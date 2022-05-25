«Люди старше 43 лет защищены»: какое есть спасение от оспы обезьян
Вакцина от нее уже есть, но ей давно не прививались
С начала мая стали появляться сообщения из разных стран о распространении оспы обезьян. Заболевание это не новое, обычно его распространение ограничено некоторыми регионами Африки, но случаются вспышки и за пределами континента — такая, например, была в 2003 году в США. Однако врачи и ученые говорят, что у распространения вируса в этом году есть особенности — он стал передаваться от человека к человеку, чего за ним прежде не водилось. Подробнее об этом мы уже рассказывали, а сегодня поговорим о том, как будем с ней бороться, если она все-таки распространится. Хорошая новость: это не коронавирус, от оспы обезьян уже есть защита — вакцина. Разбираемся, откуда она взялась и как работает.
Как работает вакцина?
Вирус оспы обезьян входит в род ортопоксвирусы. Помимо него, там есть вирусы натуральной оспы человека, оспы мышей, оспы кроликов, оспы верблюдов и еще целого ряда животных. Они между собой похожи, причем настолько, что обычная противооспенная вакцина, которая применялась много лет назад, защищает и от них тоже.
— Изначально для вакцин против натуральной оспы использовался вирус коровьей оспы, потом специальный вакцинный штамм, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Эти инфекции — близкие родственники. Соответственно, при вакцинации образуется так называемый перекрестный иммунитет. То есть его редуцирует один возбудитель, но он работает в отношении и других возбудителей. В данном случае так и происходит, этот вакцинный штамм дает перекрестный иммунитет, в том числе к обезьяньей оспе.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Согласно исследованиям, вакцина от натуральной оспы на 85% эффективна в отношении оспы обезьян. Однако в данный момент вакцинация от оспы не проводится — считается, что человечество ее давно победило.
— В России эта вакцинация проводилась в плановом порядке до 1980 года, — говорит иммунолог Елена Душина. — Формально считается, что люди, рожденные до 1979 года относительно защищены от заражения оспой обезьян.
Елена Душина — врач-иммунолог, заведующая Центром иммунопрофилактики «Новой больницы» в Екатеринбурге.
Какие есть вакцины?
Тем не менее, хоть массовой вакцинации и нет, вакцины никуда не делись: сейчас в России зарегистрировано три препарата для профилактики натуральной оспы: оспенная живая вакцина и вакцина «Оспавир» производства «Микроген», а также вакцина «ТЕОВак» в таблетках, ее производит Минобороны России.
Во всех вакцинах используется во-первых, специальный вакцинный штамм, а во-вторых, он к тому же инактивирован (убит) или ослаблен.
— Есть разные способы убить вирус, это могут делать с помощью радиации, специальных химических реагентов, — говорит Николай Крючков. — Смысл в том, что нарушаются, как правило, свойства оболочки вируса так, что он сохраняет антигенные свойства, но при этом патогенность убирается. Для изготовления ослабленной вакцины могут менять геном вируса либо как и раньше ослаблять его путем длительных пересевок на определенных культурах клеток. Но важно, что это исходно вообще не вирус натуральной оспы и он не настолько опасен.
Есть ли противопоказания?
У каждой из трех вакцин есть противопоказания. «Оспавир» не применяют у детей до двух лет, беременных и кормящих женщин, людей с острыми заболеваниями или обострением хронических, а также в случае аллергии на компоненты вакцины и если человек уже ранее был привит от оспы.
В списке противопоказаний к живой вакцине также — беременность и аллергия на компоненты препарата, тяжелые анафилактические реакции в прошлом, бронхиальная астма, лейкозы и некоторые другие болезни крови, системные заболевания соединительной ткани (например, артрит), гепатит, цирроз, почечная недостаточность, миокардит и ряд других заболеваний внутренних органов и сердечно-сосудистой системы, эпилепсия и ряд других заболеваний ЦНС, иммунодепрессивные состояния (в том числе ВИЧ-инфекция), дерматозы и диабет. «ТЕОВак» противопоказан при анафилактических реакциях в анамнезе, дерматозах, инсульте и ряде других заболеваний ЦНС, тяжелых формах стенокардии, гепатите, циррозе, почечной недостаточности и ряде других заболеваний внутренних органов и сердечно-сосудистой системы, диабете, лейкозах и некоторых других болезнях крови, раке, беременности и системных заболеваниях соединительной ткани.
Важная деталь: в инструкции к «ТЕОВаку» и живой вакцине оговорено, что перечисленные в ней противопоказания касаются групп населения, которых прививают сейчас. В случае если вакцину придется применять в противоэпидемических целях, список противопоказаний отдельно будет определен Минздравом.
Как привиться?
Никак. В доступе для населения вакцин нет, они не хранятся в холодильниках ближайшей поликлиники.
СЮЖЕТ
— Сейчас вариант повсеместной вакцинации не рассматривается, поскольку в России завозных случаев пока не зарегистрировано, — говорит Елена Душина. — В начале вакцинации прививаются в первую очередь группы риска. То есть это люди, которые будут лечить заболевших — медработники инфекционных стационаров. А дальше, в зависимости от картины — будет или нет повсеместное распространение — принимается решение о вакцинации большей части населения. Скорее всего, это будет адресовано лицам младше 40 лет — они в большей группе риска, потому что люди старше были привиты в рамках национального календаря того времени. Конечно, у более старших иммунитет может быть не настолько выражен, но болезнь всё равно пойдет по вторичному пути. Время покажет, может быть завозов вообще не будет.
Сейчас для снижения риска передачи вирусной инфекции рекомендуют только избегать тесных контактов с людьми, подозрительными на инфицирование оспой обезьян. Если больные появятся, то вакцинация, по словам иммунологов, будет необходима для медицинских работников, которые осуществляют уход.