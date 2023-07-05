Уже делают «кусь»: как котята манула отдыхают летом — 20 милых фото

Среди манулов Новосибирского зоопарка есть и настоящие знаменитости. Один из них — манул Зеленогорск, который стал известен благодаря видео, где он ставит лапки на хвост. Оно собрало больше 6 миллионов просмотров. Но и сейчас Зеленогорск впечатляет посетителей зоопарка. Посмотрите, как он точит коготки.