«Они пока делают первые шаги»: вольер с белыми медвежатами в зоопарке Новосибирска еще не открыли

В Новосибирском зоопарке еще не открыли вольер с белыми медведями, из которого начали выходить медведица Герда и ее медвежата.
Сегодня в зоопарке показали фото детенышей и подписали, что ждут фотографии от посетителей. Один из читателей НГС воспринял этот призыв буквально, приехал в зоопарк и выяснил, что вольер перекрыт красной лентой.
— Я пришел на призыв зоопарка, который предложил делиться фотографиями медвежат. А тут вольер закрыт и ничего не происходит, — написал посетитель зоопарка.
Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил, что медвежат не увидеть.
— Медвежата пока делают первые шаги. Когда вольер будет открыт, неизвестно, — рассказал НГС Андрей Шило.
У Герды в этом году родилось два новых детеныша. Об этом сообщили в зоопарке еще в феврале. Пока пол детей неизвестен. Сейчас в новосибирском зоопарке живут 6 белых медведей.