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СрочноНовосибирец устроил дебош в больнице
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Разбил очки хирургу: нетрезвый новосибирец устроил дебош в больнице

Чтобы успокоить буйного пациента, медикам пришлось вызвать бойцов ГБР

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Мужчину с травмами доставили в больницу, но он начал буянить

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Вечером 6 ноября в Новосибирске нетрезвый мужчина устроил дебош в хирургическом отделении горбольницы. Чтобы утихомирить пациента, медики вызвали наряд ГБР.

— Он был доставлен туда врачами скорой помощи из-за открытых ран, которые нужно было зашивать. Пострадавший противился оказанию ему помощи, не подпускал никого к себе и даже разбил врачу очки, — сообщили в пресс-службе ГБР ГВАРДИЯ.

В ведомстве отметили, так как пациент продолжал вести себя агрессивно, медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. На место прибыли бойцы ГБР, которые и задержали мужчину и предали его сотрудникам полиции.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием. В ведомстве пообещали прокомментировать инцидент позже.

Ранее в Новосибирске пьяный мужчина устроил скандал в детской больнице: он отказывался отдавать врачам ребенка с переломанной рукой. Медикам пришлось вызывать группу быстрого реагирования.

НовосибирскГорбольница 1ДебошДрака в больнице
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