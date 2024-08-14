Подросших медвежат Белку и Стрелку отселили в отдельный от матери вольер в Новосибирском зоопарке

Посетители могут видеть Белку и Стрелку в новом вольере Источник: читательница НГС











В Новосибирском зоопарке переселили подросших медвежат-двойняшек. До 13 августа они находились в одном вольере с мамой Гердой. Теперь у животных отдельная своя клетка.



О перемещении животных сообщили несколько читателей НГС. Также видео с новым размещением выложили несколько постоянных посетителей зоопарка.

Новое место жительства Белки и Стрелки располагается недалеко от вольеров с бурыми медведями. В клетке нет бассейна. Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска, которой принадлежит зоопарк, чтобы уточнить дальнейшую судьбу белых медведей.

В это время лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.

