В Москве похоронили Алексея Навального: фоторепортаж

Сегодня, 1 марта, в Москве похоронили Алексея Навального. Отпевание прошло в церкви «Утоли моя печали» в районе Марьино, где жил оппозиционный политик.
Оттуда на траурном кортеже его перевезли на Борисовское кладбище, где под звуки оркестра погребли. Корреспонденты MSK1.RU показали, как это было.
О смерти политика 16 февраля сообщила ФСИН. По данным ведомства, Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Всё произошло на территории исправительной колонии
Навального задержали в январе 2021 года, после того как ФСИН вышла в суд с требованием заменить условный срок оппозиционера по делу «Ив Роше» на реальный. В марте 2022 года Навального судили по делу о мошенничестве и неуважении к суду — приговор включал девять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 миллиона рублей.
В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.