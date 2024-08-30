«Дуся-агрегат»: Александр Пушной уже на Ленина — видео, как он распевается в центре с самого утра

Александр Пушной уже на сцене Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Утром, 30 августа, в Новосибирске на фестивале «ТехноАрт» перед кинотеатром «Победа» начал распеваться Александр Пушной. Поэтому все желающие могут послушать исполнителя. Концерт Александра Пушного начнется в 20 часов там же.

Сейчас Пушной играет на сцене на гитаре и напевает отрывки из песен на русском и английском языках, а также общается со зрителями и музыкантами. Возле сцены уже собралась толпа зевак.

В частности, он исполнил такие хиты, как «Кукушка» Цоя, «Мой друг» группы «Машина времени», а на видео исполняет композицию «Дуся-агрегат» группы «Любэ».

Распевка исполнителя у «Победы» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

С 26 августа и по 1 сентября перед «Победой» всего пройдет около ста бесплатных мероприятий. Каждый из семи дней фестиваля посвящен одному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу, и их взаимодействию с наукой.

На три финальных дня, с пятницы по воскресенье, улицу Ленина сделали пешеходной. Шоумен Александр Пушной сегодня организует творческую встречу и выступит с концертом.