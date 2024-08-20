Поедают падаль: в Новосибирский зоопарк привезли огромных лысых птиц — их высота 1,5 метра

Пару птиц заметили на прошлой неделе Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирский зоопарк привезли новых животных — в вольер поселили пару марабу. Птицы сразу привлекли к себе внимание своей необычной внешностью.

В высоту марабу достигают 1,5 метров и выше, а размах крыльев может быть 2,5 метра. На голове и шее почти нет оперения. Марабу — падальщики и селятся обычно группой.

Птиц снял на видео постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Марабу посетителей не испугались и даже показали размах своих крыльев.

Птицы уже освоились Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Вчера стало известно, что белые медведицы Белка и Стрелка пока останутся жить в Новосибирском зоопарке.