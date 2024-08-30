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Перекрыли улицу Ленина

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Город В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — на дороге поставили бетонные блоки

В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — на дороге поставили бетонные блоки

Перекрытие связано с проведением фестиваля

562
4 комментария

Многие автолюбители не знали о перекрытии, поэтому были вынуждены разворачиваться

Сегодня утром, 30 августа, улицу Ленина закрыли для проезда автомобилей — ограничения начали действовать с 6:00. Они продлятся три дня.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, перекрытие затронет участок улицы Ленина от улицы Советской до улицы Урицкого. Объезжать закрытый участок рекомендуют по другим доступным для проезда дорогам. Ограничения связаны с проведением фестиваля.

По информации областного инновационного фонда, с 30 августа по 1 сентября улица Ленина станет пешеходной, чтобы обеспечить удобство зрителям мероприятия. К фестивалю присоединятся музыкальные гости – Александр Пушной, Тося Чайкина, а также неназванный пока хедлайнер.

Перекрытие улицы для автомобилей — не новшество

Ранее закрытие улицы Ленина для автомобилей уже практиковалось. Кроме того, на заседании экспертных комиссий по общественным пространствам и транспорту обсуждалась возможность полного и окончательного перевода этого участка в статус пешеходной зоны. Большинство экспертов сочли, что городу необходимо пространство для комфортных прогулок, и предложили закрыть данный участок для машин, реконструировать его и создать условия для приятного времяпрепровождения горожан в центре города.

Ранее НГС писал, что два участка на Большевичке хотят перекрыть на месяц.

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Новосибирск Улица Ленина Перекрытия Дороги
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Комментарии
4
Гость
30 августа 2024, 07:40
Можно фестиваль провести на дмитровском мосту. Блоки там уже стоят, рабочих нет никому не помешаем
Гость
30 августа 2024, 07:40
Очередной фестиваль? Там покажут, как менять гнилые трубы?
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