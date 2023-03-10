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«Они пока делают первые шаги»: вольер с белыми медвежатами в зоопарке Новосибирска еще не открыли

Сегодня Герда вывела детенышей на прогулку

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Вольер перекрыт красными лентами

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В Новосибирском зоопарке еще не открыли вольер с белыми медведями, из которого начали выходить медведица Герда и ее медвежата.

Сегодня в зоопарке показали фото детенышей и подписали, что ждут фотографии от посетителей. Один из читателей НГС воспринял этот призыв буквально, приехал в зоопарк и выяснил, что вольер перекрыт красной лентой.

— Я пришел на призыв зоопарка, который предложил делиться фотографиями медвежат. А тут вольер закрыт и ничего не происходит, — написал посетитель зоопарка.

Директор зоопарка Андрей Шило подтвердил, что медвежат не увидеть.

— Медвежата пока делают первые шаги. Когда вольер будет открыт, неизвестно, — рассказал НГС Андрей Шило.

Когда откроют вольер — неизвестно

Когда откроют вольер — неизвестно

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У Герды в этом году родилось два новых детеныша. Об этом сообщили в зоопарке еще в феврале. Пока пол детей неизвестен. Сейчас в новосибирском зоопарке живут 6 белых медведей.

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