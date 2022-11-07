Разбил очки хирургу: нетрезвый новосибирец устроил дебош в больнице
Чтобы успокоить буйного пациента, медикам пришлось вызвать бойцов ГБР
Вечером 6 ноября в Новосибирске нетрезвый мужчина устроил дебош в хирургическом отделении горбольницы. Чтобы утихомирить пациента, медики вызвали наряд ГБР.
— Он был доставлен туда врачами скорой помощи из-за открытых ран, которые нужно было зашивать. Пострадавший противился оказанию ему помощи, не подпускал никого к себе и даже разбил врачу очки, — сообщили в пресс-службе ГБР ГВАРДИЯ.
В ведомстве отметили, так как пациент продолжал вести себя агрессивно, медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. На место прибыли бойцы ГБР, которые и задержали мужчину и предали его сотрудникам полиции.
Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.
Ранее в Новосибирске пьяный мужчина устроил скандал в детской больнице: он отказывался отдавать врачам ребенка с переломанной рукой. Медикам пришлось вызывать группу быстрого реагирования.