В Новосибирском зоопарке могут появиться жирафы — загон для них уже проектируют

Об их покупке ранее заявлял Андрей Шило Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Для Новосибирского зоопарка планируют купить жирафов. Однако в этом году этих животных приобретать не будут. Об этом НГС сообщили в пресс-центре мэрии.

— В настоящее время вопрос о приобретении жирафов для МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило» не рассматривается. На текущий момент комплекс для размещения африканских животных находится на стадии проектирования, — говорится в ответе на запрос.

О планах приобрети жирафов в конце 2023 года заявил и директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. По словам руководителя, зоопарк продолжит развиваться, в будущем территория будет поделена на географические зоны — Азия, тропики, Север и Африка.

— По поводу жирафов — проект для их содержания уже разработан. У нас будет два павильона и научный центр. По проекту общаемся с правительством области, надо выходить на федеральные бюджеты. Жирафы — это перспективно недалекое будущее, — заявил Андрей Шило в 2023 году.

Что же касается приобретения больших панд и слонов для Новосибирского зоопарка, то их покупка пока не планируется. Как отметил Андрей Шило, это требует больших финансовых вложений.