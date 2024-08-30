«Была в заброшенном здании»: что известно о 14-летней девочке, которую нашли мертвой в Коченево

Девочку искали несколько дней Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области стали известны подробности поисков погибшей 14-летней девочки. Ее нашли в заброшенном здании — об этом редакции НГС сообщила родственница погибшей.

Девушка пропала за несколько дней до трагедии.

— Она была очень добрая, нежная, отзывчивая. Она была волонтером здесь, в Коченево, — сообщила родственница подростка. — Ни с кем никогда не конфликтовала, очень заботливая, доброжелательная. Очень светлая была.

Как сообщали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», о местонахождение девочки было неизвестно с 27 августа. По словам родственницы погибшей, все необходимые вещи подростка были дома — казалось, что она ушла на прогулку.

— Ничего не предвещала беды. Обнаружили пропажу 28 августа, зарядка, все вещи, документы — все было на месте. То есть по всем признакам она не собиралась никуда уходить. Такое впечатление, что она вышла погулять, — сообщила женщина. — А когда уже поняли, что ее нет уже не 2 или 3 часа, забили тревогу.

В результате родственники пропавшей обратились в полицию. Девочку искали по всему рабочему поселку Коченево, участие в поисках принимали как полицейские и волонтеры, так и друзья, родственники.

В разговоре с НГС женщина уточнила, что 29 августа матери пропавшей прислали фотографию, где, предположительно, ее дочь шла по одной из улиц поселка. Снимок был сделан со спины, но родственники девушки ринулись на место.

— Мы, в свою очередь, ждали ответ — она это или нет. Потом мне позвонила знакомая и сказала, что у нее за домом есть заброшенное здание. Я говорю: «Сходите, пожалуйста, посмотрите. Может быть она сидит там, плачет, я не знаю, плохо ей на душе». И буквально через две минуты она мне звонит, говорит, что девочка там, — сообщила женщина.

Тело девочки нашли в одном из заброшенных зданий, дата прощания еще неизвестна. У девушки было два брата и одна сестра, она жила с отцом.

— Они последнее время не жили вместе. Девочка жила с папой, а младший сын — с мамой. Они разошлись, а чтобы школу не менять, дочка осталась здесь, — объяснила женщина.