Похоже на первоапрельскую шутку. Смотрим реальные цены в автосалонах и тихо... млеем

С конца прошлого года иномарки подорожали на 29%, отечественные машины — на 21%, — такие данные приводит Росстат в последнем мартовском обзоре рынка потребительских товаров. При этом автомобильное топливо слегка подешевело (мы объясняли почему). Однако сухая статистика не вполне отражает ситуацию на рынке, потому что от реальных предложений дилеров темнеет в глазах. Мы изучили автообъявления для машин в средних и дорогих комплектациях, которые зачастую и предлагают дилеры при обращении клиентов. Ниже — обзор самых любопытных «заманух».
Трудно поверить, но более 3 миллионов рублей просят за оснащенные версии кроссоверов Hyundai Creta и Renault Duster, за хетчбэк и универсал KIA Ceed и даже за Renault Sandero.
А если надо подешевле? На выбор есть Lada Vesta, но ценники на хорошие комплектации превышают 2 миллиона рублей. По текущему прайс-листу самая дорога Lada Vesta стоит 1,61 миллиона рублей, если не считать спортивные версии и машины с заводским газобаллонным оборудованием.
Наиболее дешевая модель российского рынка, Lada Granta, существенно подорожала с начала года, а в объявлениях ее оснащенные комплектации продают за стоимость выше 1,3 миллиона рублей. По прайсу самая дорогая «Гранта» стоит 1,031 миллиона рублей.
Но если для отечественных машин разница между дилерской и прайсовой ценой еще более-менее укладывается в рамки здравого смысла, то для европейских марок, которые приостановили производство, аппетиты продавцов куда круче.
Чуть лучше ситуация с азиатскими брендами, например, корейские марки заявили о желании остаться в России, хотя в марте завод Hyundai под Питером приостановил работу. Но прайс-листы даже некогда доступных марок впечатляют не меньше, хотя есть и более-менее вменяемые предложения.
Стоит ли посмотреть на «китайцев»? Они также приостанавливали поставки машин в Россию, но пока декларируется желание остаться, а представители автомобильных холдингов говорят, что запасы китайских машин относительно стабильны. Тем не менее в марте Haval поднимал цены, и, например, популярный кроссовер F7 у многих дилеров выставлен за сумму 3 миллиона рублей и выше.
Почему растут цены на автомобили?
Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок. Неопределенность вынуждает дистрибьюторов назначать цену с запасом, «на вырост». Многие марки убрали информацию о прайс-листах со своих сайтов, а дилеры выставляют стоимость исходя из собственных оценок, уровня спроса, наличия машин. Никакого единообразия на рынке нет: стоимость одной и той же модели у разных дилеров может отличаться в полтора раза.
На ситуацию негативно влияет остановка конвейеров, что не позволяет точно просчитать объемы будущих поставок. Перебои коснулись и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода — в Тольятти и Ижевске — из-за нехватки комплектующих, после чего запускал производство выборочно и лишь на несколько дней. Большую часть апреля завод проведет в корпоративном отпуске, а с июня перейдет на четырехдневную неделю. Для АВТОВАЗа ситуация осложняется возможным уходом материнской компании Renault.
Больше всего неопределенности с европейскими марками, в частности, Skoda и Volkswagen, будущее которых на российском рынке туманно. Но даже те бренды, что подтвердили желание остаться (Hyundai, KIA, Toyota, Mazda, Haval, Geely) испытывают сложности с поставками машин и/или компонентов. Например, белорусский завод «Белджи», где делают популярный Geely Atlas Pro, останавливался во второй половине марта и полноценный выпуск машин возобновил лишь сейчас. В апреле же должны заработать питерские заводы Toyota, Hyundai, Nissan, но официального подтверждения пока нет. При этом компания Renault, один из ключевых игроков рынка, на днях остановила завод в Москве на неопределенный срок.
СЮЖЕТ
Некоторое облегчение может принести укрепление рубля, но поскольку цикл поставок в автобизнесе занимает 2–3 месяца (а в сложные времена и больше), производители должны убедиться в стабильности нового курса, прежде чем они смогут скорректировать под него стоимость машин.
Что еще почитать автомобилистам
- Накануне сезона шиномонтажа поднялась стоимость шин;
- с 1 апреля резко подорожало ОСАГО для аварийных водителей;
- АВТОВАЗ готовит версии автомобилей без электроники;
- Renault (владелец АВТОВАЗа) задумалась об уходе из России;
- под Липецком начинается выпуск электрических суперкаров;
- выросла стоимость масла и аккумуляторов;
- зато неожиданно подешевел бензин;
- стоимость Lada Granta перевалила за миллион рублей.