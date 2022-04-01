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Похоже на первоапрельскую шутку. Смотрим реальные цены в автосалонах и тихо... млеем

Средненькие иномарки стоят теперь 3 млн рублей и выше

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Свободные машины в автосалонах есть, но чаще всего в хороших комплектациях. Цены на них мы покажем на конкретных примерах

Свободные машины в автосалонах есть, но чаще всего в хороших комплектациях. Цены на них мы покажем на конкретных примерах

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С конца прошлого года иномарки подорожали на 29%, отечественные машины — на 21%, — такие данные приводит Росстат в последнем мартовском обзоре рынка потребительских товаров. При этом автомобильное топливо слегка подешевело (мы объясняли почему). Однако сухая статистика не вполне отражает ситуацию на рынке, потому что от реальных предложений дилеров темнеет в глазах. Мы изучили автообъявления для машин в средних и дорогих комплектациях, которые зачастую и предлагают дилеры при обращении клиентов. Ниже — обзор самых любопытных «заманух».

Трудно поверить, но более 3 миллионов рублей просят за оснащенные версии кроссоверов Hyundai Creta и Renault Duster, за хетчбэк и универсал KIA Ceed и даже за Renault Sandero.

За <a href="https://auto.ru/cars/new/group/renault/sandero/21401975/21402194/1106462821-4ac86aa3/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">этот Renault Sandero</a> дилер в Санкт-Петербурге хочет более 3 миллионов рублей. Дороговато, зато цвет классный

За этот Renault Sandero дилер в Санкт-Петербурге хочет более 3 миллионов рублей. Дороговато, зато цвет классный

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<a href="https://auto.ru/cars/new/group/renault/duster/22764315/22773812/1114979329-8aaba0ca/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Renault Duster</a> за почти 3,5 миллиона? Нужно время, чтобы осмыслить.

Renault Duster за почти 3,5 миллиона? Нужно время, чтобы осмыслить.

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А если надо подешевле? На выбор есть Lada Vesta, но ценники на хорошие комплектации превышают 2 миллиона рублей. По текущему прайс-листу самая дорога Lada Vesta стоит 1,61 миллиона рублей, если не считать спортивные версии и машины с заводским газобаллонным оборудованием.

За этот красный <a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/vesta/21686555/22847943/1106432443-ec05ec90/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">универсал Lada Vesta SW</a> дилер из Великого Новгорода хочет более 2,5 миллиона рублей. Какой Новгород, такая и цена

За этот красный универсал Lada Vesta SW дилер из Великого Новгорода хочет более 2,5 миллиона рублей. Какой Новгород, такая и цена

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Наиболее дешевая модель российского рынка, Lada Granta, существенно подорожала с начала года, а в объявлениях ее оснащенные комплектации продают за стоимость выше 1,3 миллиона рублей. По прайсу самая дорогая «Гранта» стоит 1,031 миллиона рублей.

На графике приведено изменение стоимости самой дешевой версии Lada Granta, которая определяет минимальную цену нового автомобиля в России

На графике приведено изменение стоимости самой дешевой версии Lada Granta, которая определяет минимальную цену нового автомобиля в России

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Но если для отечественных машин разница между дилерской и прайсовой ценой еще более-менее укладывается в рамки здравого смысла, то для европейских марок, которые приостановили производство, аппетиты продавцов куда круче.

За этот семейный <a href="https://auto.ru/cars/new/group/skoda/kodiaq/23041033/23042673/1115214559-7c0ae4d9/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">кроссовер Skoda Kodiaq</a> дилер из Красноярска хочет почти 6 миллионов рублей. Еще недавно такие деньги просили за Porsche Cayenne

За этот семейный кроссовер Skoda Kodiaq дилер из Красноярска хочет почти 6 миллионов рублей. Еще недавно такие деньги просили за Porsche Cayenne

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А этот воронежский <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22680192/22688769/1115053962-2fe3fb87/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Volkswagen Tiguan</a> оценили в 8,5 миллиона рублей. Он уже фигурировал в нашей подборке в прошлый раз — видимо, очереди за ним не стоит. При этом цена осталась прежней

А этот воронежский Volkswagen Tiguan оценили в 8,5 миллиона рублей. Он уже фигурировал в нашей подборке в прошлый раз — видимо, очереди за ним не стоит. При этом цена осталась прежней

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Дилер из Подольска не прочь выручить за <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/caravelle/21793516/21794213/1115153260-8935bfae/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Volkswagen Caravelle</a> более 11 миллионов рублей

Дилер из Подольска не прочь выручить за Volkswagen Caravelle более 11 миллионов рублей

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Может быть, «французы» подешевле? Не так чтобы сильно: за среднеразмерный переднеприводный кроссовер <a href="https://auto.ru/cars/new/group/peugeot/3008/22679291/22679748/1106699194-013debda/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Peugeot 3008</a> дилер в Москве хочет более 5 миллионов

Может быть, «французы» подешевле? Не так чтобы сильно: за среднеразмерный переднеприводный кроссовер Peugeot 3008 дилер в Москве хочет более 5 миллионов

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Чуть лучше ситуация с азиатскими брендами, например, корейские марки заявили о желании остаться в России, хотя в марте завод Hyundai под Питером приостановил работу. Но прайс-листы даже некогда доступных марок впечатляют не меньше, хотя есть и более-менее вменяемые предложения.

Этот <a href="https://auto.ru/cars/new/group/kia/sportage/21409400/21409407/1114583368-44ba28ab/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">KIA Sportage</a> еще из прошлогодних запасов с передним приводом и в относительно простой комплектации Comfort стоит более 2,4 миллиона рублей

Этот KIA Sportage еще из прошлогодних запасов с передним приводом и в относительно простой комплектации Comfort стоит более 2,4 миллиона рублей

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<a href="https://auto.ru/cars/new/group/hyundai/solaris/21796131/23205467/1115118541-0f241e92/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Hyundai Solaris 1.6</a> с механической коробкой передач у волгоградского дилера выставлен за 2 миллиона рублей

Hyundai Solaris 1.6 с механической коробкой передач у волгоградского дилера выставлен за 2 миллиона рублей

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А это уже из разряда курьезов: малыш <a href="https://auto.ru/cars/new/group/kia/picanto/23122402/23122459/1115129268-1c5c1005/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">KIA Picanto</a> (размерный класс Daewoo Matiz) в Красноярске стоит более 2 миллионов рублей. Picanto импортируется из-за границы, потому особенно чувствителен к курсам валют

А это уже из разряда курьезов: малыш KIA Picanto (размерный класс Daewoo Matiz) в Красноярске стоит более 2 миллионов рублей. Picanto импортируется из-за границы, потому особенно чувствителен к курсам валют

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Стоит ли удивляться, что ликвидные <a href="https://auto.ru/cars/used/sale/toyota/camry/1115202730-840c9557//?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Toyota Camry</a> продают по 5 миллионов рублей и выше?

Стоит ли удивляться, что ликвидные Toyota Camry продают по 5 миллионов рублей и выше?

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А <a href="https://auto.ru/cars/new/group/mazda/cx_5/21026226/22461478/1115054258-43984f3f/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Mazda CX-5</a> еще дороже

А Mazda CX-5 еще дороже

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Стоит ли посмотреть на «китайцев»? Они также приостанавливали поставки машин в Россию, но пока декларируется желание остаться, а представители автомобильных холдингов говорят, что запасы китайских машин относительно стабильны. Тем не менее в марте Haval поднимал цены, и, например, популярный кроссовер F7 у многих дилеров выставлен за сумму 3 миллиона рублей и выше.

За этот хорошо оснащенный <a href="https://auto.ru/cars/new/group/haval/f7/23206552/23206813/1115217868-4cfa43e1/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Haval F7</a> тверской дилер хочет около 3,6 миллиона рублей

За этот хорошо оснащенный Haval F7 тверской дилер хочет около 3,6 миллиона рублей

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Более компактный <a href="https://auto.ru/cars/new/group/haval/jolion/22881669/22883252/1114639973-ac61a834/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">Haval Jolion</a> в полноприводных версиях стоит ближе к 3 миллионам рублей

Более компактный Haval Jolion в полноприводных версиях стоит ближе к 3 миллионам рублей

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Почему растут цены на автомобили?

Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок. Неопределенность вынуждает дистрибьюторов назначать цену с запасом, «на вырост». Многие марки убрали информацию о прайс-листах со своих сайтов, а дилеры выставляют стоимость исходя из собственных оценок, уровня спроса, наличия машин. Никакого единообразия на рынке нет: стоимость одной и той же модели у разных дилеров может отличаться в полтора раза.

На ситуацию негативно влияет остановка конвейеров, что не позволяет точно просчитать объемы будущих поставок. Перебои коснулись и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода — в Тольятти и Ижевске — из-за нехватки комплектующих, после чего запускал производство выборочно и лишь на несколько дней. Большую часть апреля завод проведет в корпоративном отпуске, а с июня перейдет на четырехдневную неделю. Для АВТОВАЗа ситуация осложняется возможным уходом материнской компании Renault.

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Больше всего неопределенности с европейскими марками, в частности, Skoda и Volkswagen, будущее которых на российском рынке туманно. Но даже те бренды, что подтвердили желание остаться (Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Haval, Geely) испытывают сложности с поставками машин и/или компонентов. Например, белорусский завод «Белджи», где делают популярный Geely Atlas Pro, останавливался во второй половине марта и полноценный выпуск машин возобновил лишь сейчас. В апреле же должны заработать питерские заводы Toyota, Hyundai, Nissan, но официального подтверждения пока нет. При этом компания Renault, один из ключевых игроков рынка, на днях остановила завод в Москве на неопределенный срок.

СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

Некоторое облегчение может принести укрепление рубля, но поскольку цикл поставок в автобизнесе занимает 2–3 месяца (а в сложные времена и больше), производители должны убедиться в стабильности нового курса, прежде чем они смогут скорректировать под него стоимость машин.

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