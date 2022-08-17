«Нас посадили в автобус, но до Севастополя так и не довезли». Пассажиры поезда, остановленного из-за диверсии в Крыму, о поездке
Сейчас составы на полуостров и обратно идут по уже восстановленным железнодорожным путям и по расписанию
«Да не волнуйтесь вы, завтра уж точно все поезда пойдут как положено и из тех городов, что в билетах указаны», — успокаивает мечущуюся по кассовому залу даму начальник смены носильщиков. «Но мне никто ничего не говорит! Я специально на вокзал приехала, чтобы узнать, как мы завтра в Москву поедем: на автобусе или сразу на поезде?» — «Женщина, ну что вы паникуете, у вас есть телеграмм в телефоне? Там перевозчик всем четко отвечает, когда и откуда их поезда поедут».
Действительно, утренняя неразбериха с доставкой пассажиров улеглась довольно быстро. Хотя многим пассажирам такой неожиданный финал маршрута доставил волнение и дискомфорт.
— Я пассажир поезда 92 с билетом до Севастополя, — жалуется в переписке с представителями перевозчика «Гранд Сервис экспресс» Ольга Гуляева. — Нас организованно довезли до Симферополя на автобусах, а там оставили самих добираться до Севастополя.
Но большинство пассажиров таких жалобщиков не поддерживает — к трудностям наши туристы отнеслись с пониманием. Всех как-то сплотило общее ощущение тревожности.
«Думала, что неделю будете пути восстанавливать, а вы за полдня справились. Спасибо», — пишет Ольга Сунцова. И, как ни странно, с ней солидарно большинство пассажиров, пусть даже им пришлось вытерпеть дополнительные неудобства — семь составов были остановлены перед Джанкоем на станции Владиславовка, а пассажиры еще нескольких поездов были отправлены во Владиславовку на автобусах, чтобы там сесть на поезд. Кстати, все автобусы комфортабельные, они до сих пор стоят на привокзальной площади Симферополя — на экстренный случай. Хотя он, как надеются пассажиры, больше не произойдет. На симферопольском железнодорожном вокзале суеты гораздо меньше, чем могло быть: туристы, сидящие на лавочках, скорее притихшие. Диверсия — это страшно, особенно когда ты в пути или собираешься в дорогу.
— Только этого нам не хватало, — вздыхает пенсионер из Петербурга. — Всю жизнь в Крым езжу, боялся только одного — что деньги на отдыхе раньше времени закончатся, а тут взрывы. Скорей бы нашли этих диверсантов, чтобы в Крыму такого больше не было.
«Внимание! Поезд по маршруту Севастополь — Санкт-Петербург отправляется по расписанию». Нечасто сухое объявление на железнодорожном вокзале встречают такими бурными аплодисментами и счастливыми улыбками. А тут такой случай. Пассажиры, подхватив сумки и чемоданы, заспешили к открытым вагонам, выстроившимся на вокзале Симферополя. Повезло! Поезд № 8 первыми отправился по отремонтированному после взрывов железнодорожному пути.
Последствия диверсии на военном полигоне удалось восстановить за несколько часов: сдетонировавшие снаряды разнесли рельсы в районе Джанкоя, но их оперативно вернули в строй. Еще несколько часов ушло на ликвидацию последствий взрывов боезапаса и проверку безопасности передвижений. Напомним, утром 16 августа в военной части возле поселка Майский Джанкойского района раздались взрывы на площадке хранения боеприпасов. Ранения получили двое гражданских: одного мужчину травмировал осколок стекла, другого завалило рухнувшей стеной. Сейчас их жизням ничего не угрожает. Взрывы повредили несколько домов поселка, ЛЭП, электростанцию. Министерство обороны России признало детонацию боеприпасов диверсией.
Жители поселков Майское и Азовское пока остаются во временных пунктах эвакуации или у родственников — территория полигона оцеплена, здесь проводятся следственные действия, оценивается ущерб. Всем, чье имущество пострадало, будет выплачена компенсация.