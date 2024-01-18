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ЧП в гимназии № 10

«Продувают цокольное помещение»: как пожарные тушат возгорание в подвале гимназии №10 — фото с места событий

Возгорание произошло в подвале — его снимает школа подготовки охранников

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Открытое горение ликвидировано, но работать на месте можно только в спецкостюме — там сильное задымление

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Пожарные начали продувать вентиляцию подвала гимназии №10. Помещение снимает частная школа подготовки охранников, сегодня утром, 18 января, там начался пожар. На месте возгорания в подвале гимназии №10 работает наш коллега, фотожурналист МЧС Александр Ощепков.

— Сотрудники МЧС сейчас продувают помещение цокольного этажа, которое снимает школа АББ-профи, — сообщил наш коллега. — Спасатели в костюмах газодымозащиты посменно спускаются в подвал, но прямо сейчас его продувают.

На ликвидацию открытого горения ушло больше получаса

На ликвидацию открытого горения ушло больше получаса

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По данным МЧС, автоматическая сигнализация сработала в 11:38, к тому моменту, когда на место прибыли первые спасатели, детей выводили из школы. В настоящее время открытое горение в подвале уже ликвидировано.

— За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе новосибирского главка МЧС

По данным МЧС, среди школьников и учителей пострадавших нет, однако возгорание началось в частной школе подготовки охранников

По данным МЧС, среди школьников и учителей пострадавших нет, однако возгорание началось в частной школе подготовки охранников

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Свидетельства очевидцев и комментарии официальных лиц мы собираем в режиме онлайн.

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ПожарГимназия 10
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