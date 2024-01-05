14 мгновений года: жизнь Новосибирска в фотографиях корреспондентов НГС — самые запоминающиеся кадры

Фотография — остановленное мгновение. Иногда прекрасное, иногда пугающее. Но именно фотограф позволяет ему стать свидетельством каких-то событий. Весь год фотографы и журналисты НГС снимали происходящие в городе и его окрестностях события и сделали массу интересных снимков. Обозревателю НГС Стасу Соколову, который тоже принял участие в этой работе, пришлось попотеть, чтобы выбрать самые яркие кадры.
Крещенские купания — постоянный источник ярких фото. Александр Ощепков проделал неблизкий путь, чтобы найти место для этого снимка. Часовня Веры, Надежды, Любви и матери их Софии стоит на берегу Обского моря в посёлке Быстровка.
Утром 9 февраля в панельной пятиэтажке на улице Линейной взорвался газ. Пожар тушили 12 часов, в результате взрыва был уничтожен фактически целый подъезд дома. 14 человек погибли.
Белая медведица Герда в марте впервые вывела своих ещё совсем маленьких медвежат на прогулку. Ради этого и других кадров фотографу пришлось долго ждать ждать этого момента, ругаться с охраной зоопарка, мерзнуть и ходить кругами, пока «модели» не появились на «подиуме». Если при взгляде на этот кадр у вас не сжалось сердце, вам стоит сходить на приём к кардиологу: может быть оно из камня?.
В апреле журналист Ксения Лысенко и фотограф Алина Скитович сделали немного мистический репортаж о Первомайском районе и могилах, которые там расположены прямо в лесу.
Горящие поля весной — обычное дело. Фотограф Александр Ощепков даже не собирался их снимать, он ехал снимать бега с тотализатором. Но по дороге увидел столб дыма и не смог пройти мимо. В результате получился целый репортаж о работе пожарных.
Главным визуальным событием июня в 2023-ем году стала цветочная инсталляция на улице Ленина. Фотографу удалось вместить в один кадр не только буйство красок, но и бесконечный поток людей, который привлекла затея мэрии. Не все, впрочем, тогда оказались готовы к появлению в городе подобных объектов. За поведение части горожан было стыдно даже мэру.
В июле на фото месяца претендовали несколько ярких снимков. Но, согласитесь, тягаться с этим котёнком манула смогли бы разве что кадры возложения цветов инопланетянами к памятнику Ленина. Еще больше снимков манулов в июльской подборке.
Август — месяц, когда наконец-то можно расслабиться. Успеть за лето что-то серьезное уже шансов нет, остаётся наслаждаться моментом. Поэтому снимком этого месяца стал этот «летающий» парень на трюковом самокате. Узнать, не пострадал ли самолёт (на фото слева), можно посмотрев репортаж с фестиваля уличной культуры.
В сентябре взорвался и упал самолёт с самым удивительным, наверное, персонажем в новейшей истории России — Евгением Пригожиным и его коллегами по «ЧВК Вагнер» (напомним, что частные военные компании по-прежнему запрещены российскими законами). Новосибирск это событие (как и странный марш Пригожина на Москву) задело мало, но здесь местные вагнеровцы отличились, не просто соорудив временный мемориал, но и пригласив скрипача.
В октябре демонтаж недостроенного здания на площади Маркса вступил в завершающую стадию. Сооружение, которое начали строить, как дворец культуры и почти достроили с мыслью превратить его в торгово-развлекательный центр в какой-то момент оказалось никому не нужным. Посмотреть фото сноса можно в подборке обозревателя НГС. Сейчас на этом месте активно строится комплекс из жилых, административных и торговых сооружений под названием «Аэрон».
Есть кадры, на которых, вроде бы, не происходит ничего уникального и исторического, но они всё равно притягивают взгляд. Фотограф НГС смог (далеко не с первого раза) поймать на Обском водохранилище «идеальный лед». Ходить по нему в ноябре, кстати, страшновато, тем более — с полной сумкой дорогой техники. Но зато теперь у нас всех есть эти замечательные картинки.
Ранние морозы позволили провести соревнования по кайтингу уже 2 декабря. Прошли они, правда, не без сложностей. Лед только встал, а перед началом состязаний пришла оттепель. Но всё прошло благополучно.
В уходящем году НГС публиковал не только красивые фото, но и захватывающие видео. Посмотреть на самые запоминающиеся из них можно в подборке Анны Богдановой.