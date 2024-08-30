Для Новосибирского зоопарка закупят животных за 3,5 миллиона — их привезут из ЮАР

Договор заключили 29 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке имени появятся новые животные. За них заплатят более трех миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 29 августа. В нем опубликовали данные о договоре купли-продажи животных для нужд Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило.

Техническая документация в извещении отсутствует. Указано, что речь идет о двух особях, страна происхождения — Южно-Африканская Республика. Цена каждой достигает 1 750 000 рублей.

— Млекопитающие и животные прочие, не включенные в другие группировки, кроме используемых для научно-исследовательских целей, — сказано в наименовании товара.

Договор заключили 29 августа, срок исполнения — до 31 декабря этого года. НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, какие животные появятся в учреждении в рамках договора.