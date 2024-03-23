Звуки стрельбы и окровавленные трупы. Появились жуткие кадры первых минут после теракта в Crocus City Hall

Появились кадры первых минут после теракта в Crocus City Hall Источник: Кровавая барыня / T.me

В пятницу, 22 марта, в концертном зале Crocus City Hall неизвестные мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Здание загорелось, как сообщал ТАСС, на крыше были люди, просившие о помощи. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Наши коллеги из MSK1 ведут онлайн-репортаж с места трагедии.

Публикуем первые минуты после теракта Crocus City Hall. На них заметно, что около входа в ТЦ, лежат окровавленные трупы. Стекла дверей разбиты, осколки валяются на земле.

— Они там бегают. Они с автоматами бегают, — кричит на видео очевидец.

Источник: StarHit / T.me

Люди в первые минуты после начала теракта бегут в страхе по Павшинскому мосту. На фоне слышны крики.