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Город «За что не возьмусь, все выходит ни так»: Александр Пушной высмеял свои музыкальные способности — видео

«За что не возьмусь, все выходит ни так»: Александр Пушной высмеял свои музыкальные способности — видео

Шоумен прочитал лекцию о нотах и математике в музыке

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8 комментариев

Выступление Александра Пушного проходит в эти минуты перед кинотеатром «Победа»

Шоумен Александр Пушной на лекции в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+) в центре Новосибирска пошутил, что не смог переизобрести музыкальную гармонию. Выступление артиста проходит в эти минуты у кинотеатра Победа.

Александр Пушной читает для новосибирцев лекцию о нотах, частотах, гармонии в музыке и как все это может быть связано с математикой.

— Вся музыка в мире играется на этих нотах. И только одна функция, которая переводит ноты в частоты. Вы что, с ума сошли? Тут же, с точки зрения музыки, бесконечно множество функций можно разных нарисовать. Любому ребенку дайте в руки фломастер, и он вам нарисует: прямую, кривую, параболу, — сказал он.

Анна Скок/NGS.RU

Во время выступления артист поделился курьезным случаем из собственного опыта работы над песнями — он пытался создать полностью «гармоничный» трек.

— Это была самая большая фрустрация в моей жизни. Оказалось, что все, что я изобрел — звучало как плохой звук и сочетание клавиш, как расстроенное дело. Я даже не понял, как так происходит. Я меняю что-то и сразу все становится плохо. И даже если есть что-то хорошее в моей гармонии, то оказывается, что я попал в две точки одной прямой, — рассказал Александр Пушной.

Во время лекции шоумен также пообщался с новосибирцами и спросил, какую музыку они слушают. Послушать Александра Пушного собрались несколько сотен человек. Ожидается так, что Пушной даст концерт, он начнется примерно в 20 часов.

Александр Пушной выступает в Новосибирске в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+). Из-за фестиваля на три дня перекрыли часть улицы Ленина.

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Новосибирск Музыка Александр Пушной
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Комментарии
9
Гость
30 августа 2024, 19:28
Фрустрация это большое разочарование. А пушнина давно уже мало востребована. Даже в НГУ, где про фрустрацию знают мало-мальски годные абитуриенты.
Гость
30 августа 2024, 19:35
он не предел мечтаний
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