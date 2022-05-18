Пухляш из клипа Little Big купил за 3 миллиона для мамы красный автомобиль в новосибирском автоцентре

Танцор Дмитрий Красилов приобрел автомобиль Haval F7x Tech Plus в дилерском центре «Сибтрансавто-Новосибирск». Как сообщает издание «Автосоюз», авто красного цвета артист купил для своей мамы, и это стало подарком на ее день рождения.



— У мамы сейчас Honda HR-V, и я выбирал примерно такую же модель. Чтобы ей понравилось и не пришлось переучиваться на что-то совсем другое, — рассказал Красилов изданию.