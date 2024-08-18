Играют и пытаются устроиться в гамаке: как проводят время уссурийские медвежата — милое видео из Новосибирского зоопарка

Детенышей привезли в Сибири в мае Источник: Анна Новика/youtube











Уссурийские медвежата, которые недавно появились в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило, активно привыкают к новому месту обитания. Как проводят время маленькие хищники, сняла на видео постоянная посетительница учреждения Анна Новика.



Маленькие хищники попали на видео посетительницы зоопарка Источник: Анна Новика/youtube

На кадрах видно, как один из детенышей пытается устроиться на лежанке и, ворочаясь, выбирает позу для отдыха. Его сородич тем временем гуляет внизу по вольеру.



Затем можно заметить, как медвежонок встает с гамака и пытается зацепиться лапами за подвешенные деревянные диски. Маленький хищник оказался наполовину в воздухе, но затем возвращается на лежанку. После этого детёныш забирается на бревно, изучая окрестности.



На других кадрах медвежата решают пообщаться друг с другом через прутья вольера. Судя по снимкам, детеныши испытывают интерес — один из них поднял лапы к ограждению, чтобы посмотреть на сородича.



О появлении уссурийских белогрудых медвежат в Новосибирском зоопарке стало известно в конце июля. Их передали в учреждение из Владивостока.



Детенышей привезли в Сибири в мае, когда они были маленькими, животных выкармливали детской кашей из бутылочки. В середине августа животные устроили драку за лежанку.



Недавно в Новосибирском зоопарке белых медвежат Белку и Стрелку переселили в другой вольер от мамы. Через четыре месяца им исполнится два года.

