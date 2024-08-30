«За что не возьмусь, все выходит ни так»: Александр Пушной высмеял свои музыкальные способности — видео

Выступление Александра Пушного проходит в эти минуты перед кинотеатром «Победа» Источник: Анна Скок/NGS.RU











Шоумен Александр Пушной на лекции в рамках фестиваля «ТехноАрт» (0+) в центре Новосибирска пошутил, что не смог переизобрести музыкальную гармонию. Выступление артиста проходит в эти минуты у кинотеатра Победа.

Александр Пушной читает для новосибирцев лекцию о нотах, частотах, гармонии в музыке и как все это может быть связано с математикой.

— Вся музыка в мире играется на этих нотах. И только одна функция, которая переводит ноты в частоты. Вы что, с ума сошли? Тут же, с точки зрения музыки, бесконечно множество функций можно разных нарисовать. Любому ребенку дайте в руки фломастер, и он вам нарисует: прямую, кривую, параболу, — сказал он.

Анна Скок/NGS.RU Источник: Концерт Александра Пушного запланирован на 20 часов

Во время выступления артист поделился курьезным случаем из собственного опыта работы над песнями — он пытался создать полностью «гармоничный» трек.

— Это была самая большая фрустрация в моей жизни. Оказалось, что все, что я изобрел — звучало как плохой звук и сочетание клавиш, как расстроенное дело. Я даже не понял, как так происходит. Я меняю что-то и сразу все становится плохо. И даже если есть что-то хорошее в моей гармонии, то оказывается, что я попал в две точки одной прямой, — рассказал Александр Пушной.

Во время лекции шоумен также пообщался с новосибирцами и спросил, какую музыку они слушают. Послушать Александра Пушного собрались несколько сотен человек. Ожидается так, что Пушной даст концерт, он начнется примерно в 20 часов.