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В мэрии сообщили о судьбе белых медведиц

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Животные В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе белых медведиц Белки и Стрелки — видео их нового вольера с водопадом

В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе белых медведиц Белки и Стрелки — видео их нового вольера с водопадом

Животных отселили от матери

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9 комментариев
Медведицам исполнилось почти два года, и их отселили от матери

Белые медведицы Белка и Стрелка пока останутся жить в Новосибирском зоопарке. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

— Белые медведи Белка и Стрелка рождены в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года. Животные были отселены от медведицы Герды, потому что уже достигли возраста, когда могут быть самостоятельными. Вопрос о передаче Белки и Стрелки в другой зоопарк в настоящее время не решен, — объяснили в мэрии Новосибирска. — Белый медведь Норди содержится в Новосибирском зоопарке вне композиции.

Белка и Стрелка сейчас осваиваются в новом просторном вольере. В нем есть даже водопад с бассейном. Медведиц снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

В это время лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.

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Комментарии
9
ЮлияВД
19 августа 2024, 09:29
Покажут пусть Норди!!!!
Гость
19 августа 2024, 09:03
Ребята, а что за тема, что животные вне выставки содержаться в ужасных условиях? Тот же Норди, как он выглядит, где его домик?
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