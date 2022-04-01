Похоже на первоапрельскую шутку. Смотрим реальные цены в автосалонах и тихо... млеем

Почему растут цены на автомобили?

Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок. Неопределенность вынуждает дистрибьюторов назначать цену с запасом, «на вырост». Многие марки убрали информацию о прайс-листах со своих сайтов, а дилеры выставляют стоимость исходя из собственных оценок, уровня спроса, наличия машин. Никакого единообразия на рынке нет: стоимость одной и той же модели у разных дилеров может отличаться в полтора раза.

На ситуацию негативно влияет остановка конвейеров, что не позволяет точно просчитать объемы будущих поставок. Перебои коснулись и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода — в Тольятти и Ижевске — из-за нехватки комплектующих, после чего запускал производство выборочно и лишь на несколько дней. Большую часть апреля завод проведет в корпоративном отпуске, а с июня перейдет на четырехдневную неделю. Для АВТОВАЗа ситуация осложняется возможным уходом материнской компании Renault.