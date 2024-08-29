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Дороги и транспорт Завтра закроют в 6 утра: часть улицы Ленина станет пешеходной на время

Завтра закроют в 6 утра: часть улицы Ленина станет пешеходной на время

Движения остановят на участке между улицами Советской и Урицкого

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Участок решили сделать пешеходным ради фестиваля

Улицу Ленина в Новосибирске закроют для машин на три дня. Дорогу перекроют завтра, 30 августа, в 6 утра.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, перекрытие будет действовать в период с 06:00 30 августа до 06:00 2 сентября на участке улицы Ленина от улицы Советской до Урицкого. Объезжать его советуют по другим доступным для проезда улицам. Ограничения действуют из-за фестиваля.

— С пятницы по воскресенье для удобства зрителей улица Ленина станет пешеходной, а к фестивалю присоединятся специальные музыкальные гости — Александр Пушной и Тося Чайкина, а также секретный хедлайнер, который будет объявлен позже, — ранее сообщили в областном инновационном фонде.

Для проезда автомобилей закроют участок от улицы Советской до улицы Урицкого

Дорогу в центре города несколько раз закрывали для автомобилей, а недавно на заседании двух комиссий по общественным пространствам и транспорту экспертного совета обсудили дальнейшую судьбу участка от площади Ленина до улицы Урицкого. Большинство экспертов решили, что городу необходимо место для прогулок, и дорогу стоит навсегда закрыть от машин, реконструировать и дать возможность новосибирцам комфортно гулять в центре, а не тесниться между припаркованными авто и огромными уличными верандами.

Экспертам предложили три варианты: полное перекрытие, частичное и две полосы для машин. НГС узнал, что обсуждали члены комиссий, как специалисты предлагают перенаправить потоки и разобраться с хаотичной парковкой и почему некоторые всё же оказались против перекрытия Ленина.

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