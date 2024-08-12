Битва за лежанку: уссурийские медвежата устроили активные игры — милое видео из Новосибирского зоопарка

Кадры сняты 9 августа Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











Уссурийские медвежата устроили драку в Новосибирском зоопарке. Кадрами поделился постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.



На опубликованном новосибирцем видео медвежата спорят за место на лежанке на высоте в вольере. Сначала кажется, что малыши просто дурачатся.



Но спустя несколько секунд поединок принимает серьезный оборот — в дело пошли обоюдные укусы за ухо, пинки и борцовские приемы. Кто победил в поединке — остаётся загадкой



Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

Уссурийский медведь, которого также называют гималайским, белогрудым, азиатским чёрным и даже лунным (благодаря белому пятну в форме полумесяца на груди) в дикой природе обитает в Уссурийском крае, Северной Корее, северо-восточном Китае. Животное занесено в Красную книгу. Живущая в Новосибирском зоопарке уссурийская медведица уже становилась мамой. В 2018 году она родила троих медвежат.

