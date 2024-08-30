«Это огромные деньги»: цены на такси поднялись в обед пятницы — новосибирцы возмущены

В Новосибирске днем 30 августа резко поднялись цены на такси. За небольшую поездку по центру города агрегатор просит более 400 рублей, поездка из центра до аэропорта обойдется почти в 1 400 рублей.
Как рассказала НГС читательница Александра, ей нужно было уехать к врачу — у девушки проблемы с ногой, поэтому на общественном транспорте добираться был не вариант. Агрегатор «Яндекс. Такси» запросил за поездку от Есенина до Вокзальной магистрали более 750 рублей.
— Это огромные деньги за 20-минутную поездку. Приложение показывает, что сейчас повышенный спрос, и он якобы всегда повышен в это время. Я очень сильно в этом сомневаюсь – сейчас обед, дождей нет, — возмущается Александра.
Корреспондент НГС убедился, что цены на такси действительно очень высокие.
Доехать из центра до вокзала «Новосибирск-Главный» на момент написания материала стоило 443 рубля, до аэропорта Толмачёво – 1 341 рубль.
Если говорить об отдаленных районах, то доехать из центра до НГПУ стоило 739 рублей, до Родников — 768 рублей.
НГС направил запрос в «Яндекс. Go» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее в пресс-службе агрегатора редакции объясняли, что, когда спрос на услуги такси превышает предложение, в Яндекс. Такси применяется повышающий тарифный коэффициент. Это временная и необходимая мера, направленная на привлечение большего числа водителей на линию и, как следствие, стабилизацию цен.
В Яндекс Go доступны технологические решения, позволяющие пассажирам экономить при поездках даже в условиях высокого спроса. Так, алгоритм может предложить немного подождать, чтобы воспользоваться более выгодным предложением, или пройтись пешком до пункта назначения. Кроме того, пользователи могут выбрать вариант «Вместе» и разделить поездку с попутчиками, снизив индивидуальные расходы.
Ранее НГС писал о том, почему таксисты стали прятаться от новосибирцев и отказываться от заказов.