НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

ю-з.

 748мм 68%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76

Пушной зажег на концерте в центре Новосибирска — видео

Уголовное дело из-за забора
Как хотят перестроить центр
Ваше мнение о работе
Распродают точки на фуд-кортах
Школьница спасла семью от пожара
Что надеть на линейку
Мы в Telegram
Развлечения «За всех будущих ученых»: Александр Пушной начал концерт в Новосибирске с музыки из программы «Время» — видео

«За всех будущих ученых»: Александр Пушной начал концерт в Новосибирске с музыки из программы «Время» — видео

Музыку шоумен назвал «самым важным треком» своего поколения

2 500
14 комментариев

Выступление Александра Пушного началось в 20 часов

У кинотеатра «Победа» в центре Новосибирска начался концерт музыканта и шоумена Александра Пушного. Выступление проходит в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+).

Готовясь к выступлению Александр Пушной предупредил новосибирцев, что «будет очень громко». Затем шоумен начал «прогревать» публику и отметил, что будет общаться со зрителями.

Анна Скок/NGS.RU

— Начнем мы с самого важного трека для моего поколения. Когда мы с родителями где-то часов в 9 вечера садились у телевизора, смотрели программу «Время» - там звучала она. Великая заставка великого композитора Свиридова, которая называлась «Время вперед». И сегодня, все требует, чтобы время двигалось вперед. Оно будет двигаться вперед благодаря тем, кто занимается наукой и делает нашу с вами жизнь лучше. За всех будущих ученых, — заявил Александр Пушной со сцены.

Чуть ранее он также сказал: «Как прекрасен летом и зимой Новосибирск родной». Выступление Пушного собрались послушать несколько сотен новосибирцев.

Ранее Александр Пушной прочитал лекцию, на которой высмеял собственные музыкальные способности. Шоумен рассказывал о музыке и математике.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
За державу обидно!
30 августа 2024, 22:24
Чё он так всегда орёт,что в рекламе,что со сцены,выпучит глаза и понесло.... Для какой аудитории его выпустили?
14314447
30 августа 2024, 20:52
Нужны концерты как множество инструментов а не один барабан и гитара.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение
Анонимное мнение
Мнение
«Чтобы выжить, нужно быть со связями или богатым»: сибирячка полгода не может добиться лечения для своей матери
Ксения Козлова
Домохозяйка, многодетная мать
Мнение
Воскрешение ужаса: как новый фильм о Чужом возвращает франшизу к истокам — и где в нем искать Ридли Скотта
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Alex,38

Marco,33

Тимофей,43

Вера,47

Серж,58

Dn7,36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Продленка для начальной школы от SOLOMON PLUS

10 000 ₽

Добавить объявление