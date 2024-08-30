«За всех будущих ученых»: Александр Пушной начал концерт в Новосибирске с музыки из программы «Время» — видео

У кинотеатра «Победа» в центре Новосибирска начался концерт музыканта и шоумена Александра Пушного. Выступление проходит в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+).
Готовясь к выступлению Александр Пушной предупредил новосибирцев, что «будет очень громко». Затем шоумен начал «прогревать» публику и отметил, что будет общаться со зрителями.
— Начнем мы с самого важного трека для моего поколения. Когда мы с родителями где-то часов в 9 вечера садились у телевизора, смотрели программу «Время» - там звучала она. Великая заставка великого композитора Свиридова, которая называлась «Время вперед». И сегодня, все требует, чтобы время двигалось вперед. Оно будет двигаться вперед благодаря тем, кто занимается наукой и делает нашу с вами жизнь лучше. За всех будущих ученых, — заявил Александр Пушной со сцены.
Чуть ранее он также сказал: «Как прекрасен летом и зимой Новосибирск родной». Выступление Пушного собрались послушать несколько сотен новосибирцев.
Ранее Александр Пушной прочитал лекцию, на которой высмеял собственные музыкальные способности. Шоумен рассказывал о музыке и математике.