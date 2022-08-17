«Нас посадили в автобус, но до Севастополя так и не довезли». Пассажиры поезда, остановленного из-за диверсии в Крыму, о поездке

«Да не волнуйтесь вы, завтра уж точно все поезда пойдут как положено и из тех городов, что в билетах указаны», — успокаивает мечущуюся по кассовому залу даму начальник смены носильщиков. «Но мне никто ничего не говорит! Я специально на вокзал приехала, чтобы узнать, как мы завтра в Москву поедем: на автобусе или сразу на поезде?» — «Женщина, ну что вы паникуете, у вас есть телеграмм в телефоне? Там перевозчик всем четко отвечает, когда и откуда их поезда поедут».

