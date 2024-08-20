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Животные Поедают падаль: в Новосибирский зоопарк привезли огромных лысых птиц — их высота 1,5 метра

Поедают падаль: в Новосибирский зоопарк привезли огромных лысых птиц — их высота 1,5 метра

На голове у марабу почти нет оперения

3 456
12 комментариев

Пару птиц заметили на прошлой неделе

В Новосибирский зоопарк привезли новых животных — в вольер поселили пару марабу. Птицы сразу привлекли к себе внимание своей необычной внешностью.

В высоту марабу достигают 1,5 метров и выше, а размах крыльев может быть 2,5 метра. На голове и шее почти нет оперения. Марабу — падальщики и селятся обычно группой.

Птиц снял на видео постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Марабу посетителей не испугались и даже показали размах своих крыльев.

Птицы уже освоились

Вчера стало известно, что белые медведицы Белка и Стрелка пока останутся жить в Новосибирском зоопарке.

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Комментарии
12
Smykson
20 августа 2024, 11:57
Смысл содержания в зоопарке? Выпустите на улицы - потомство (не смотря на зиму) два раза в год приносить будут - еды НАВАЛОМ!
Фродо Бэггинс
20 августа 2024, 10:57
как разведенки что ли?
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