В Москве похоронили Алексея Навального: фоторепортаж

Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

