Вольер с белыми медвежатами открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим трогательные фото крох

В пятницу, 24 марта, в Новосибирском зоопарке открыли доступ к вольеру с белыми медвежатами. Теперь посетители могут посмотреть на детенышей белой медведицы Герды.
Фотограф НГС Александр Ощепков сходил в зоопарк и сфотографировал забавных малышей.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в декабре 2011 года. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.