В мэрии Новосибирска сообщили о судьбе белых медведиц Белки и Стрелки — видео их нового вольера с водопадом

Медведицам исполнилось почти два года, и их отселили от матери Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











Белые медведицы Белка и Стрелка пока останутся жить в Новосибирском зоопарке. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС.

— Белые медведи Белка и Стрелка рождены в Новосибирском зоопарке 16 декабря 2022 года. Животные были отселены от медведицы Герды, потому что уже достигли возраста, когда могут быть самостоятельными. Вопрос о передаче Белки и Стрелки в другой зоопарк в настоящее время не решен, — объяснили в мэрии Новосибирска. — Белый медведь Норди содержится в Новосибирском зоопарке вне композиции.

Белка и Стрелка сейчас осваиваются в новом просторном вольере. В нем есть даже водопад с бассейном. Медведиц снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

В это время лев Ричард переговаривается со львицей Найтири. Пока животных держат порознь, выпускают гулять в вольер по очереди. Но это не мешает им знакомиться.