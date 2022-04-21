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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военной операции

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

Ольга Беляева

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События 20 апреля коротко

  • Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве;
  • инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62%;
  • испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно, сообщил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас;
  • Россия не намерена вводить визовые ограничения для граждан Украины, заявил замглавы МИД РФ;
  • суд признал законной блокировку сайта радиостанции «Эхо Москвы». Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции;
  • французская компания Danone прекратила импорт в РФ продукции Evian и Alpro (минеральная вода и растительное молоко);
  • Turkish Airlines до 31 мая не будет летать в Екатеринбург, Сочи, на Украину и в Белоруссию, сообщили в компании;
  • российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне.

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