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Тема дняКотята манула отдыхают — 20 милых фото
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Уже делают «кусь»: как котята манула отдыхают летом — 20 милых фото

Они выходят на прогулки вместе с мамой

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Котята родились 29 апреля

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Котятам манула, которые родились в Новосибирском зоопарке в этом году, недавно исполнилось два месяца. Животные уже выходят из вольера, играют и учатся точить когти. И постепенно становятся одними из самых популярных обитателей зоопарка.

Игры котят привлекают внимание, и если вы еще не видели их вживую, то посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.

Родители котят — манулы Ева и Ачи

Родители котят — манулы Ева и Ачи

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Всего на свет появились пять манулят

Всего на свет появились пять манулят

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В зоопарке назвали пол котят — это три мальчика и две девочки

В зоопарке назвали пол котят — это три мальчика и две девочки

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Имена малышам пока не выбрали

Имена малышам пока не выбрали

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Мама котят следит за их играми

Мама котят следит за их играми

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— Молодая самка родила пятерых котят. Мама очень хорошо о них заботится. Наше вмешательство не требуется, — сообщали на странице Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте»

— Молодая самка родила пятерых котят. Мама очень хорошо о них заботится. Наше вмешательство не требуется, — сообщали на странице Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте»

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Эти котята — первое потомство у Евы и Ачи

Эти котята — первое потомство у Евы и Ачи

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Сейчас малыши активно познают мир

Сейчас малыши активно познают мир

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Они играют самостоятельно, а иногда — в компании

Они играют самостоятельно, а иногда — в компании

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Во время игр они аккуратно кусают друг друга

Во время игр они аккуратно кусают друг друга

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Во время прогулок котят могут получиться такие милые кадры

Во время прогулок котят могут получиться такие милые кадры

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При рождении глаза манулов голубого цвета, но со временем цвет меняется

При рождении глаза манулов голубого цвета, но со временем цвет меняется

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Мех этих животных — самый густой среди всех кошачьих

Мех этих животных — самый густой среди всех кошачьих

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В естественной среде манулы живут в горной местности, и окрас помогает им сливаться с ландшафтом

В естественной среде манулы живут в горной местности, и окрас помогает им сливаться с ландшафтом

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Манулы — суровые хищники

Манулы — суровые хищники

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Они могут переносить мороз до -50 градусов

Они могут переносить мороз до -50 градусов

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У котят постепенно оттачиваются инстинкты

У котят постепенно оттачиваются инстинкты

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В Новосибирском зоопарке котята у манулов рождаются с 1995 года

В Новосибирском зоопарке котята у манулов рождаются с 1995 года

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Сейчас специалисты прикладывают усилия, чтобы сохранить этот вид кошек

Сейчас специалисты прикладывают усилия, чтобы сохранить этот вид кошек

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Среди манулов Новосибирского зоопарка есть и настоящие знаменитости. Один из них — манул Зеленогорск, который стал известен благодаря видео, где он ставит лапки на хвост. Оно собрало больше 6 миллионов просмотров. Но и сейчас Зеленогорск впечатляет посетителей зоопарка. Посмотрите, как он точит коготки.

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