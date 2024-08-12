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Животные Битва за лежанку: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Битва за лежанку: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Кто победил в поединке остаётся загадкой

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2 комментария
Кадры сняты 9 августа

Уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке. Кадрами поделился постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.

На опубликованном новосибирцем видео медвежата спорят за место на лежанке на высоте в вольере. Сначала кажется, что малыши просто дурачатся.

Но спустя несколько секунд поединок принимает серьезный оборот — в дело пошли обоюдные укусы за ухо, пинки и борцовские приемы. Кто победил в поединке — остаётся загадкой

Уссурийский медведь, которого также называют гималайским, белогрудым, азиатским чёрным и даже лунным (благодаря белому пятну в форме полумесяца на груди) в дикой природе обитает в Уссурийском крае, Северной Корее, северо-восточном Китае. Животное занесено в Красную книгу. Живущая в Новосибирском зоопарке уссурийская медведица уже становилась мамой. В 2018 году она родила троих медвежат.

Уссурийские медвежата появились в Новосибирском зоопарке в конце июля. Их привезли из Владивостока совсем маленькими, сотрудники зоопарка выкармливали их детской кашей из бутылочки.

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Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 00:17
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
Гость
12 августа 2024, 00:21
Несчастные. А теткам с ленина нравится смотреть на мучеников
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