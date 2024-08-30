Цены на такси взлетели до небес. Главное в Новосибирске за 30 августа

Ежедневно в Новосибирске и области происходит множество событий, уследить за которым в потоке, порой, просто невозможно. Подводим итоги 30 августа в новостном дайджесте.
Александр Пушной в Новосибирске
В Новосибирске в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+) выступил шоумен и наш земляк Александр Пушной. Исполнитель начал распеваться на сцене перед кинотеатром «Победа» с полудня. Он исполнил такие хиты как «Кукушка» Цоя, «Мой друг» группы «Машина времени», «Дуся-агрегат» группы «Любэ».
Ближе к вечеру Александр Пушной прочитал лекцию для новосибирцев о нотах, гармонии в музыке и как все это может быть связано с математикой. Во время лекции шоумен пошутил над собственными музыкальными способностями.
Концерт Александра Пушного стартовал в 20 часов. Первым треком в его исполнении стала музыка из заставки программы «Время». Было громко и очень драйвово, все детали — в этом материале.
Подробности гибели школьницы в Коченево
Стали известны детали гибели 14-летней девушки в поселке Коченево, она пропала за несколько дней до трагедии.
Родственница погибшей рассказала НГС, что все вещи подросток оставила дома, ничего не предвещало беды. Искали девушку всем поселком, вместе с полицией и волонтерами.
Тело девочки нашли в одном из заброшенных зданий, дата прощания еще неизвестна. У девушки было два брата и одна сестра, она жила с отцом. Больше деталей — по ссылке.
Пополнение в списке иностранных агентов
Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов «Коалицию Новосибирск 2020»*. В чем причины такого решения — в нашем материале.
Пополнение в зоопарке
В Новосибирском зоопарке появятся новые животные. За них заплатят более трех миллионов рублей. Известно, что животных привезут из Южноафриканской Республики (ЮАР) до конца года. Больше деталей — в нашей новости.
* Признаны Минюстом РФ иноагентом.
Цены на такси резко выросли
Сегодня днем в городе резко поднялись цены на такси. За небольшую поездку по центру агрегатор просит более 400 рублей, поездка из центра до аэропорта обойдется почти в 1 400 рублей.
Как рассказала НГС читательница Александра, ей нужно было уехать к врачу — у девушки проблемы с ногой, поэтому на общественном транспорте добираться был не вариант. Агрегатор «Яндекс. Такси» запросил за поездку от Есенина до Вокзальной магистрали более 750 рублей.