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Недвижимость эксклюзив Треугольник на Ипподромке: в Новосибирске построят ЖК с квартирами за 17 миллионов и гостиницей — а мог появиться небоскрёб

Треугольник на Ипподромке: в Новосибирске построят ЖК с квартирами за 17 миллионов и гостиницей — а мог появиться небоскрёб

НГС узнал подробности новой стройки в центре города

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В комплексе появится 13-этажный жилой дом и 10-этажная гостиница, по проекту здания расположат буквой V из-за примыкающих улиц

Треугольник в центре Новосибирска между Ипподромской магистралью, улицами Семьи Шамшиных и Октябрьской пойдет под застройку. На небольшом участке на месте административного здания и автосервиса недалеко от торгового центра «Аура» появится 13-этажный дом на 168 квартир, самая маленькая из них площадью в 24 кв. м, и 10-этажный гостиничный комплекс на 109 апартаментов. Здания премиум-квартала Unity Center планируют соединить стилобатом, а внутри V-образного комплекса обустроить двор. НГС узнал подробности нового проекта, вспомнил историю участка и пообщался с экспертами о перспективности стройки.

Две башни на Ипподромке

Девелопер «Юнити» взялся застраивать центр Новосибирска. На треугольном участке, ограниченном Ипподромской магистралью, улицами Семьи Шамшиных и Октябрьской появится премиум-квартал Unity Center. Комплекс, состоящий из двух зданий с общим стилобатом, будет повторять V-образную форму примыкающих улиц, вокруг появится пространство доступное всем, а в центре — закрытый двор для жильцов.

Компанией «Юнит.Центр» (входит в ГК «Юнити»), образованной в прошлом году, в равных долях владеют Александр Говоров и Игорь Гладких. Говоров числится участником 9 действующих организаций, Гладких — 8. Бизнесмены в равных долях также владеют четырьмя компаниями с чистой прибылью от 23 тысяч рублей до 53,1 миллиона рублей. Игорь Гладких, в том числе, числится, как учредитель «Юнит Хаус» с чистой прибылью в 74,1 миллиона рублей.

Сейчас «Юнити» активно занимается строительством в Новосибирске, например, возводит квартал-галерею Willart и квартал Balance на Кирова.

Застройщик осваивает небольшой участок в центре города и уже приступил к сносу построек на территории

Новый проект в центре, отмечают разработчики, займет границу старого исторического и нового центра Новосибирска. Здания планируют гармонично вписать в существующую среду и формирующуюся застройку.

На небольшом участке появятся здания в минималистичном стиле с ритмичными повторяющимися элементами, украсить фасад решили с помощью декоративных колонн, карнизов и остекления. Форма обещает быть необычной, архитекторы создали углубления в зданиях и оформили их металлическими ограждениями, уверяют, что такого рельефа и динамики у зданий Новосибирска еще не было.

Реализацию разделили на два этапа. До 4 квартала 2026 года появится жилой дом и стилобат, позже — апартаменты.

Два здания и общий стилобат образуют закрытый двор для жителей комплекса, там появится детская зона и место для тихого отдыха

Жилое здание рассчитано на 13 этажей, также два этажа займет подземный паркинг, на первых двух наземных появится коммерция, а на 11 оставшихся — 168 квартир по семь на каждом этаже. Площадь жилья, по планам, начинается от 24 кв. метров. Напомним, в Москве уже запретили выдавать разрешения на строительство комплексов, в которых проектом предусмотрена площадь квартир меньше 28 кв. метров, до Новосибирска запрет пока не добрался. Самые большие квартиры в доме будут площадью в 105 кв. метров.

На каждом этаже здания будет по семь квартир, в каждой предусмотрена шумоизоляция всех элементов, в том числе, все вертикальные инженерные коммуникации вынесли в коридор

Стоимость квартир будет зависеть от квадратуры и составит от 5,9 миллиона до 17,8 миллиона рублей на официальном старте продаж 17 июня. Застройщик прогнозирует, что изначально цена за кв. метр будет 190 тысяч рублей, а спустя год дойдет до 270 тысяч рублей.

Второе запланированное здание — 10-этажный гостиничный комплекс, в нем появится 109 апартаментов, проектом предусмотрены восемь торговых помещений, место для кафе, офиса и автомойки — на нее можно заехать прям с подземного паркинга.

Благодаря V-образной форме комплекса, два здания образуют закрытое пространство, они же защищают двор со стороны Ипподромской магистрали и улицы Семьи Шамшиных, частично остекленный двухэтажный стилобат также станет барьером от шума. В комплексе появится круглосуточная охрана и камеры видеонаблюдения, двор с детскими площадками и тихой зоной отдыха закроют от посторонних, а внешние стороны оставят доступными для всех.

Несбывшийся небоскрёб

Изначально треугольник, в котором появятся многоэтажки, занимал частный сектор, но в 2016 году стали известны грандиозные планы по застройке. Тогда на участке хотели возвести первый по мировым меркам небоскрёб в Новосибирске высотой более 150 метров с необычным фасадом. За строительство взялась компания «ЭкоПолис», известная по малоэтажному микрорайону «Ключевой».

Застройщик начал возводить парковку в треугольнике и не хотел раскрывать детали, известно, что часть высотки должны были отдать под коммерцию. Архитектор проекта Артур Лотарев объяснял, что здание могло быть выполнено в футуристическом стиле и неплохо бы вписалось в локацию. К сожалению, планам осуществиться не удалось, дальше строительства подземной парковки проект не продвинулся.

Так выглядел один из вариантов проекта небоскрёба на этом участке

Компания «Юнити» уже начала осваивать территорию, сейчас сносят административное здание и автосервис. Разрешение на строительство от мэрии застройщик получил в начале мая, действует оно до августа 2027 года. Местные жители рассказывают, что треугольник долгое время выглядел заброшенным, там располагалось два здания, а за забором находился бесхозный киоск.

От зданий остались металлические корпуса, скоро участок освободят от всех построек

Застройщики активно осваивают Ипподромскую магистраль, например, напротив планируемой стройки, группа «Расцветай» возводит жилой комплекс «Астра», состоящий из трех 25-этажных домов. На пересечении с Октябрьской магистралью уже разрешили построить спортивно-оздоровительный центр, рядом запланировали небоскреб высотой в 45 этажей. Чуть дальше участок вокруг центра «Локомотив-Арены» и озера Верховое власти решили отдать под комплексное развитие территории (КРТ), кто возьмется за территорию, станет известно в середине месяца.

Вариант для любителей центра — что говорят эксперты

Эксперты по недвижимости среди плюсов участка, который сейчас осваивает девелоперская компания «Юнити», называют прежде всего близость к центру и метро, престижным учебным заведениям, театру «Глобус», центру «Сибирь-Хоккайдо» и торговому центру «Аура». Но при этом отмечают, что жить около Ипподромской магистрали достаточно шумно, поэтому застройщик и предусмотрел дополнительную защиту, как двора, так и фасада.

Со стороны магистрали планируют использовать более твердые материалы фасада, чтобы минимизировать в квартирах шум от дороги

Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев говорит, что на Ипподромской магистрали уже есть удачные реализованные проекты, например, жилые комплексы «Академия», «Флотилия» и «Европейский». Эксперт уверен, что для комфортной жизни стоит отгородить жилье от дороги, чтобы уменьшить шум.

— Локация с достаточно хорошим выездом, транспортной развязкой. Больше подходит для людей, которые любят тусовочные места, это явно не спальный район, — объяснил Сергей Николаев.

Эксперт отмечает, что «Юнити» — компания, которая хорошо себя зарекомендовала на рынке недвижимости. Качество строительства домов, говорит Николаев, у девелоперов выше среднего. Застройщик периодически входит в топ-10 по объему продаж и в топ-10 по средней площади квартир — жилье не мельчат. Цену в 190 тысяч рублей за кв. м на старте продаж Сергей Николаев называет приемлемой, потому что застройщик не возводит комплексы ниже класса комфорт.

— С учетом средней площади квартиры в комплексе могут быть интересны и для семейных пар. Поэтому после сворачивания льготной ипотеки, я думаю, многие, у кого есть семейная ипотека, могут выбрать этот проект, — считает Николаев.

Рядом с комплексом расположена остановка общественного транспорта, недалеко — станция метро

Эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Анжела Гордиенко считает, что место для комплекса выбрано хорошо, здания будут находиться на пересечении двух больших магистралей: появляется удобная транспортная развязка, а недалеко — станция метро.

— Застройщик выбрал верную тактику, расположив на участке, как жилую, так и коммерческую недвижимость. Оба направления будут востребованы и позволят привлечь максимальное количество инвесторов из разных сфер. С точки зрения инвестиций и выбранного места — очень удачный проект, — говорит Анжела Гордиенко.

Стоимость квартир в проекте на старте, отмечает эксперт, выше среднего и может показаться достаточно высокой, но для Новосибирска такая цена уже стала нормальной, а учитывая месторасположение, не отпугнет инвесторов. Аналитики отмечают, что подстегнуть продажи в комплексе может отмена льготной ипотеки в июле, потому что многие попытаются запрыгнуть в последний вагон и успеть ухватить квартиру.

Застройщики также взялись за новосибирский Академгородок. За первые месяцы 2024 года на торгах купили три участка под застройку, на двух из них появятся жилые комплексы, а на третьем — коммерческая недвижимость. В ближайшие шесть лет тихая часть района с деревянными советскими бараками исчезнет, на их месте вырастут современные комплексы.

Цены на участие в КРТ оказались высокими: один участок застройщик купил за 704 миллиона рублей, другой — 1,23 миллиарда рублей. Эксперты предполагают, что из-за этого вырастет и цена квартир.

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