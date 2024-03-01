Реклама
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 3/10
usd 90.84
eur 98.54
Тема дняСудят пару торговцев паленым алкоголем
Все новости
Все новости
Умер НавальныйФоторепортаж

В Москве похоронили Алексея Навального: фоторепортаж

Показываем, как проходило прощание и погребение оппозиционного политика

986

Похоронили политика на Борисовском кладбище

Поделиться

Сегодня, 1 марта, в Москве похоронили Алексея Навального. Отпевание прошло в церкви «Утоли моя печали» в районе Марьино, где жил оппозиционный политик.

Оттуда на траурном кортеже его перевезли на Борисовское кладбище, где под звуки оркестра погребли. Корреспонденты MSK1.RU показали, как это было.

Вокруг церкви «Утоли моя печали»

Вокруг церкви «Утоли моя печали»

Поделиться

Поделиться

Поделиться

У церкви поставили ограждения

У церкви поставили ограждения

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Люди приходили с цветами

Люди приходили с цветами

Поделиться

Ограждения в ЮАО привезли из центра Москвы

Ограждения в ЮАО привезли из центра Москвы

Поделиться

Поделиться

Поделиться

По громкоговорителю людей просили не выходить на проезжую часть

По громкоговорителю людей просили не выходить на проезжую часть

Поделиться

Поделиться

Отец Алексея Навального, <a href="https://msk1.ru/text/business/2023/08/04/72559046/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Анатолий</a>

Отец Алексея Навального, Анатолий

Поделиться

В центре — <a href="https://msk1.ru/text/business/2023/08/04/72559046/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Людмила Навальная</a>

В центре — Людмила Навальная

Поделиться

Гроб с телом политика внесли в церковь

Гроб с телом политика внесли в церковь

Поделиться

Поделиться

На входе на территорию церкви поставили рамки

На входе на территорию церкви поставили рамки

Поделиться

Поделиться

На похоронах Навального заметили иностранных дипломатов, сообщает РИА Новости

На похоронах Навального заметили иностранных дипломатов, сообщает РИА Новости

Поделиться

По центру — посол США Линн Трейси, также присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, Канады, Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии

По центру — посол США Линн Трейси, также присутствовали представители Великобритании, Франции, Германии, Канады, Ирландии, Греции, Польши, Бельгии и Австрии

Поделиться

Хоронили Навального в открытом гробу

Хоронили Навального в открытом гробу

Поделиться

Отпевание длилось меньше часа

Отпевание длилось меньше часа

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

По дороге к кладбищу также стояли сотрудники силовых ведомств

По дороге к кладбищу также стояли сотрудники силовых ведомств

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

От церкви до кладбища около 30 минут пешком

От церкви до кладбища около 30 минут пешком

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Похоронили политика на Борисовском кладбище

Похоронили политика на Борисовском кладбище

Поделиться

Поделиться

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры

Гроб опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры

Поделиться

Поделиться

Поделиться

Люди включили фонарики

Люди включили фонарики

Поделиться

О смерти политика 16 февраля сообщила ФСИН. По данным ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Всё произошло на территории исправительной колонии № 3 в поселке Харп на Ямале, где заключенный оппозиционер отбывал наказание с конца 2023 года.

Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

Алексей НавальныйБорисовское кладбищеПохороны Алексея НавальногоМарьиноПохороны
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter