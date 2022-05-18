Пухляш из клипа Little Big купил за 3 миллиона для мамы красный автомобиль в новосибирском автоцентре
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Танцор Дмитрий Красилов приобрел автомобиль Haval F7x Tech Plus в дилерском центре «Сибтрансавто-Новосибирск». Как сообщает издание «Автосоюз», авто красного цвета артист купил для своей мамы, и это стало подарком на ее день рождения.
— У мамы сейчас Honda HR-V, и я выбирал примерно такую же модель. Чтобы ей понравилось и не пришлось переучиваться на что-то совсем другое, — рассказал Красилов изданию.
Как уточнили в автосалоне корреспонденту НГС, стоимость автомобиля — чуть больше 3 миллионов рублей, артист приобрел его в полной комплектации.
— Эту модель в таком цвете начали выпускать только в этом году. Автомобиль был в наличии, его забронировали, приехали через две недели. Забирать автомобиль Дмитрий Красилов приехал вместе с директором, — рассказали в «Сибтрансавто-Новосибирск».
С корреспондентом НГС Дмитрий Красилов общаться отказаться, сославшись на занятость.
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