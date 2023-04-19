«За державу обидно»: врач-энтузиаст привез в свой город бойцов СВО с жесткими ранениями лица

Врач-стоматолог и владелец медико-производственного центра лицевых протезов Сергей Николаенко пригласил в Красноярск двоих участников СВО из Луганской Народной Республики, чтобы восстановить им лица после ранений.
Артем Табаков в спецоперации лишился глаза. В его черепной коробке находится пуля, которая пробила челюсть. С момента ранения прошел год, но до сих пор Артему нужно использовать марлю во время еды, чтобы заткнуть отверстие. Только тогда пища не попадает в дыхательные пути.
А Юрию Волочаеву пуля выбила несколько зубов, оторвала губу и часть носа.
Как медики-добровольцы помогают Артему и Юрию, и что говорят о системных проблемах финансирования — смотрите в коротком видеосюжете наших коллег из NGS24.RU, который опубликован чуть выше.
Чтобы помочь солдатам и провести ряд дорогостоящих операций, медики собирают деньги через благотворительный фонд. Сергей Николаенко сетует, что получить госфинансирование на подобные восстановительные методики не так-то просто, а порой и вовсе невозможно.
новость из сюжета
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— Есть трудности с финансированием [лечения] данной категории пациентов. За державу обидно, как говорится, потому что раненые бойцы ВСУ проходят реабилитацию в университетских клиниках Германии, на высочайшем уровне. Я постоянно общаюсь, я знаю об этом. Наши бойцы — вот ребята из Луганской Народной Республики приехали к нам — ранение получили уже около года назад. То есть я считаю, что они родине всё отдали. На мой взгляд, нужно финансирование через Фонд обязательного медицинского страхования, то есть нужен быстрый механизм финансирования. Сейчас мы пытаемся провести Артема и Юрия через Социальный фонд и получить средства оттуда, — говорит профессор.