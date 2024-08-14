НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +22

4 м/c,

ю-в.

 747мм 63%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56

СРОЧНО

В Калининском районе нашли очаг радиации

Странная смерть ветерана МВД
Как защититься от мошенников
Опасный Новосибирск
Подслушано в чатах родителей
Завоевали Россию
Жизнь как в кино
Как выбрать мёд
Где учатся отличники
Требуют снести «шарик»
НГС в Telegram
Животные Подросших медвежат Белку и Стрелку отселили в отдельный от матери вольер в Новосибирском зоопарке

Подросших медвежат Белку и Стрелку отселили в отдельный от матери вольер в Новосибирском зоопарке

Сейчас у них другая клетка

3 282
12 комментариев
Посетители могут видеть Белку и Стрелку в новом вольере

В Новосибирском зоопарке переселили подросших медвежат-двойняшек. До 13 августа они находились в одном вольере с мамой Гердой. Теперь у животных отдельная своя клетка.

О перемещении животных сообщили несколько читателей НГС. Также видео с новым размещением выложили несколько постоянных посетителей зоопарка.

Новое место жительства Белки и Стрелки располагается недалеко от вольеров с бурыми медведями. В клетке нет бассейна. Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска, которой принадлежит зоопарк, чтобы уточнить дальнейшую судьбу белых медведей.

В это время лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирский зоопарк Зоопарк Белые медведи Белка и Стрелка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
llehni
14 августа 2024, 10:10
а почему такая большая клетка? еще меньше не нашли, изверги.
ЮлияВД
14 августа 2024, 08:49
Там же есть новый вольер с бассейном для бурых медведей делали, стоит пустой второй год. Как они без бассейна?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Как вырастить арбуз в Сибири: пошаговая инструкция, с которой справится даже начинающий дачник
Александра Бруня
Корреспондент
Мнение
«Намечается революция»: как болтливый наемник Дэдпул объединяет «Марвел» — и собирает аншлаги в кино
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Ацетон, резина и пары бензина»: чем заменяют элитные импортные коньяки и виски — мнение обозревателя НГС
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,44

Александр,35

Nata,48

Arhlara,57

Света,39

Светлана,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление