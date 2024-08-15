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Животные Непростой и грустный момент: Новосибирский зоопарк объяснил, зачем медвежат Белку и Стрелку отселили от матери

Непростой и грустный момент: Новосибирский зоопарк объяснил, зачем медвежат Белку и Стрелку отселили от матери

Через четыре месяца белым медвежатам исполнится два года

1 830
8 комментариев
Медвежата поселились в новом вольере 14 августа

Новосибирский зоопарк объяснил, зачем белых медвежат Белку и Стрелку переселили в другой вольер от мамы. Информация опубликована в Telegram-канале зоопарка.

Специалисты объяснили, что через четыре месяца медвежатам исполнится два года — они достигли возраста, когда могут жить самостоятельно. В дикой природе медведи уходят от матери примерно в полтора года. К тому же, Белка и Стрелка размерами уже догнали маму и вполне могут обходиться без материнского молока.

— Расставание для всех было непростым и немного грустным моментом. Белка и Стрелка переведены в вольер нового вольерного комплекса для медведей. Там есть бассейн и большой участок, покрытый естественным грунтом. Как только медведицы немного привыкнут к новому месту и своей самостоятельности, они начнут выходить на прогулки, — сообщили в зоопарке.

Белка и Стрелка будут жить вместе. Отселение дочерей не понравилось их маме — медведице Герде. Но, как рассказали в зоопарке, она быстро успокоилась и уже в скором времени ее ждет встреча со своим спутником — медведем Каем.

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

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Комментарии
8
Гость
15 августа 2024, 16:50
Теперь сбагрят опять куда-нить по-тихому(
Гость
15 августа 2024, 17:09
Секс это фу.
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