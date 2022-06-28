ЕСПЧ присудил новосибирской заключенной 16 000 евро: она жаловалась на условия содержания в колонии

Как сообщается в материалах ЕСПЧ, заявительница жаловалась главным образом на плохие условия ее содержания под стражей, усугубляемые серьезностью ее медицинских проблем, и на то, что в связи с этим у нее не было эффективных средств правовой защиты.



Анастасия Пестрикова отбывает срок по тяжкой статье, связанной с оборотом наркотиков. Она инвалид первой группы с серьезными заболеваниями и неутешительными прогнозами на улучшение состояния здоровья: она нуждается в лечении и не может обходиться без посторонней помощи, сообщало издание «Прецедент».



Сначала тяжелобольной сибирячке отказали в домашнем аресте и отправили в СИЗО, а после приговора суда в октябре 2018-го ее этапировали в ИК-9 .

