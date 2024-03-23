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40 погибли и 100 ранены в Crocus City Hall

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Происшествия Теракт в Crocus City Hall Звуки стрельбы и окровавленные трупы. Появились жуткие кадры первых минут после теракта в Crocus City Hall

Звуки стрельбы и окровавленные трупы. Появились жуткие кадры первых минут после теракта в Crocus City Hall

Показываем, что происходило в момент трагедии

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Появились кадры первых минут после теракта в Crocus City Hall

В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Здание загорелось, как сообщал ТАСС, на крыше были люди, просившие о помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Наши коллеги из MSK1 ведут онлайн-репортаж с места трагедии.

Публикуем первые минуты после теракта Crocus City Hall. На них заметно, что около входа в ТЦ, лежат окровавленные трупы. Стекла дверей разбиты, осколки валяются на земле.

— Они там бегают. Они с автоматами бегают, — кричит на видео очевидец.

Люди в первые минуты после начала теракта бегут в страхе по Павшинскому мосту. На фоне слышны крики.

— Вот люди бегут по мосту. Очень много народу бежит..очень много. Полный мост бежит. Там теракт в Крокусе, — говорит очевидец трагедии.

Если вы что-то знаете о произошедшем, расскажите об этом редакции MSK1.RU.
Звоните круглосуточно+7 982 630 3102
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Теракт Стрельба Crocus City Hall
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