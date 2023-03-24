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Фоторепортаж

Вольер с белыми медвежатами открыли в Новосибирском зоопарке — смотрим трогательные фото крох

Теперь посетители могут сами посмотреть на малышей

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Кай и Герда стали родителями в 4-й раз

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В пятницу, 24 марта, в Новосибирском зоопарке открыли доступ к вольеру с белыми медвежатами. Теперь посетители могут посмотреть на детенышей белой медведицы Герды.

Фотограф НГС Александр Ощепков сходил в зоопарк и сфотографировал забавных малышей.

У <a href="https://ngs.ru/text/animals/2023/02/07/72038024/" class="_" target="_blank">Герды в этом году родилось два новых детеныша</a> — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы

У Герды в этом году родилось два новых детеныша — официально об этом стало известно в начале февраля, когда огородили вольер медведицы

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Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года

Теперь в зоопарке живут 6 особей. Кай и Герда находятся в зоопарке с 2008 года

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Малышей показали не сразу — <a href="https://ngs.ru/text/animals/2023/03/10/72121916/" class="_" target="_blank">фотографии первой прогулки</a> появились только в начале марта

Малышей показали не сразу — фотографии первой прогулки появились только в начале марта

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А вольер с детенышами <a href="https://ngs.ru/text/animals/2023/03/10/72122552/" class="_" target="_blank">долго был закрыт</a>

А вольер с детенышами долго был закрыт

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Сегодня доступ к вольеру открыли

Сегодня доступ к вольеру открыли

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Пол малышей пока нельзя определить. Но им явно весело вместе!

Пол малышей пока нельзя определить. Но им явно весело вместе!

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Герда не отходит от детенышей

Герда не отходит от детенышей

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Новорожденный медвежонок весит около 500 граммов и может уместиться на ладони. При этом вес взрослых особей может доходить до 450 килограмм

Новорожденный медвежонок весит около 500 граммов и может уместиться на ладони. При этом вес взрослых особей может доходить до 450 килограмм

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Первые дни после рождения медвежата были беспомощными. Сейчас они робко косолапят по вольеру и играют между собой

Первые дни после рождения медвежата были беспомощными. Сейчас они робко косолапят по вольеру и играют между собой

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Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в декабре 2011 года. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.

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