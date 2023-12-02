«Погода непредсказуемая»: в Новосибирск со всей России приехали на соревнования по кайтингу — посмотрите, как это было

— В этом году, к сожалению, в Новосибирске погода непредсказуемая, очень тёплая. Как и 10 лет назад, кстати. Ожидали мы в два раза больше участников, приехали самые смелые. И в принципе они не прогадали, потому что погода шикарная, ледовое покрытие состоялось, — рассказала НГС организатор соревнований Мила Полякова.