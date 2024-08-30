Цены на такси взлетели до небес. Главное в Новосибирске за 30 августа

Александр Пушной выступал перед новосибирцами больше часа Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ежедневно в Новосибирске и области происходит множество событий, уследить за которым в потоке, порой, просто невозможно. Подводим итоги 30 августа в новостном дайджесте.

Александр Пушной в Новосибирске

В Новосибирске в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+) выступил шоумен и наш земляк Александр Пушной. Исполнитель начал распеваться на сцене перед кинотеатром «Победа» с полудня. Он исполнил такие хиты как «Кукушка» Цоя, «Мой друг» группы «Машина времени», «Дуся-агрегат» группы «Любэ».

Александр Пушной распевался в центре города с самого утра Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ближе к вечеру Александр Пушной прочитал лекцию для новосибирцев о нотах, гармонии в музыке и как все это может быть связано с математикой. Во время лекции шоумен пошутил над собственными музыкальными способностями.

Концерт Александра Пушного стартовал в 20 часов. Первым треком в его исполнении стала музыка из заставки программы «Время». Было громко и очень драйвово, все детали — в этом материале.

Подробности гибели школьницы в Коченево

Стали известны детали гибели 14-летней девушки в поселке Коченево, она пропала за несколько дней до трагедии.

Родственница погибшей рассказала НГС, что все вещи подросток оставила дома, ничего не предвещало беды. Искали девушку всем поселком, вместе с полицией и волонтерами.

Тело девочки нашли в одном из заброшенных зданий, дата прощания еще неизвестна. У девушки было два брата и одна сестра, она жила с отцом. Больше деталей — по ссылке.

Пополнение в списке иностранных агентов

Решение опубликовано 30 августа Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов «Коалицию Новосибирск 2020»*. В чем причины такого решения — в нашем материале.

Пополнение в зоопарке

В Новосибирском зоопарке появятся новые животные. За них заплатят более трех миллионов рублей. Известно, что животных привезут из Южноафриканской Республики (ЮАР) до конца года. Больше деталей — в нашей новости.

* Признаны Минюстом РФ иноагентом.

Цены на такси резко выросли

Даже недолгие поездки на близкие расстояния обойдутся в круглую сумму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня днем в городе резко поднялись цены на такси. За небольшую поездку по центру агрегатор просит более 400 рублей, поездка из центра до аэропорта обойдется почти в 1 400 рублей.