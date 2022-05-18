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Пухляш из клипа Little Big купил за 3 миллиона для мамы красный автомобиль в новосибирском автоцентре

Машина отправилась в Алтайский край — там проживает адресат презента

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Haval F7x в алом цвете начали выпускать только в этом году

Haval F7x в алом цвете начали выпускать только в этом году

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Танцор Дмитрий Красилов приобрел автомобиль Haval F7x Tech Plus в дилерском центре «Сибтрансавто-Новосибирск». Как сообщает издание «Автосоюз», авто красного цвета артист купил для своей мамы, и это стало подарком на ее день рождения.

— У мамы сейчас Honda HR-V, и я выбирал примерно такую же модель. Чтобы ей понравилось и не пришлось переучиваться на что-то совсем другое, — рассказал Красилов изданию.

Дмитрий Красилов — уроженец Алтайского края. Его мама живет в Заринске, туда и отправился автомобиль

Дмитрий Красилов — уроженец Алтайского края. Его мама живет в Заринске, туда и отправился автомобиль

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Как уточнили в автосалоне корреспонденту НГС, стоимость автомобиля — чуть больше 3 миллионов рублей, артист приобрел его в полной комплектации.

— Эту модель в таком цвете начали выпускать только в этом году. Автомобиль был в наличии, его забронировали, приехали через две недели. Забирать автомобиль Дмитрий Красилов приехал вместе с директором, — рассказали в «Сибтрансавто-Новосибирск».

Торжественная передача автомобиля состоялась утром 9 мая

Торжественная передача автомобиля состоялась утром 9 мая

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С корреспондентом НГС Дмитрий Красилов общаться отказаться, сославшись на занятость.

Haval F7x стал победителем номинации «Самый популярный китайский автомобиль» в рамках премии «Автомобиль года в России — 2020».

Китайские автомобили набирают популярность среди российских потребителей. При этом рост цен коснулся и их. Посмотрите, насколько выросли цены на автомобили в автосалонах этой весной.

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