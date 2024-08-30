«Это огромные деньги»: цены на такси поднялись в обед пятницы — новосибирцы возмущены

Даже недолгие поездки на близкие расстояния обойдутся в круглую сумму Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске днем 30 августа резко поднялись цены на такси. За небольшую поездку по центру города агрегатор просит более 400 рублей, поездка из центра до аэропорта обойдется почти в 1 400 рублей.

Как рассказала НГС читательница Александра, ей нужно было уехать к врачу — у девушки проблемы с ногой, поэтому на общественном транспорте добираться был не вариант. Агрегатор «Яндекс. Такси» запросил за поездку от Есенина до Вокзальной магистрали более 750 рублей.

Поездка должна была занять 23 минуты — пробок в городе почти не было Источник: приложение «Яндекс. Go», скриншот читательницы НГС











— Это огромные деньги за 20-минутную поездку. Приложение показывает, что сейчас повышенный спрос, и он якобы всегда повышен в это время. Я очень сильно в этом сомневаюсь – сейчас обед, дождей нет, — возмущается Александра.

Корреспондент НГС убедился, что цены на такси действительно очень высокие.

Доехать из центра до вокзала «Новосибирск-Главный» на момент написания материала стоило 443 рубля, до аэропорта Толмачёво – 1 341 рубль.

До вокзала ехать всего 9 минут Источник: приложение «Яндекс. Go» До аэропорта цена уж очень высокая Источник: приложение «Яндекс. Go»

Если говорить об отдаленных районах, то доехать из центра до НГПУ стоило 739 рублей, до Родников — 768 рублей.

27 минут поездки обойдутся почти в 750 рублей Источник: приложение «Яндекс. Go» Обычно доехать из центра до аэропорта стоит в районе 700-800 рублей Источник: приложение «Яндекс. Go»

НГС направил запрос в «Яндекс. Go» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее в пресс-службе агрегатора редакции объясняли, что, когда спрос на услуги такси превышает предложение, в Яндекс. Такси применяется повышающий тарифный коэффициент. Это временная и необходимая мера, направленная на привлечение большего числа водителей на линию и, как следствие, стабилизацию цен.

В Яндекс Go доступны технологические решения, позволяющие пассажирам экономить при поездках даже в условиях высокого спроса. Так, алгоритм может предложить немного подождать, чтобы воспользоваться более выгодным предложением, или пройтись пешком до пункта назначения. Кроме того, пользователи могут выбрать вариант «Вместе» и разделить поездку с попутчиками, снизив индивидуальные расходы.