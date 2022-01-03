«Чувствовала, что времени немного»: медик — о том, как слегла с 75%-м поражением легких и заразила 70-летнюю маму

Екатеринбурженка Инна — медик. Ей 48 лет. Она боялась коронавируса, носила маску и мыла руки после улицы и любой встречи, но затянула с прививкой. По словам женщины, у нее много болезней: гипертония, нарушение щитовидки (гипотиреоз), ревматические болезни суставов и крови, аутоиммунные заболевания. Из-за этого всего она боялась делать прививку.



— Думала — повредит, а то и умру, всё тянула, хотела съездить, узнать — можно мне прививку или нет. Всё думала: протяну без прививки. Знакомые кругом 70% поставили, а 30% — нет. За всё это время я, может быть, и болела легко, но никогда не сдавала ни ПЦР, ни тест на антитела, просто жила и всё. Если простуда — лечила простуду, не узнавая, что это. А 16 ноября 2021 года я познакомилась с ковидом. Коварным, нелогичным, непредсказуемым.

