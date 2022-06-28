ЕСПЧ присудил новосибирской заключенной
16 000 евро: она жаловалась на условия содержания в колонии
Тем временем Госдума рассматривает законопроект, по которому решения европейского суда, принятые после
23 июня Европейский суд по правам человека вынес решения по жалобам 12 российских заключенных на условия содержания. Речь идет об исправительных колониях, расположенных в 10 регионах страны (Новосибирская, Свердловская, Тверская, Челябинская, Архангельская, Рязанская, Оренбургская и Мурманская области, Пермский и Красноярский край). Всего истцам присудили
За что судилась сибирячка
Заключенной новосибирской
Как сообщается в материалах ЕСПЧ, заявительница жаловалась главным образом на плохие условия ее содержания под стражей, усугубляемые серьезностью ее медицинских проблем, и на то, что в связи с этим у нее не было эффективных средств правовой защиты.
Анастасия Пестрикова отбывает срок по тяжкой статье, связанной с оборотом наркотиков. Она инвалид первой группы с серьезными заболеваниями и неутешительными прогнозами на улучшение состояния здоровья: она нуждается в лечении и не может обходиться без посторонней помощи, сообщало издание «Прецедент».
Сначала тяжелобольной сибирячке отказали в домашнем аресте и отправили в СИЗО, а после приговора суда в октябре
В 2011 году Постановлением Правительства РФ был утвержден перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в него включены тяжелые формы туберкулеза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейросифилис, ВИЧ в терминальной стадии и другие (всего 57 позиций). Пестрикова имеет одно из таких заболеваний (рассказывал изданию «Прецедент» ее юрист), но продолжает находиться в колонии. Проиграв тяжбы в российских судах на неподобающие условия содержания, сибирячка дошла до ЕСПЧ.
Европейский суд по правам человека в результате рассмотрения дела выявил нарушение двух статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод
Дозвониться до юриста, представлявшего интересы Пестриковой в ЕСПЧ, на момент подготовки этого материала НГС не удалось.
Получит ли Пестрикова эти деньги?
Из решения ЕСПЧ следует, что правительство РФ должно выплатить Пестриковой
В июне Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, по которому решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта (дата выхода России из Совета Европы), не будут исполняться в нашей стране. Компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Кроме того, решения судов Российской Федерации с этого момента будут иметь больший вес, чем постановления ЕСПЧ. Отметим, что законопроект пока законом не стал, необходимо решение Совета Федерации и санкция президента РФ.
НГС обратился с запросом в правительство РФ с целью выяснить, будет ли исполняться решение ЕСПЧ по делу Пестриковой против России.
— За комментарием рекомендуем обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, — ответили в правительстве.
На момент публикации этого материала ответа генпрокуратуры редакция не получила. С аналогичным запросом и результатом НГС обратился и в пресс-службу ГУФСИН по Новосибирской области.
На такой же запрос наши коллеги из Архангельской области получили ответ из регионального ГУФСИН. Из него следует, что компенсацию арестанту, победившему в ЕСПЧ 23 июня, платить не будут.
Годом ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить