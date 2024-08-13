Отвечает Найтири: грозное рычание львов сняли в Новосибирском зоопарке — впечатляющее видео

Ричард пока общается со львицей на расстоянии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.

Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков снял рычание львов. Найтири удалось обратить на себя внимание Ричарда. Видео нужно смотреть со звуком.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В середине июля Пермского зоопарка в Новосибирск привезли нового льва. Ричард сразу же покорил сердца сибиряков. В зоопарке надеются, что с Найтири он сойдется характером. Но пока вместе их не держат.



На прошлой неделе стало известно, откуда привезли двух уссурийских медвежат в Новосибирский зоопарк.