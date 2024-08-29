Искали несколько дней: пропавшая под Новосибирском 14-летняя девушка найдена мертвой

Пропавшая в поселке Коченево 14-летняя девушка найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Поиски пропавшей девушки с рыжими волосами продолжались с 27 августа.
— Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры на своей странице в социальной сети.
В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, не уточнив детали.
Тем временем в Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего подростка. Его не могут найти уже пять дней.