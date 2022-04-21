Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире
Онлайн-хроника военной операции
Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
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События 20 апреля коротко
- Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве;
- инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на
15 апрелядо 17,62%;
- испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti и Stradivarius, рассчитывает возобновить деятельность в России, когда это будет возможно, сообщил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас;
- Россия не намерена вводить визовые ограничения для граждан Украины, заявил замглавы МИД РФ;
- суд признал законной блокировку сайта радиостанции «Эхо Москвы». Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции;
- французская компания Danone прекратила импорт в РФ продукции Evian и Alpro (минеральная вода и растительное молоко);
- Turkish Airlines до 31 мая не будет летать в Екатеринбург, Сочи, на Украину и в Белоруссию, сообщили в компании;
- российские теннисисты не будут допущены к участию в Уимблдоне.
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