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Происшествия Искали несколько дней: пропавшая под Новосибирском 14-летняя девушка найдена мертвой

Искали несколько дней: пропавшая под Новосибирском 14-летняя девушка найдена мертвой

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП

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5 комментариев

Девушка пропала 27 августа

Пропавшая в поселке Коченево 14-летняя девушка найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Поиски пропавшей девушки с рыжими волосами продолжались с 27 августа.

— Найдена. Погибла. Приносим свои соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры на своей странице в социальной сети.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, не уточнив детали.

Тем временем в Новосибирске продолжаются поиски 14-летнего подростка. Его не могут найти уже пять дней.

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Новосибирская область Пропала девушка Найдена мертвой ЛизаАлерт Новосибирской области СУ СКР по Новосибирской области
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Комментарии
6
Татьяна 53
29 августа 2024, 19:40
Думала найдётся, жаль.
Гость
29 августа 2024, 19:46
Нынешнее поколение родилось при Путине многие при нём и ушли из жизни- потерянные годы утраченное поколение-
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