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Полсотни девушек борются за приз: следим за конкурсом «Краса России» в Сочи

Это один из старейших конкурсов красоты в стране

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Сегодня в Сочи проходит один из старейших конкурсов красоты нашей страны — «Краса России». В конкурсе участвует полсотни красавиц. У девушек было всего лишь две недели, чтобы подготовиться к финалу: отработать дефиле (в том числе в национальном костюме), поставить танцы и придумать визитку. В этой онлайн-трансляции мы расскажем вам обо всём, что происходит во время конкурса, покажем всех участниц и узнаем, кто получит главный приз.

Виктор Старцев

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В прошлом году победительницей конкурса стала нижегородка Дарья Луконкина. Сейчас она готовится принять участие в конкурсе «Мисс Земля — 2023». Девушка учится в Мининском университете на педагога и успешно совмещает обучение с работой моделью. О своих впечатлениях от побед Дарья рассказывала корреспондентам NN.RU в большом интервью.

После победы в «Красе России» в прошлом году Дарья готовится к мировому вызову — конкурсу «Мисс Земля»

После победы в «Красе России» в прошлом году Дарья готовится к мировому вызову — конкурсу «Мисс Земля»

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Виктор Старцев

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Что за «Краса России»?

До начала конкурса всего час, поэтому есть время разобраться — а что это вообще за «Краса России»? Этот конкурс красоты проводится в России с 1995 года, в нем участвуют только победительницы региональных конкурсов и отборочных туров. Победительница представит Россию на мировом конкурсе «Мисс Шарм».

По условиям, возраст участниц должен быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей. В рамках конкурса также проводят голосования по таким номинациям, как «Мисс талант», «Юная краса России», «Мисс интеллект». В составе жюри — известные деятели политики и культуры, знаменитые спортсмены и журналисты. Корона победительницы конкурса «Краса России» является переходящим призом и изготовлена ювелирной фирмой «Аскор» из серебра с позолотой, украшена полудрагоценными камнями. Все победительницы в номинациях конкурса также коронуются диадемами.

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