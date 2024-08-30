В Новосибирске перекрыли часть улицы Ленина — на дороге поставили бетонные блоки

Многие автолюбители не знали о перекрытии, поэтому были вынуждены разворачиваться Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Сегодня утром, 30 августа, улицу Ленина закрыли для проезда автомобилей — ограничения начали действовать с 6:00. Они продлятся три дня.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, перекрытие затронет участок улицы Ленина от улицы Советской до улицы Урицкого. Объезжать закрытый участок рекомендуют по другим доступным для проезда дорогам. Ограничения связаны с проведением фестиваля.

По информации областного инновационного фонда, с 30 августа по 1 сентября улица Ленина станет пешеходной, чтобы обеспечить удобство зрителям мероприятия. К фестивалю присоединятся музыкальные гости – Александр Пушной, Тося Чайкина, а также неназванный пока хедлайнер.

Перекрытие улицы для автомобилей — не новшество Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Ранее закрытие улицы Ленина для автомобилей уже практиковалось. Кроме того, на заседании экспертных комиссий по общественным пространствам и транспорту обсуждалась возможность полного и окончательного перевода этого участка в статус пешеходной зоны. Большинство экспертов сочли, что городу необходимо пространство для комфортных прогулок, и предложили закрыть данный участок для машин, реконструировать его и создать условия для приятного времяпрепровождения горожан в центре города.