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Культура события «Дуся-агрегат»: Александр Пушной уже на Ленина — видео, как он распевается в центре с самого утра

«Дуся-агрегат»: Александр Пушной уже на Ленина — видео, как он распевается в центре с самого утра

Настоящий концерт предстоит только вечером, но послушать музыканта можно уже сейчас

5 968
33 комментария

Александр Пушной уже на сцене

Утром, 30 августа, в Новосибирске на фестивале «ТехноАрт» перед кинотеатром «Победа» начал распеваться Александр Пушной. Поэтому все желающие могут послушать исполнителя. Концерт Александра Пушного начнется в 20 часов там же.

Сейчас Пушной играет на сцене на гитаре и напевает отрывки из песен на русском и английском языках, а также общается со зрителями и музыкантами. Возле сцены уже собралась толпа зевак.

В частности, он исполнил такие хиты, как «Кукушка» Цоя, «Мой друг» группы «Машина времени», а на видео исполняет композицию «Дуся-агрегат» группы «Любэ».

Распевка исполнителя у «Победы»

С 26 августа и по 1 сентября перед «Победой» всего пройдет около ста бесплатных мероприятий. Каждый из семи дней фестиваля посвящен одному виду искусства: архитектуре, театру, фотографии, литературе, музыке, кино и танцу, и их взаимодействию с наукой.

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На три финальных дня, с пятницы по воскресенье, улицу Ленина сделали пешеходной. Шоумен Александр Пушной сегодня организует творческую встречу и выступит с концертом.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина. На дороге поставили бетонные блоки.

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Комментарии
33
Нина_Ивановна
30 августа 2024, 11:57
А НГСу сложно видео встраивать из живых видеохостингов, а не дышащих на ладан?
Гость
30 августа 2024, 11:49
Пушной ВЫ Красава!!! В 1995 смотрел Вас в 5-ке НГУ думал почему нет Вас на телевизоре?! Через год Вы там были !!! Молодец!!! Очень благодарен Вам за пупинизацию науки!!! С учетом того что формат телевизоров изменился с 4/3 на 16/9 умоляю снимите Галилео-2 - это нужно подрастающим поколениям (я знаю что Вы считаете что проект изжил) - не было бы кредитов сам бы рад был поучаствовать в этом проекте!
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