«Продувают цокольное помещение»: как пожарные тушат возгорание в подвале гимназии №10 — фото с места событий

Пожарные начали продувать вентиляцию подвала гимназии №10. Помещение снимает частная школа подготовки охранников, сегодня утром, 18 января, там начался пожар. На месте возгорания в подвале гимназии №10 работает наш коллега, фотожурналист МЧС Александр Ощепков.
— Сотрудники МЧС сейчас продувают помещение цокольного этажа, которое снимает школа АББ-профи, — сообщил наш коллега. — Спасатели в костюмах газодымозащиты посменно спускаются в подвал, но прямо сейчас его продувают.
По данным МЧС, автоматическая сигнализация сработала в 11:38, к тому моменту, когда на место прибыли первые спасатели, детей выводили из школы. В настоящее время открытое горение в подвале уже ликвидировано.
— За 35 минут открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара уточняется. По оперативной информации, среди 500 эвакуированных учеников и 30 человек персонала гимназии пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе новосибирского главка МЧС
Свидетельства очевидцев и комментарии официальных лиц мы собираем в режиме онлайн.