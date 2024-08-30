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Цены на такси взлетели до небес — главное в Новосибирске за 30 августа

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Город Цены на такси взлетели до небес. Главное в Новосибирске за 30 августа

Цены на такси взлетели до небес. Главное в Новосибирске за 30 августа

Ключевые события региона за сутки

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26 комментариев

Александр Пушной выступал перед новосибирцами больше часа

Ежедневно в Новосибирске и области происходит множество событий, уследить за которым в потоке, порой, просто невозможно. Подводим итоги 30 августа в новостном дайджесте.

Александр Пушной в Новосибирске

В Новосибирске в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+) выступил шоумен и наш земляк Александр Пушной. Исполнитель начал распеваться на сцене перед кинотеатром «Победа» с полудня. Он исполнил такие хиты как «Кукушка» Цоя, «Мой друг» группы «Машина времени», «Дуся-агрегат» группы «Любэ».

Александр Пушной распевался в центре города с самого утра

Ближе к вечеру Александр Пушной прочитал лекцию для новосибирцев о нотах, гармонии в музыке и как все это может быть связано с математикой. Во время лекции шоумен пошутил над собственными музыкальными способностями.

Концерт Александра Пушного стартовал в 20 часов. Первым треком в его исполнении стала музыка из заставки программы «Время». Было громко и очень драйвово, все детали — в этом материале.

Подробности гибели школьницы в Коченево

Стали известны детали гибели 14-летней девушки в поселке Коченево, она пропала за несколько дней до трагедии.

Родственница погибшей рассказала НГС, что все вещи подросток оставила дома, ничего не предвещало беды. Искали девушку всем поселком, вместе с полицией и волонтерами.

Тело девочки нашли в одном из заброшенных зданий, дата прощания еще неизвестна. У девушки было два брата и одна сестра, она жила с отцом. Больше деталей — по ссылке.

Пополнение в списке иностранных агентов

Решение опубликовано 30 августа

Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов «Коалицию Новосибирск 2020»*. В чем причины такого решения — в нашем материале.

Пополнение в зоопарке

В Новосибирском зоопарке появятся новые животные. За них заплатят более трех миллионов рублей. Известно, что животных привезут из Южноафриканской Республики (ЮАР) до конца года. Больше деталей — в нашей новости.

* Признаны Минюстом РФ иноагентом.

Цены на такси резко выросли

Даже недолгие поездки на близкие расстояния обойдутся в круглую сумму

Сегодня днем в городе резко поднялись цены на такси. За небольшую поездку по центру агрегатор просит более 400 рублей, поездка из центра до аэропорта обойдется почти в 1 400 рублей.

Как рассказала НГС читательница Александра, ей нужно было уехать к врачу — у девушки проблемы с ногой, поэтому на общественном транспорте добираться был не вариант. Агрегатор «Яндекс. Такси» запросил за поездку от Есенина до Вокзальной магистрали более 750 рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Новосибирск Александр Пушной СУ СКР по Новосибирской области Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Такси в Новосибирске
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Комментарии
26
Картавый
30 августа 2024, 23:20
Прикол, а когда все открыто критикующие и несогласные закончатся, кого вы следующими назначите на роль иностранных агентов, турбопатриотов? Не ровен час и боты в расход пойдут. Не выполнил план по коментам - подрываешь стабилочку и недостаточно любишь нашего любимку. Три предупреждения - иноагент*
МАРГО
30 августа 2024, 22:46
Здесь Пушной орёт, а там люди под обстрелом. Простые люди... Как так то?
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