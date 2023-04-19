«За державу обидно»: врач-энтузиаст привез в свой город бойцов СВО с жесткими ранениями лица

— Есть трудности с финансированием [лечения] данной категории пациентов. За державу обидно, как говорится, потому что раненые бойцы ВСУ проходят реабилитацию в университетских клиниках Германии, на высочайшем уровне. Я постоянно общаюсь, я знаю об этом. Наши бойцы — вот ребята из Луганской Народной Республики приехали к нам — ранение получили уже около года назад. То есть я считаю, что они родине всё отдали. На мой взгляд, нужно финансирование через Фонд обязательного медицинского страхования, то есть нужен быстрый механизм финансирования. Сейчас мы пытаемся провести Артема и Юрия через Социальный фонд и получить средства оттуда, — говорит профессор.