14 мгновений года: жизнь Новосибирска в фотографиях корреспондентов НГС — самые запоминающиеся кадры

Белая медведица Герда в марте впервые вывела своих ещё совсем маленьких медвежат на прогулку. Ради этого и других кадров фотографу пришлось долго ждать ждать этого момента, ругаться с охраной зоопарка, мерзнуть и ходить кругами, пока «модели» не появились на «подиуме». Если при взгляде на этот кадр у вас не сжалось сердце, вам стоит сходить на приём к кардиологу: может быть оно из камня?.