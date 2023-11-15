Полсотни девушек борются за приз: следим за конкурсом «Краса России» в Сочи

До начала конкурса всего час, поэтому есть время разобраться — а что это вообще за «Краса России»? Этот конкурс красоты проводится в России с 1995 года, в нем участвуют только победительницы региональных конкурсов и отборочных туров. Победительница представит Россию на мировом конкурсе «Мисс Шарм».

По условиям, возраст участниц должен быть от 14 до 25 лет, они не должны быть замужем и иметь детей. В рамках конкурса также проводят голосования по таким номинациям, как «Мисс талант», «Юная краса России», «Мисс интеллект». В составе жюри — известные деятели политики и культуры, знаменитые спортсмены и журналисты. Корона победительницы конкурса «Краса России» является переходящим призом и изготовлена ювелирной фирмой «Аскор» из серебра с позолотой, украшена полудрагоценными камнями. Все победительницы в номинациях конкурса также коронуются диадемами.