Уже делают «кусь»: как котята манула отдыхают летом — 20 милых фото

Котятам манула, которые родились в Новосибирском зоопарке в этом году, недавно исполнилось два месяца. Животные уже выходят из вольера, играют и учатся точить когти. И постепенно становятся одними из самых популярных обитателей зоопарка.
Игры котят привлекают внимание, и если вы еще не видели их вживую, то посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова.
Среди манулов Новосибирского зоопарка есть и настоящие знаменитости. Один из них — манул Зеленогорск, который стал известен благодаря видео, где он ставит лапки на хвост. Оно собрало больше 6 миллионов просмотров. Но и сейчас Зеленогорск впечатляет посетителей зоопарка. Посмотрите, как он точит коготки.