«Там труп, там пять». Что происходило у Crocus City Hall после теракта: репортаж с места событий

Информация о теракте появилась в СМИ около 8 вечера Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











22 марта в Crocus City Hall произошел теракт, во время которого погибло не менее 60 человек, и это не финальное число, считают в Следственном комитете. МЧС опубликовало списки пострадавших — их 99 человек. Корреспонденты MSK1.RU побывали на месте событий и поговорили с очевидцами страшного события. Рассказываем, что происходило у зала имени Муслима Магомаева, где должен был пройти концерт группы «Пикник», на который были проданы все билеты.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Вой сирен. Десятки, а может, сотни машин скорой помощи и силовиков стекаются к одному из самых известных концертных залов страны. На последнем этаже здания пылает огонь. С крыши валит сильный дым, который видно за многие километры от места событий. И сразу у въезда к «Крокусу» лежит тело, накрытое белой тканью.



— Это женщина… Она тут уже полчаса лежит, — объясняет молодой человек, местный житель, который приехал своими глазами посмотреть на происходящее.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Здесь много зевак. Люди носятся между машинами спецслужб, снимая всё на смартфоны. Даже работники бригад скорой помощи снимают горящее здание. Синий свет от мигалок бьет в глаза.



Супружеская пара средних лет неприкаянно ходили между машинами спецтехники. Они укутаны в одеяло. На их лицах читается шок.



— Мы вышли самые первые из зала. Нас выпустили через служебный выход, услышали выстрелы. По рациям, которые у сотрудников зала были, начали кричать: «Стрельба!» И мы все побежали. Мы не знаем, остались ли люди в зале, потому что мы смотрели вперед и убегали, — скороговоркой проговорил мужчина. Его спутница пыталась укутаться потеплее.



Корреспонденту MSK1.RU встретились еще несколько людей, которые спаслись из «Крокуса». На них не было курток, а у кого-то из них даже не было одеяла. Они продолжали здесь стоять и смотреть за происходящим.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Здание разрушается на глазах. Куски стеклянного фасада с громким треском обламываются и падают на землю. Очевидцы, которые оказались на месте раньше нас, рассказывают о взрывах — гром раздавался из концертного здания. Когда корреспонденты MSK1.RU прибыли к месту теракта, было непонятно — спасены ли люди внутри, ликвидированы ли террористы. Казалось, что нет. На наших глазах полиция готовилась к штурму. Отряд бойцов с щитами заходил в горящий «Крокус», исчезая за сотрудниками других экстренных служб.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU

Кто-то стал кричать о том, что из здания могут вести стрельбу. Люди в спешке отходят подальше от «Крокуса». Кружат вертолеты: МЧС, медицина катастроф — какие-то из них садятся прямо на парковку, а технику охраняют работники ДПС. Омоновцы с автоматами отгоняют журналистов и зевак. Одного из корреспондентов повязали и затолкали в автобус МВД, за что — неизвестно.



В этот момент Telegram-каналы делились жуткими кадрами из концертного зала, которые записали зрители. Люди, которым удалось спастись, писали и нам. Росло число убитых. Сначала сообщалось о 10 жертвах теракта. Потом официальная информация остановилась на 40 погибших. Затем стало известно, что одна из машин, стоящих на парковке, якобы заминирована. Информация не подтвердилась, о чем позже сообщил депутат Александр Хинштейн.



Кажется, у силовиков сдавали нервы. Оттеснения становились жестче. В итоге толпу журналистов собрали прямо у МКАД, на обочине дороги. На тех, кто пытался выйти из толкучки, кричали. Нарастала паника — было непонятно, чего от нас хотят. Кого-то из толпы за что-то повалили лицом в грязь — на него набросились сразу несколько вооруженных омоновцев.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU

Тут, среди журналистов, затесались школьники, которые находились у концертного зала с самого начала. Они рассказали корреспондентам MSK1.RU, что террористы начали стрелять еще на парковке. Ту женщину, которая лежала у въезда к «Крокусу», убили именно в этот момент. Людей, спасавшихся из здания, тоже расстреливали, рассказали они.



— «Тух-тух-тух-тух!», вооруженные люди стреляли… — вспоминал возбужденный молодой человек. — Они стреляли на парковке, эти вооруженные люди. Там труп, там человек пять… Вон, у входа! И они дальше пошли валить людей. Пожара тогда еще не было. Люди выбегали, прямо куча их, и в них продолжали стрелять. Мы просто пришли в тэцэшку (речь про торговый центр «Вегас». — Прим. ред.), а тут… Мы тут всю жизнь живем, а тут такое!



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Потом всех погнали вдоль дороги как раз к ТРЦ «Вегас», который находится по соседству с «Крокусом». Издалека было видно, как всё пространство у «Крокуса» было залито синим светом от мигалок. Здание продолжало гореть, пожарные тушили огонь вручную на подъемниках и с вертолетов. Здесь, у торгового центра, стали собираться волонтеры Подмосковья в красных куртках. Сначала отказывались от комментариев, а потом рассказали, что их тут около 50 человек. Они ждали раненых — у добровольцев были с собой средства для первой помощи, но никакой отмашки им так и не дали.



Источник: Александр Рыльский / MSK1.RU











В толпе громко матерился бритый парень, разговаривая с кем-то по телефону. Высказывал сожаления о том, что его помощь тут никому не нужна. Оказалось, он приехал сюда вместе со своими друзьями из Котельников — молодыми ребятами, которые поехали к концертному залу, как только появились ужасные новости. Готовились сдавать кровь для раненых.



— Мы останемся тут. Вдруг какая-нибудь помощь все же понадобится? Кого-то подтащить… Останемся! Наши люди. Надо всем помогать. Нельзя бросать своих людей, меня так воспитывали! — говорит нашему корреспонденту Дмитрий, закончив телефонный разговор.



— Я был в родной Самаре волонтером, — подхватывает его друг Егор. — Мы постоянно помогали людям, и это осталось в голове — потребность помогать нуждающимся. Я не мог просто читать эти новости. Я не должен быть в стороне.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











И тут вечером в пятницу были десятки таких, как Дмитрий и Егор. Владислав держал в руках пакет с бинтами и кровоостанавливающими средствами. Простой 26-летний москвич — занимается отделкой мебели и к тому же работает грузчиком.



— Если есть возможность помочь, почему не помочь? Когда я узнал, что произошло, я сообщил парням по работе. Взял перевязочные материалы. Жду. Вдруг что-то понадобится.



Среди желающих помочь пострадавшим была альпинистка Кристина, которая тоже рассчитывала на то, что ей позволят помочь пострадавшим. Она уже мерзла тут около двух часов, собиралась и дальше находиться тут — до самой глубокой ночи.



— Я живу неподалеку, в Павшинской Пойме (микрорайон Красногорска. — Прим. ред.). Я достаточно плотно связана с такими выездными мероприятиями. Я проходила курсы Красного Креста, когда была в этой организации. Я работаю в учебном центре, где мы обучаем людей работе на высоте. Как-то привыкли быть неравнодушными, — рассказала она.



Одна пожилая жительница Красногорска, бывшая сотрудница силовых органов, даже принесла бутерброды для полицейских, но те отказались.



— Я понимаю, насколько это трудная работа… — сказала она. А потом в сердцах добавила, что сама бы желала разделаться с террористами.



Волонтеры продолжали оставаться у здания после часа ночи. К «Крокусу» подъезжали серые минивэны ГБУ «Ритуал», которые вывозили тела убитых людей.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во время теракта в «Крокус Сити Холле» было от двух до пяти стрелявших, сообщает «Интерфакс». Боевики были вооружены автоматами Калашникова, следует из видео, которое обнародовал Следственный комитет. Полиция предполагает, что террористам удалось скрыться на белом Renault Logan. Количество подозреваемых неизвестно, сообщает газета «Коммерсантъ».



Из-за пожара над зрительным залом рухнула крыша. На момент выпуска материала, отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев. Продолжается пролив конструкций Crocus City Hall.



Корреспонденты MSK1.RU побывали в химкинской больнице, куда доставили пострадавших в теракте. Рассказываем, что там происходит.

