оформлена ипотека, лицо, в пользу которого были установлены ограничения, — Олег Яровой (речь о нем пойдет ниже. — Прим. ред.).

Скромное (243 квадрата) по меркам этого гигантского дома жилье — у Алексея Ширяева. Это бывший исполнительный директор АО «Синар» — местного гиганта, занимающегося пошивом одежды. Сейчас Алексей Ширяев ушел в другую сферу бизнеса и занимается банями: у него есть доли в ООО «Сиббани» (зарегистрировано в 2023 году) и ООО «Академические бани» (выручка — 21 миллион). Его квартира находится в залоге с 2020 года. До Ширяева жильем владел Юрий Багаев. Его имя полностью совпадает с именем главного инженера МУП «Горводоканал».

У Галины Кочерги 306-метровая квартира, которой она единолично владеет относительно недавно — с 2019 года (до этого владела вместе с однофамильцем). Ее полная тезка известна по ООО «Топтышка», где числится учредителем и директором. Эта компания специализируется на пошиве школьной формы, и именно «Топтышку» называла мэрия в числе тех, кто сотрудничает с муниципальными школами.

В 2013 году 500-метровой квартирой здесь обзавелась Ирина Ефремова, она же есть в списке членов местного ТСЖ. В «СПАРК-Интерфакс» есть отметка о том, что ранее у Ирины была фамилия Стефаненко — в то время она возглавляла банк «Алемар» и была членом совета директоров гиганта ПАО «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании). В настоящее время у Ирины Ефремовой действующих бизнесов нет.

Бизнесмен и его уголовные дела

Сразу две квартиры в доме на Шевченко (500 и 502 квадрата) — это собственность Олега Ярового. Когда-то он был председателем совета директоров «Винапа» и руководил заводом «Экран» «РАТМ Холдинга», но его имя также известно из-за уголовных дел, возбужденных в отношении него.

У Олега Ярового две квартиры в доме на Шевченко. Ему принадлежит более 1000 квадратных метров недвижимости

У Олега Ярового две квартиры в доме на Шевченко. Ему принадлежит более 1000 квадратных метров недвижимости

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Одно из них было заведено по заявлению Юрия Верясова, экс-гендиректора «Винапа» и бизнес-партнера Ярового. Кстати, это он с 2008 по 2012 год был прежним собственником 500-метровой квартиры, которой теперь владеет Яровой. Судя по площади, это ее пытались когда-то продать за 95 миллионов, теперь жилье оценили в 59 миллионов.

В своей публикации «КоммерсантЪ» называл Ярового «решальщиком» и пересказывал выдвинутые против него обвинения: Олег Яровой хвастался связями с силовиками и сообщал своему партнеру Юрию Верясову, что тем интересуются правоохранители. Под этим предлогом он предлагал Верясову уладить проблемы за крупные суммы денег — счет шел на миллионы долларов. В 2022 году Олег Яровой получил четыре года условно за мошенничество в крупном размере, а двумя месяцами ранее — еще три года условно за ложные доносы.

Но и это еще не всё. Яровой был задержан вместе с экс-прокурором Денисом Ференцом, а также бывшей руководительницей управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александрой Авериной, одним из собственников ТК «Восток» Дмитрием Куклиным, Михаилом Федосеевым и Павлом Кулибановым. Их подозревают в фабрикации уголовного дела в отношении гендиректора ООО «АКГ "ЭКФАРД"» Натальи Васильевой с целью завладения ее недвижимостью стоимостью около 500 миллионов рублей. Предполагалось, что идея такого рейдерского захвата с помощью прокуратуры исходила от Ярового. Более подробно мы рассказывали в отдельной рубрике.

Квартиры Ярового в доме на Шевченко находятся под обременением: в выписке из ЕГРН указаны несколько арестов и запретов на регистрацию. Последнее обременение было установлено приставами в июне 2022 года.

Недавно мы рассказывали историю владельцев еще одного клубного дома, который прячется в центре Новосибирска, недалеко от здания полпредства. Жильем там владеют благотворители, строители и загадочно умерший бизнесмен.

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