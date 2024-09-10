Свисают оконные рамы. Что происходит у дома в Раменском, куда попал беспилотник: фото

Сейчас пострадавший дом оцепили Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Сегодня ночью в Подмосковье было сбито 14 беспилотников, сообщили в Минобороны. Один из них попал в жилой дом на Спортивной улице в Раменском. После «прилета» начался пожар.

Огонь охватил квартиры на 11-м и 12-м этажах. Пострадало минимум 15 квартир. Изначально сообщалось, что при атаке погиб 9-летний ребенок, но затем губернатор Подмосковья Андрей Воробьев опроверг эту информацию. По последним данным, погибла 46-летняя женщина.

Корреспондент MSK1.RU сейчас находится на месте происшествия. Сам дом оцепили сигнальной лентой, на месте работают пожарные, скорая помощь и полиция.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Несколько квартир оказалось разрушено. Во многих местах обвалилась обшивка дома. Где-то висят оконные рамы, а в некоторых местах выгорел утеплитель.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Жителей дома эвакуировали в пункт временного размещения. По данным губернатора Воробьева, в ПВР увезли 43 человека.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На месте продолжают работать следователи. Специалисты осматривают осколки беспилотника, попавшего в дом, а также куски выбитых стекол и оконных рам.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU









