Поедают падаль: в Новосибирский зоопарк привезли огромных лысых птиц — их высота 1,5 метра

В Новосибирский зоопарк привезли новых животных — в вольер поселили пару марабу. Птицы сразу привлекли к себе внимание своей необычной внешностью.
В высоту марабу достигают 1,5 метров и выше, а размах крыльев может быть 2,5 метра. На голове и шее почти нет оперения. Марабу — падальщики и селятся обычно группой.
Птиц снял на видео постоянный гость Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. Марабу посетителей не испугались и даже показали размах своих крыльев.
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