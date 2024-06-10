Треугольник на Ипподромке: в Новосибирске построят ЖК с квартирами за 17 миллионов и гостиницей — а мог появиться небоскрёб

В комплексе появится 13-этажный жилой дом и 10-этажная гостиница, по проекту здания расположат буквой V из-за примыкающих улиц Источник: предоставлено пресс-службой One Company











Треугольник в центре Новосибирска между Ипподромской магистралью, улицами Семьи Шамшиных и Октябрьской пойдет под застройку. На небольшом участке на месте административного здания и автосервиса недалеко от торгового центра «Аура» появится 13-этажный дом на 168 квартир, самая маленькая из них площадью в 24 кв. м, и 10-этажный гостиничный комплекс на 109 апартаментов. Здания премиум-квартала Unity Center планируют соединить стилобатом, а внутри V-образного комплекса обустроить двор. НГС узнал подробности нового проекта, вспомнил историю участка и пообщался с экспертами о перспективности стройки.



Две башни на Ипподромке

Девелопер «Юнити» взялся застраивать центр Новосибирска. На треугольном участке, ограниченном Ипподромской магистралью, улицами Семьи Шамшиных и Октябрьской появится премиум-квартал Unity Center. Комплекс, состоящий из двух зданий с общим стилобатом, будет повторять V-образную форму примыкающих улиц, вокруг появится пространство доступное всем, а в центре — закрытый двор для жильцов.

Компанией «Юнит.Центр» (входит в ГК «Юнити»), образованной в прошлом году, в равных долях владеют Александр Говоров и Игорь Гладких. Говоров числится участником 9 действующих организаций, Гладких — 8. Бизнесмены в равных долях также владеют четырьмя компаниями с чистой прибылью от 23 тысяч рублей до 53,1 миллиона рублей. Игорь Гладких, в том числе, числится, как учредитель «Юнит Хаус» с чистой прибылью в 74,1 миллиона рублей.

Сейчас «Юнити» активно занимается строительством в Новосибирске, например, возводит квартал-галерею Willart и квартал Balance на Кирова.

Застройщик осваивает небольшой участок в центре города и уже приступил к сносу построек на территории Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











Новый проект в центре, отмечают разработчики, займет границу старого исторического и нового центра Новосибирска. Здания планируют гармонично вписать в существующую среду и формирующуюся застройку.



На небольшом участке появятся здания в минималистичном стиле с ритмичными повторяющимися элементами, украсить фасад решили с помощью декоративных колонн, карнизов и остекления. Форма обещает быть необычной, архитекторы создали углубления в зданиях и оформили их металлическими ограждениями, уверяют, что такого рельефа и динамики у зданий Новосибирска еще не было.

Реализацию разделили на два этапа. До 4 квартала 2026 года появится жилой дом и стилобат, позже — апартаменты.

Два здания и общий стилобат образуют закрытый двор для жителей комплекса, там появится детская зона и место для тихого отдыха Источник: предоставлено пресс-службой One Company











Жилое здание рассчитано на 13 этажей, также два этажа займет подземный паркинг, на первых двух наземных появится коммерция, а на 11 оставшихся — 168 квартир по семь на каждом этаже. Площадь жилья, по планам, начинается от 24 кв. метров. Напомним, в Москве уже запретили выдавать разрешения на строительство комплексов, в которых проектом предусмотрена площадь квартир меньше 28 кв. метров, до Новосибирска запрет пока не добрался. Самые большие квартиры в доме будут площадью в 105 кв. метров.



На каждом этаже здания будет по семь квартир, в каждой предусмотрена шумоизоляция всех элементов, в том числе, все вертикальные инженерные коммуникации вынесли в коридор Источник: предоставлено пресс-службой One Company











Стоимость квартир будет зависеть от квадратуры и составит от 5,9 миллиона до 17,8 миллиона рублей на официальном старте продаж 17 июня. Застройщик прогнозирует, что изначально цена за кв. метр будет 190 тысяч рублей, а спустя год дойдет до 270 тысяч рублей.



Второе запланированное здание — 10-этажный гостиничный комплекс, в нем появится 109 апартаментов, проектом предусмотрены восемь торговых помещений, место для кафе, офиса и автомойки — на нее можно заехать прям с подземного паркинга.

Благодаря V-образной форме комплекса, два здания образуют закрытое пространство, они же защищают двор со стороны Ипподромской магистрали и улицы Семьи Шамшиных, частично остекленный двухэтажный стилобат также станет барьером от шума. В комплексе появится круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения, двор с детскими площадками и тихой зоной отдыха закроют от посторонних, а внешние стороны оставят доступными для всех.

Несбывшийся небоскрёб

Изначально треугольник, в котором появятся многоэтажки, занимал частный сектор, но в 2016 году стали известны грандиозные планы по застройке. Тогда на участке хотели возвести первый по мировым меркам небоскрёб в Новосибирске высотой более 150 метров с необычным фасадом. За строительство взялась компания «ЭкоПолис», известная по малоэтажному микрорайону «Ключевой».

Застройщик начал возводить парковку в треугольнике и не хотел раскрывать детали, известно, что часть высотки должны были отдать под коммерцию. Архитектор проекта Артур Лотарев объяснял, что здание могло быть выполнено в футуристическом стиле и неплохо бы вписалось в локацию. К сожалению, планам осуществиться не удалось, дальше строительства подземной парковки проект не продвинулся.

Так выглядел один из вариантов проекта небоскрёба на этом участке Источник: предоставлено Артуром Лотаревым











Компания «Юнити» уже начала осваивать территорию, сейчас сносят административное здание и автосервис. Разрешение на строительство от мэрии застройщик получил в начале мая, действует оно до августа 2027 года. Местные жители рассказывают, что треугольник долгое время выглядел заброшенным, там располагалось два здания, а за забором находился бесхозный киоск.



От зданий остались металлические корпуса, скоро участок освободят от всех построек Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Застройщики активно осваивают Ипподромскую магистраль, например, напротив планируемой стройки, группа «Расцветай» возводит жилой комплекс «Астра», состоящий из трех 25-этажных домов. На пересечении с Октябрьской магистралью уже разрешили построить спортивно-оздоровительный центр, рядом запланировали небоскреб высотой в 45 этажей. Чуть дальше участок вокруг центра «Локомотив-Арены» и озера Верховое власти решили отдать под комплексное развитие территории (КРТ), кто возьмется за территорию, станет известно в середине месяца.

Вариант для любителей центра — что говорят эксперты

Эксперты по недвижимости среди плюсов участка, который сейчас осваивает девелоперская компания «Юнити», называют прежде всего близость к центру и метро, престижным учебным заведениям, театру «Глобус», центру «Сибирь-Хоккайдо» и торговому центру «Аура». Но при этом отмечают, что жить около Ипподромской магистрали достаточно шумно, поэтому застройщик и предусмотрел дополнительную защиту, как двора, так и фасада.

Со стороны магистрали планируют использовать более твердые материалы фасада, чтобы минимизировать в квартирах шум от дороги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев говорит, что на Ипподромской магистрали уже есть удачные реализованные проекты, например, жилые комплексы «Академия», «Флотилия» и «Европейский». Эксперт уверен, что для комфортной жизни стоит отгородить жилье от дороги, чтобы уменьшить шум.



— Локация с достаточно хорошим выездом, транспортной развязкой. Больше подходит для людей, которые любят тусовочные места, это явно не спальный район, — объяснил Сергей Николаев.

Эксперт отмечает, что «Юнити» — компания, которая хорошо себя зарекомендовала на рынке недвижимости. Качество строительства домов, говорит Николаев, у девелоперов выше среднего. Застройщик периодически входит в топ-10 по объему продаж и в топ-10 по средней площади квартир — жилье не мельчат. Цену в 190 тысяч рублей за кв. м на старте продаж Сергей Николаев называет приемлемой, потому что застройщик не возводит комплексы ниже класса комфорт.

— С учетом средней площади квартиры в комплексе могут быть интересны и для семейных пар. Поэтому после сворачивания льготной ипотеки, я думаю, многие, у кого есть семейная ипотека, могут выбрать этот проект, — считает Николаев.

Рядом с комплексом расположена остановка общественного транспорта, недалеко — станция метро Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Анжела Гордиенко считает, что место для комплекса выбрано хорошо, здания будут находиться на пересечении двух больших магистралей: появляется удобная транспортная развязка, а недалеко — станция метро.



— Застройщик выбрал верную тактику, расположив на участке, как жилую, так и коммерческую недвижимость. Оба направления будут востребованы и позволят привлечь максимальное количество инвесторов из разных сфер. С точки зрения инвестиций и выбранного места — очень удачный проект, — говорит Анжела Гордиенко.

Стоимость квартир в проекте на старте, отмечает эксперт, выше среднего и может показаться достаточно высокой, но для Новосибирска такая цена уже стала нормальной, а учитывая месторасположение, не отпугнет инвесторов. Аналитики отмечают, что подстегнуть продажи в комплексе может отмена льготной ипотеки в июле, потому что многие попытаются запрыгнуть в последний вагон и успеть ухватить квартиру.

Застройщики также взялись за новосибирский Академгородок. За первые месяцы 2024 года на торгах купили три участка под застройку, на двух из них появятся жилые комплексы, а на третьем — коммерческая недвижимость. В ближайшие шесть лет тихая часть района с деревянными советскими бараками исчезнет, на их месте вырастут современные комплексы.

Цены на участие в КРТ оказались высокими: один участок застройщик купил за 704 миллиона рублей, другой — 1,23 миллиарда рублей. Эксперты предполагают, что из-за этого вырастет и цена квартир.

