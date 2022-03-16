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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Онлайн-хроника военного конфликта

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

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ЕС объявил четвертый пакет санкций против России:

  • полный запрет на сделки с некоторыми предприятиями военно-промышленного комплекса;
  • запрет на импорт стальных изделий, которые в настоящее время находятся под защитными мерами ЕС;
  • запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, кроме гражданской атомной энергетики;
  • запрет на экспорт предметов роскоши (кроме автомобилей дороже 50 тысяч евро, ювелирных изделий);
  • также введены персональные санкции против олигархов, бизнес-элит, руководителей оборонных предприятий и лидеров пропаганды (список будет позже);
  • запрет кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС на присвоение рейтингов России и российским компаниям.

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ЕС запретил экспорт в Россию авто дороже 50 тысяч евро, а также целого ряда предметов роскоши.

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Мария Захарова

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Как пользоваться «Миром» за границей

Центробанк составил памятку о том, как пользоваться картой «Мир» за рубежом:

  • Турция: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank;
  • Вьетнам: в системе NAPAS / банки BIDV, VRB;
  • Армения: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ArCa;
  • Таджикистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы Корти Милли и Express Pay («Душанбе Сити»);
  • Белоруссия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы «Белкарт», а также ВТБ Беларусь;
  • Казахстан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах ВТБ, Сбербанка, Народного банка Республики Казахстан (Халык Банк) и банка «Центр-кредит»;
  • Киргизия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы ЭЛКАРТ;
  • Узбекистан: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах банков-участников платежной системы UZCARD;
  • Южная Осетия: снять наличные можно в устройствах Национального банка Республики Южная Осетия;
  • Абхазия: снять наличные и оплатить покупки можно в устройствах участников платежной системы АПРА.

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Мария Захарова

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События 15 марта, коротко

Мы продолжаем вести хронику российско-украинского конфликта, и вот что произошло за последние сутки:

  • представитель Союза французских предпринимателей заверил, что «Ашан» и другие французские компании останутся в России;
  • РФ и Украина продолжают четвертый раунд переговоров. На этот раз стороны встретились на видеоконференции. Стороны обсуждают общие вопросы урегулирования и прекращения огня;
  • суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу Первого канала, появившуюся в прямом эфире с антивоенным плакатом;
  • Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией;
  • СК начал доследственную проверку в отношении женщины, ворвавшейся в эфир программы «Время» с антивоенным плакатом;
  • Великобритания ввела санкции против десятков российских чиновников, политиков, телеведущих. Санкции предусматривают заморозку активов в стране и запрет на въезд;
  • Россия ввела санкции против политиков Канады и США, в том числе против президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. В санкционный список против Канады Россия включила 313 граждан, включая глав МИД и Минобороны этой страны;
  • российские авиакомпании объявляют о возобновлении международных полетов на российских самолетах Sukhoi Superjet 100: «Аэрофлот» будет летать в Армению, а Red Wings — в Анталью;
  • Apple включила карты «Мир» в качестве возможного способа оплаты в учетной записи Apple ID;
  • сенатор Совета Федерации Андрей Клишас не исключил блокировки YouTube. Ранее Роскомнадзор требовал от видеохостинга восстановить доступ к архивам Гостелерадиофонда.

Все подробности — в этой онлайн-трансляции.

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