Миллионы на госконтрактах и роды в Майами. Кто руководит «Красным кругом», который рекрутирует медиков на новые территории

Пришел и сказал: «Можно поехать в ДНР»

Впервые о «Красном круге» жительница Алтая Анастасия (имя изменено по просьбе собеседницы) услышала от своего мужа в начале июня. Он фельдшер и раньше работал массажистом в оздоровительном центре, но уволился — сыграли роль низкая зарплата и конфликт с коллегами.



Анастасия объясняет: в последние месяцы ее семья оказалась в центре внимания из-за того, что женщина получила штраф по статье «Дискредитация вооруженных сил». На ее пост в соцсетях, посвященный военнослужащим, обратили внимание одноклассники, потом поделились им в местных пабликах, вскоре к Анастасии пришел участковый. Даже после того как на нее составили протокол и оштрафовали, осуждение соседей и знакомых не прекратилось: она поменяла номер телефона, но звонить и писать с угрозами продолжили ее близким родственникам и даже детям. Ситуация дошла до того, что жители стали буквально осаждать магазин ее семьи, требуя извинений от Анастасии. Магазин пришлось на какое-то время закрыть.

