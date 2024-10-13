Застройщики победили: как менялась Ипподромская магистраль — пустыри вокруг нее разобрали по кусочкам

Буквально за 14 лет Ипподромскую магистраль застроили жильем — до этого там планировали разбить зеленые зоны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ипподромская магистраль — одна из главных дорожных артерий Новосибирска. Сквозное движение по дороге открыли 17 лет назад, а чуть позже пустыри начали застраивать высотками. Как рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости и автор телеграм-канала «РОП» Сергей Николаев, когда-то мэрия планировала сохранить зеленые зоны вдоль магистрали, но застройщики победили, заменив территорию для прогулок жилыми высотками. Как развивалась Ипподромка, и почему жилье у дороги стоит дорого — в материале НГС.

Так выглядело строительство дороги в 2006 году Источник: Сергей Николаев











На месте, где раскинулась Ипподромская магистраль, фактически ничего не было, кроме узких дорог, больше похожих на проселочные, вспоминает Сергей Николаев. В 1980-х стало понятно, что центр Новосибирска с бурным развитием Красного проспекта и улицы Советской окажется перегружен. Тогда, чтобы попасть в тот же Калининский район, приходилось ехать по Красному проспекту.

А так строили Ипподромскую магистраль в районе улицы Фрунзе Источник: Сергей Николаев











Строительство дороги заняло 27 лет. Сначала появился участок между улицами Писарева и Богдана Хмельницкого, затем — от Гоголя до Писарева, а также съезд на Крылова. Сквозное движение открыли только в октябре 2007 года, а в апреле 2015 года Ипподромку объединили с Каменской магистралью. По планам дорога должна была быть длиннее, но оказалось, что на ее пути уже построили торговый центр «Калининский».

— Ипподромская магистраль — один из самых успешных проектов в городе, который сильно облегчил жизнь новосибирцев. Строительство дороги под улицей Фрунзе — прорыв, благодаря этому развели потоки, которые едут по Фрунзе и по Ипподромке, — отмечает Сергей Николаев.

В 2010 году на месте, где сейчас стоят «Флотилия», «Академия», «Римские кварталы» и другие новые комплексы, был пустырь с единичными частными домиками Источник: Сергей Николаев Со стороны Оби в это время начали возводить жилой комплекс «Эльбрус» Источник: Сергей Николаев

По магистрали планировали пустить транспорт в обход центра города. Правда, перспективные развязки, например, на улице Кропоткина и Военной, так и не появились. Кроме того, отметил эксперт, предполагалось, что территория вокруг магистрали станет некой визитной карточкой города.

Зеленые зоны утвердили в Генеральном плане 2008 года: они должны были появиться вдоль магистрали со стороны улицы Бориса Богаткова. Ещё в 2010 году вокруг Ипподромской почти не было застройки — лишь пустыри.

Правда, Генеральный план в скором времени поменяли. Сергей Николаев предполагает, что это было связано с интересом застройщиков. Земля вдоль магистрали уже тогда была дорогой: рядом улица Кирова, до метро можно дойти пешком, недалеко престижные школы и центр города. Застройщики быстро присмотрели лакомые кусочки.

Сегодня последняя зеленая зона вдоль дороги — сквер «Аллея Городов» около строящегося ЖК «Сакура парк». Из-за того, что на месте зеленых зон появились высотки, развивать магистраль вширь уже вряд ли получится, отмечает эксперт.

Сквер «Аллея Городов» — единственная зеленая зона из запланированных, оставшаяся в Генплане Источник: Сергей Николаев











Сквер решили благоустроить, и даже показали горожанам проект, который посвятили депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову. Правда, вместо типичного бюста на территории должны появиться светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака продукции завода. Идея понравилась не всем, но в мэрии решили, что к ней стоит относиться с иронией и здоровым юмором. Работы в сквере хотят начать в 2025 году.

Самый интересный застроенный участок — от улицы Большевистской до улицы Военной. В 90-е годы со стороны Красного проспекта вдоль магистрали уже стояли дома: например, многоэтажки на Серебренниковской. Позже появились здания на Сибревокма, 7/1 и на Семьи Шамшиных, 4.

Строить комплекс на Военной начали в 2005 году, но и в момент съемки в 2012 году он еще не был закончен. Его сдали целиком ближе к 2016 году Источник: Сергей Николаев К маю 2014 года первые две секции сдали, последняя еще была на этапе строительства Источник: Сергей Николаев

Противоположную сторону начали активно застраивать чуть позже, и истории были разные. Например, на улице Военная в 2005 году компания «Метаприбор» (сегодня Группа «Мета») начала строить жилой комплекс «Европейский». Его планировали сдать уже в 2007, но из-за кризиса стройка затянулась еще почти на 10 лет. Секции вводили в эксплуатацию постепенно и завершили целиком ближе к 2016 году.

Ближе к реке кусок над Ипподромской забрали москвичи из группы Snegiri, которые планировали реализовать в Новосибирске весьма амбициозный проект на улице Шевченко, 11.

— Изначально ЖК «Эльбрус» назывался «Арка», потому что между домами должна была появиться арка. Построить подобное достаточно сложно, и проект изменили, — рассказывает Сергей Николаев.

В 2015 году первый дом-корабль «Флотилии», на фоне которой новосибирцы часто фотографируются, был на начальном этапе строительства Источник: Сергей Николаев Сейчас здания выглядят так, рядом — ЖК «Академия», построенная в 2022 году Источник: Сергей Николаев

Чуть позже ГК «Дом-Строй» начала возводить ЖК «Флотилию», недавно появилась «Академия», «Сибревком», а внутри ближе к Октябрьской магистрали — «Римские кварталы», которые строили достаточно медленно.

Жители «Флотилии» активно противостояли застройщику «Академии»: тот хотел проложить дорогу от жилого комплекса на улицу Кирова через улицу Шевченко (она запланирована в градостроительных документах города). Мэрия встала на сторону «Флотилии», ссылаясь на то, что пока не будет построен дублер Кирова, строить дорогу в микрорайоне нецелесообразно.

Построить дом хотели за один год, в итоге долгострой стоит уже 13 лет Источник: Сергей Николаев Пока неизвестно откажется ли застройщик от бассейна на крыше, эксперты, с которыми общался НГС уверяют, что строить объект лучше не стоит: здание стоит долго и конструктив мог измениться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выше по Ипподромской в 2011 году компания «Многопрофильная клиника» приступила к строительству здания с административными помещениями на первых этажах и новыми еще для города апартаментами — на верхних. Амбициозный комплекс с бассейном на крыше должны были сдать через год, но ничего не получилось.

Недавно застройщик решил вернуться к долгострою, но пока неизвестно, сможет ли он завершить объект и в какие сроки.

Сейчас вдоль дороги комплекс «Сакура парк» возводит группа «Расцветай», на небольшом треугольнике между Ипподромкой, улицей Семьи Шамшиных и Октябрьской магистралью стройку начала группа «Юнити», а на пересечении с улицей Фрунзе участок под застройку по комплексному развитию территории на торгах выкупила «Брусника». За 3 миллиарда ей достался неплохой участок: рядом озеро Верховое, которое предстоит благоустроить, и центр волейбола «Локомотив-Арена». Сергей Николаев отмечает, что «Брусника» отличается квартальной застройкой — возможно, подобные дома появятся и вокруг озера.

Участки для застройки вдоль Ипподромской магистрали еще остались, и рано или поздно их займут новые дома, считает эксперт. Несмотря на то, что зеленых зон вдоль дороги почти нет, власти, вероятно, в будущем начнут высаживать деревья между домами и магистралью, чтобы создать буферные зоны.

В ближайшие годы Ипподромскую магистраль ждет и еще одно изменение: съезд с четвертого моста будет выходить именно на нее. Расширить дорогу уже не получится, а трафик прибавится.

Остается открытым и вопрос по сносу капитальных гаражей между Ипподромской магистралью и улицей Военной: еще в 2023 году мэрия решила, что территорию стоит развивать комплексно. НГС прогулялся по будущим жилым кварталам и пообщался с местными об амбициозных планах властей.