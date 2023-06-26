Миллионы на госконтрактах и роды в Майами. Кто руководит «Красным кругом», который рекрутирует медиков на новые территории

В апреле этого года широкой общественности была представлена новая благотворительная организация «Красный круг». Ее руководители заявили, что будут оказывать помощь жителям новых регионов и для этого готовы отправлять с миссиями врачей-добровольцев — первые поездки в Мариуполь и Шахтерск уже состоялись. «Красный круг» сотрудничает с «Народным фронтом», пользуется поддержкой депутатов и рекрутирует медиков, в основном из отдаленных регионов. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила историю появления новой автономной организации и состав ее руководителей: среди них нашлись любители Майами, врач президентской больницы и бизнесмен, сделавший состояние на госконтрактах.
Пришел и сказал: «Можно поехать в ДНР»
Впервые о «Красном круге» жительница Алтая Анастасия (имя изменено по просьбе собеседницы) услышала от своего мужа в начале июня. Он фельдшер и раньше работал массажистом в оздоровительном центре, но уволился — сыграли роль низкая зарплата и конфликт с коллегами.
Анастасия объясняет: в последние месяцы ее семья оказалась в центре внимания из-за того, что женщина получила штраф по статье «Дискредитация вооруженных сил». На ее пост в соцсетях, посвященный военнослужащим, обратили внимание одноклассники, потом поделились им в местных пабликах, вскоре к Анастасии пришел участковый. Даже после того как на нее составили протокол и оштрафовали, осуждение соседей и знакомых не прекратилось: она поменяла номер телефона, но звонить и писать с угрозами продолжили ее близким родственникам и даже детям. Ситуация дошла до того, что жители стали буквально осаждать магазин ее семьи, требуя извинений от Анастасии. Магазин пришлось на какое-то время закрыть.
По этой же причине муж вступил в перепалку с коллегами, защищая жену, которую те оскорбляли. Дело, как вспоминает она, едва «не дошло до драки».
— Все в чатах это пересылали друг другу. Все-таки народу в городе у нас мало, как деревня большая. А муж
Супруги поссорились из-за того, что Анастасия была против поездки, поэтому узнать подробности о «Красном круге» и контракте, который тот предлагает медикам, Анастасии не удалось. Мужчина также отказался общаться с НГС.
— Искала статьи про эту организацию, ничего толком не нашла, странно, что не написано ничего нигде. А муж уверен, что поедет помогать мирным жителям. Даже отец приезжал, отговаривал, а он уперся и всё, — объясняет женщина.
Как вспоминает сибирячка, до того, как между ними вспыхнула ссора, муж обмолвился, что о «Красном круге» ему рассказал знакомый медик. Он заявил, что уже ездил в ДНР и заработал 300 тысяч. Эту же сумму он называл Анастасии — якобы контракт предусматривает занятость на две недели, оплата своевременная, в новом регионе предстоит вести профилактические осмотры и помогать врачам-специалистам:
— Сказал: «Ну я же туда не воевать еду!». А еще спрашивал, что вроде как где он еще сможет за две недели такие деньги заработать.
Во время подготовки этого материала муж Анастасии изменил свое мнение. Она попыталась расспросить его, но тот был немногословен:
— Сказал лишь, что общался с «Красным кругом» и что-то они по оплате будто бы мутят. Поэтому решил не ехать.
Непрозрачные поступления и друзья-депутаты. Что известно о «Красном круге»
АНО «Красный круг», по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», была зарегистрирована в ноябре 2022 года. Но громко заявить о себе ей удалось спустя полгода, когда в ТАСС прошла пресс-конференция с участием представителей организации. На ней также присутствовали
— Мы тесно сотрудничаем с правительствами новых регионов РФ, оказывая всевозможную поддержку, в частности, направляя в эти регионы гуманитарную медицинскую помощь, волонтеров, врачебный, сестринский персонал. Совместно с «Народным фронтом» обеспечиваем полный цикл, включая централизованный сбор, доставку и передачу гуманитарной помощи. Так, недавно завершились гуманитарные миссии «Красного круга» в Мариуполь, в Шахтерск. В Мариуполе группа врачей осуществляла содействие в оказании высокотехнологичной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а в Шахтерске мы провели обследование здоровья более 360 пациентов (всего более 700 обследований), — так описала задачи АНО во время конференции ее директор Татьяна Чернигина.
На сайте организации действительно есть информация о состоявшихся поездках: в марте передали гуманитарный груз в Горловку (ДНР), в апреле — группа врачей и медицинских сестер отправилась в Шахтерск (ДНР), в мае — осмотрели жителей Запорожья в пункте временного размещения в Бердянске, а затем вновь отправились с врачами и медсестрами на две недели в Шахтерск. Еще одна миссия должна была стартовать 14 июня. В группе «ВКонтакте» размещен пост с набором врачей-добровольцев для поездки в Новую Каховку. Перечисляются и организационные моменты: бесплатный трансфер от места жительства, питание, проживание и страхование жизни.
В апреле «Красный круг» сообщал, что планирует получить лицензию и открыть единый фармацевтический склад, чтобы отправлять туда медикаменты для дальнейшего распределения на гуманитарные цели. С этим организации обещали помочь в Ассоциации российских фармпроизводителей.
Вкладка с отчетностью на сайте «Красного круга» фактически пустует — представлены данные лишь по сбору гуманитарной помощи в Горловку (закуплено тележек, шприцов, катетеров и других средств на 1,5 миллиона рублей) и в Сирию пострадавшим от землетрясения (закуплено на 600 тысяч рублей). По поездкам никаких отчетов нет.
С поступлениями в организацию тоже всё не совсем прозрачно. Как финансируется «Красный круг» попытался выяснить на конференции в ТАСС один из журналистов, но конкретного ответа так и не получил.
— Это АНО, мы привлекаем пожертвования. Да, добровольные пожертвования со стороны… то есть… — заметно растерялась директор организации Татьяна Чернигина.
Журналист переформулировал вопрос и на этот раз поинтересовался, каков бюджет «Красного круга».
— Бюджет формируется опять же в зависимости от того, сколько мы привлекаем [средств], — заявила директор организации после заметной паузы.
Ситуацию спасла модератор конференции, отметив, что в ее рамках «мы не должны озвучивать какие-то конкретные цифры» и что «механизм понятен». После этого представители «Красного круга» категорично заявили, что участия государства в их финансировании нет.
В уставе «Красного круга» подчеркивается, что организация не занимается поддержкой политических партий, движений, групп и кампаний и не участвует в политической деятельности. Но тема политики так или иначе присутствует в жизни «Красного круга» — взять хотя бы сотрудничество с «Народным фронтом» или депутатов, которые отправляются в миссии с организацией.
Так, в единственном видеоролике, размещенном на ютуб-канале «Красного круга», появляется депутат-медик из Сахалинской области («Единая Россия») — Александр Понажев. Судя по кадрам, он участвовал в одной из поездок организации в новый регион.
А в апреле с «Красным кругом» в Шахтерск ездил детский хирург, депутат совета депутатов МО Вешняки («Единая Россия») Даниил Агафонов, о чем он писал у себя во «ВКонтакте». В мае он собирал деньги на покупку
Руководители «Красного круга» на конференции утверждали, что география проекта широка и в миссиях участвуют врачи из самых разных регионов — от Москвы до Сахалина. Но в немногочисленных СМИ и постах в социальных сетях можно найти лишь упоминания о врачах Башкортостана и Сахалина (в частности, Курильских островов). О том, что благотворительная организация платит волонтерам за работу на новых территориях, в открытых источниках информации нет.
Корреспондент НГС под видом медсестры написала по указанному в группе «ВКонтакте» номеру в «Телеграме», там заверили, что миссии волонтерские и никак не оплачиваются.
Директор и учредитель благотворительной организации, которые очень любят Майами
Присутствовавшая на конференции Татьяна Чернигина является директором «Красного круга». Она кандидат медицинских наук, хирург и помимо того, что занимается благотворительной деятельностью, заведует отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения в «Чеховском сосудистом центре» (Московская область). Она также его генеральный директор и один из учредителей (доля в 1,6%). Выручка центра по итогам 2022 года составила 26,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 813 тысяч рублей.
А еще полная тезка Татьяны Чернигиной сидит в различных чатах и группах в телеграм-каналах, посвященных США и родам в Майами. В США она прилетала 25 февраля 2022 года, о чем рассказывала в одной из групп:
— Мы летели в США в феврале этого года, тоже думали, что 10 тысяч долларов на человека можно ввозить, с собой было на каждого примерно 9,5. В аэропорту Майами остановили, проверили, объяснили, что 10 на семью и отправили заполнять декларацию.
Там же тезка Чернигиной делилась советами о том, как лучше покупать билеты на рейсы иностранной авиакомпании, когда российские карты уже перестали действовать на зарубежных сервисах. А в январе 2023 года рассказала в группе, где состоит более тысячи человек, о том, что родила ребенка в престижной клинике Mount Sinai Medical Center Miami Beach.
— Приходил в почтовый ящик после выписки из Синая счет на 29 тысяч [долларов]. И в онлайн в личном кабинете (при выписке из госпиталя в документах есть данные для доступа) тоже отразились большие счета за себя отдельно, за ребенка отдельно. Ездили лично в госпиталь, там объяснили, что да, так система всегда работает — выставляют счета, но так как контракт, не переживайте, все ок <…> Неонатолога потребовалось оплатить, за него был отдельный счет. Гинеколог до этого уверял, что всё входит, а оказалось, что это отдельно, — жаловалась она.
«Чеховский сосудистый центр» был открыт в ноябре 2017 года в рамках государственно-частного партнерства. Как заявляла Татьяна Чернигина, инвестиции в проект составили 250 миллионов рублей, а стратегическим партнером выступила компания «Медтроник» (учредители — нидерландские Medtronic Holding B.V. и Medtronic B.V.; выручка в 2022 году составила 14,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 1,2 миллиарда). Центр должен был принимать пациентов по ОМС, однако начал делать это лишь в мае 2018 года.
Карапет Топалян — коллега Татьяны Чернигиной, врач и один из учредителей АНО «Красный круг». У него несколько бизнесов в сфере медицины: так, он владеет долей в 40% в «Чеховском сосудистом центре» и 10% в «Октябрьском сосудистом центре» (Башкортостан), которым руководит. В 2022 году этот центр показал 1,2 миллиона выручки и 20,6 миллиона чистой прибыли (в цифрах нет ошибки. — Прим. ред.).
Он чаще остальных появляется на фотографиях и видео с различных миссий, куда отправляется с «Красным кругом». На сайте «Чеховского сосудистого центра» (там он главврач) говорится, что Карапет Топалян «несколько лет работал за рубежом, переняв положительный опыт своих заграничных коллег». Его соцсети пусты, во «ВКонтакте» есть лишь аватарка — на фото мужчина стоит у стены с надписью «Государственная дума».
Как и тезка Татьяны Чернигиной, полный тезка Карапета Топаляна любит приезжать в США и состоит в нескольких тематических группах. В феврале прошлого года в одной из таких групп он интересовался часами Cartier, спрашивал у пользователей, в каком банке можно открыть счет с российским паспортом и визой, а также просил риелтора скинуть ему в личные сообщения фотографии квартиры в элитном ЖК на побережье Голливуда, которая сдавалась по цене 3 тысячи долларов в месяц.
— Я каждый год бываю по два раза в США, но мою историю ни разу не показывает (речь идет об истории визитов в США. — Прим. ред.). Кто-то может объяснить почему? — спрашивал он пользователей в марте 2022 года.
После этого новых сообщений от Карапета Топаляна в группах не появлялось.
«Октябрьский сосудистый центр» открыли в 2021 году также в рамках государственно-частного партнерства. На этот раз инициатором проекта выступил «Чеховский сосудистый центр», а инвестиции составили 150 миллионов рублей.
Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», был и третий подобный центр — «Наро-фоминский сосудистый центр». Дата регистрации — 2017 год. В 2023 году юридическое лицо было ликвидировано.
Среди учредителей центров встречаются повторяющиеся фамилии — Александр Бескровный (речь о нем пойдет ниже) и Сергей Плотников. Последний — предприниматель, специализирующийся на сборе отходов.
Госконтракты и врач президентской больницы
Еще одним учредителем АНО «Красный круг» является Александр Бескровный, партнер Татьяны Чернигиной и Карапета Топаляна по сосудистым центрам (в Октябрьском ему принадлежит доля в 65%, в Чеховском — 25%). Недавно он зарегистрировал в Башкортостане компанию «Медицинские концессии» (финансовых показателей пока нет), а два года назад — оптовую фармацевтическую компанию «Нэо Мед» (убыток в 2022 году на 81 тысячу рублей).
Но лучше всего дела у Александра Бескровного идут как у предпринимателя. За прошлый год он получил 42 госконтракта на общую сумму 95 миллионов рублей. В основном это различные договоры на поставку реагентов, препаратов, расходных материалов от государственных больниц (как правило, Москвы и Московской области). Всего же с
В составе руководителей «Красного круга» есть нейрохирург Андрей Реутов. Это он появлялся вместе с Татьяной Чернигиной на конференции в ТАСС и так рассказывал о себе:
— Мне волею судьбы довелось в 2008 году во время событий в Южной Осетии работать в полевом госпитале города Цхинвал, потом в студенческие времена я был участником с медицинской точки зрения событий в Чеченской республике. Много-много лет назад, когда мне было
Реутов — совладелец «Центра эпилептологии и неврологии "Центр Нейро"», который в 2022 году показал выручку в 11,2 миллиона рублей и чистую прибыль в 1,7 миллиона рублей. Андрей Реутов — нейрохирург в «ЦКБ с поликлиникой» управления делами президента РФ, которая была создана решением Совета министров СССР в 1947 году для лечения руководства страны. Несколько недель назад больница разместила на сайте госзакупок документ с запросом цен на поставку продуктов, среди которых встречались филе гребешка, лососевая икра, бобы эдамаме, осьминог, говяжьи щеки, мясо краба и другие деликатесы.
Денис Сокорев указан на сайте как исполнительный директор «Красного круга». Он тоже врач и специализируется на кардиологии. Он активно ведет соцсети, где называет себя «меценатом, волонтером и неравнодушным гражданином». Его контакт указан в группе «Красного круга» для врачей, желающих присоединиться к волонтерской деятельности. На конец 2022 года Денис Сокорев состоял в молодежном совете департамента здравоохранения Москвы.
Заместитель директора по материальному и техническому обеспечению Виталий Грязнов — похоже, единственный не медик среди руководителей «Красного круга». Сведений о том, что он работает в медицинских организациях, нет, зато есть данные о его бизнесе в сфере ЖКХ. До 2019 года был председателем правления и совладельцем в четырех ТСЖ в городе Клин, а с 2022 года является совладельцем (ему принадлежит 40%) в ООО «СУО Жилсервис-Клин» — у этой компании минусовая выручка.
Весной этого года наши коллеги из Красноярска рассказывали о медике, который привез в свой город бойцов СВО с жесткими ранениями лица. Государство пока не готово оплатить им протезы, поэтому деньги на операции собирают через благотворительный фонд.