«Люди старше 43 лет защищены»: какое есть спасение от оспы обезьян

Как работает вакцина?

Вирус оспы обезьян входит в род ортопоксвирусы. Помимо него, там есть вирусы натуральной оспы человека, оспы мышей, оспы кроликов, оспы верблюдов и еще целого ряда животных. Они между собой похожи, причем настолько, что обычная противооспенная вакцина, которая применялась много лет назад, защищает и от них тоже.



— Изначально для вакцин против натуральной оспы использовался вирус коровьей оспы, потом специальный вакцинный штамм, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Эти инфекции — близкие родственники. Соответственно, при вакцинации образуется так называемый перекрестный иммунитет. То есть его редуцирует один возбудитель, но он работает в отношении и других возбудителей. В данном случае так и происходит, этот вакцинный штамм дает перекрестный иммунитет, в том числе к обезьяньей оспе.

