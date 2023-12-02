«Погода непредсказуемая»: в Новосибирск со всей России приехали на соревнования по кайтингу — посмотрите, как это было

На этой неделе, 29 ноября, в Новосибирске начались соревнования по зимним видам парусного спорта — кубок Сибири 2023. В этом году, как рассказали организаторы, у соревнований юбилей — они проходят в 15 раз.
— В этом году, к сожалению, в Новосибирске погода непредсказуемая, очень тёплая. Как и 10 лет назад, кстати. Ожидали мы в два раза больше участников, приехали самые смелые. И в принципе они не прогадали, потому что погода шикарная, ледовое покрытие состоялось, — рассказала НГС организатор соревнований Мила Полякова.
— Мы катаемся только, где безопасно. Был сильный шторм и так совпало, что весь лед переместился. Именно плиту, которая в первые заморозки застыла, к нам пригнало и она только укрепилась, — добавила организатор.
Вчера, 1 декабря, в Новосибирске большую часть дня стояла плюсовая температура. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как выглядит первый день зимы по-новосибирски.