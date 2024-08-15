Непростой и грустный момент: Новосибирский зоопарк объяснил, зачем медвежат Белку и Стрелку отселили от матери

Медвежата поселились в новом вольере 14 августа Источник: читательница НГС











Новосибирский зоопарк объяснил, зачем белых медвежат Белку и Стрелку переселили в другой вольер от мамы. Информация опубликована в Telegram-канале зоопарка.



Специалисты объяснили, что через четыре месяца медвежатам исполнится два года — они достигли возраста, когда могут жить самостоятельно. В дикой природе медведи уходят от матери примерно в полтора года. К тому же, Белка и Стрелка размерами уже догнали маму и вполне могут обходиться без материнского молока.



— Расставание для всех было непростым и немного грустным моментом. Белка и Стрелка переведены в вольер нового вольерного комплекса для медведей. Там есть бассейн и большой участок, покрытый естественным грунтом. Как только медведицы немного привыкнут к новому месту и своей самостоятельности, они начнут выходить на прогулки, — сообщили в зоопарке.



Белка и Стрелка будут жить вместе. Отселение дочерей не понравилось их маме — медведице Герде. Но, как рассказали в зоопарке, она быстро успокоилась и уже в скором времени ее ждет встреча со своим спутником — медведем Каем.



О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

