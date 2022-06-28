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ЕСПЧ присудил новосибирской заключенной 16 000 евро: она жаловалась на условия содержания в колонии

Тем временем Госдума рассматривает законопроект, по которому решения европейского суда, принятые после 15 марта, исполняться не будут

14 заключенных в один день отсудили у России <nobr class="_">215 тысяч</nobr> евро. Получат ли они их — вопрос открытый

14 заключенных в один день отсудили у России 215 тысяч евро. Получат ли они их — вопрос открытый

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23 июня Европейский суд по правам человека вынес решения по жалобам 12 российских заключенных на условия содержания. Речь идет об исправительных колониях, расположенных в 10 регионах страны (Новосибирская, Свердловская, Тверская, Челябинская, Архангельская, Рязанская, Оренбургская и Мурманская области, Пермский и Красноярский край). Всего истцам присудили 185,5 тысячи евро.

За что судилась сибирячка

Заключенной новосибирской ИК-9 на Гусинобродском шоссе Анастасии Пестриковой ЕСПЧ присудил 16 000 евро.

Как сообщается в материалах ЕСПЧ, заявительница жаловалась главным образом на плохие условия ее содержания под стражей, усугубляемые серьезностью ее медицинских проблем, и на то, что в связи с этим у нее не было эффективных средств правовой защиты.

Анастасия Пестрикова отбывает срок по тяжкой статье, связанной с оборотом наркотиков. Она инвалид первой группы с серьезными заболеваниями и неутешительными прогнозами на улучшение состояния здоровья: она нуждается в лечении и не может обходиться без посторонней помощи, сообщало издание «Прецедент».

Сначала тяжелобольной сибирячке отказали в домашнем аресте и отправили в СИЗО, а после приговора суда в октябре 2018-го ее этапировали в ИК-9.

В 2011 году Постановлением Правительства РФ был утвержден перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в него включены тяжелые формы туберкулеза, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, нейросифилис, ВИЧ в терминальной стадии и другие (всего 57 позиций). Пестрикова имеет одно из таких заболеваний (рассказывал изданию «Прецедент» ее юрист), но продолжает находиться в колонии. Проиграв тяжбы в российских судах на неподобающие условия содержания, сибирячка дошла до ЕСПЧ.

Европейский суд по правам человека в результате рассмотрения дела выявил нарушение двух статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод № 3 и 13 («Никто не может быть подвергнут пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». «Каждый, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, нарушены, должен иметь эффективное средство правовой защиты перед национальным органом…»).

Дозвониться до юриста, представлявшего интересы Пестриковой в ЕСПЧ, на момент подготовки этого материала НГС не удалось.

Анастасия Пестрикова обратилась в ЕСПЧ в октябре 2020 года

Анастасия Пестрикова обратилась в ЕСПЧ в октябре 2020 года

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Получит ли Пестрикова эти деньги?


Из решения ЕСПЧ следует, что правительство РФ должно выплатить Пестриковой 16 000 евро в течение 3 месяцев. Однако есть вероятность, что вердикт европейского суда исполняться не будет.

В июне Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, по которому решения Европейского суда по правам человека, принятые после 15 марта (дата выхода России из Совета Европы), не будут исполняться в нашей стране. Компенсации по постановлениям ЕСПЧ, которые вступили в силу до 15 марта, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Кроме того, решения судов Российской Федерации с этого момента будут иметь больший вес, чем постановления ЕСПЧ. Отметим, что законопроект пока законом не стал, необходимо решение Совета Федерации и санкция президента РФ.

НГС обратился с запросом в правительство РФ с целью выяснить, будет ли исполняться решение ЕСПЧ по делу Пестриковой против России.

— За комментарием рекомендуем обратиться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, — ответили в правительстве.

На момент публикации этого материала ответа генпрокуратуры редакция не получила. С аналогичным запросом и результатом НГС обратился и в пресс-службу ГУФСИН по Новосибирской области.

На такой же запрос наши коллеги из Архангельской области получили ответ из регионального ГУФСИН. Из него следует, что компенсацию арестанту, победившему в ЕСПЧ 23 июня, платить не будут.

Годом ранее ЕСПЧ обязал Россию выплатить 21 000 евро новосибирскому физику. Валентина Данилова обвиняли в передаче «секретных данных» Китаю. Он 10 лет провел в заключении, европейский суд признал его незаконно осужденным.

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