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Животные Отвечает Найтири: грозное рычание львов сняли в Новосибирском зоопарке — впечатляющее видео

Отвечает Найтири: грозное рычание львов сняли в Новосибирском зоопарке — впечатляющее видео

Смотреть его нужно со звуком

818
14 комментариев
Ричард пока общается со львицей на расстоянии

В Новосибирском зоопарке лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.

Постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков снял рычание львов. Найтири удалось обратить на себя внимание Ричарда. Видео нужно смотреть со звуком.

В середине июля Пермского зоопарка в Новосибирск привезли нового льва. Ричард сразу же покорил сердца сибиряков. В зоопарке надеются, что с Найтири он сойдется характером. Но пока вместе их не держат.

На прошлой неделе стало известно, откуда привезли двух уссурийских медвежат в Новосибирский зоопарк.

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Новосибирский зоопарк Зоопарк Лев Ричард
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Комментарии
14
224274911
13 августа 2024, 12:45
Какой красивый новый лев!! Живи у нас в Новосибирске долго и счастливо!
Гость
13 августа 2024, 12:44
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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