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«Погода непредсказуемая»: в Новосибирск со всей России приехали на соревнования по кайтингу — посмотрите, как это было

Спортсмены традиционно открывают сезон

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Спортсмены открыли сезон на соревнованиях

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На этой неделе, 29 ноября, в Новосибирске начались соревнования по зимним видам парусного спорта — кубок Сибири 2023. В этом году, как рассказали организаторы, у соревнований юбилей — они проходят в 15 раз.

— В этом году, к сожалению, в Новосибирске погода непредсказуемая, очень тёплая. Как и 10 лет назад, кстати. Ожидали мы в два раза больше участников, приехали самые смелые. И в принципе они не прогадали, потому что погода шикарная, ледовое покрытие состоялось, — рассказала НГС организатор соревнований Мила Полякова.

Кубок Сибири проходит уже в 15 раз

Кубок Сибири проходит уже в 15 раз

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В это году на соревнования приехали участники из разных городов: Нижний Новгород, Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Курск, сибирские города.

В это году на соревнования приехали участники из разных городов: Нижний Новгород, Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Курск, сибирские города.

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В пятницу на соревнованиях было 64 спортсмена

В пятницу на соревнованиях было 64 спортсмена

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В пятницу были гонки в «курс-рейсе». На субботу запланирована дисциплина «фристайл», а в воскресенье — «марафон»

В пятницу были гонки в «курс-рейсе». На субботу запланирована дисциплина «фристайл», а в воскресенье — «марафон»

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Возраст участников во всероссийских соревнованиях от 14 лет и старше. Предела нет.

Возраст участников во всероссийских соревнованиях от 14 лет и старше. Предела нет.

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Самому юному участнику в этом году — 11 лет. Он участвует в детских соревнованиях

Самому юному участнику в этом году — 11 лет. Он участвует в детских соревнованиях

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Организаторы перед приездом спортсменов измерили лед. Его толщина оказалась 17 сантиметров

Организаторы перед приездом спортсменов измерили лед. Его толщина оказалась 17 сантиметров

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— Мы катаемся только, где безопасно. Был сильный шторм и так совпало, что весь лед переместился. Именно плиту, которая в первые заморозки застыла, к нам пригнало и она только укрепилась, — добавила организатор.

Соревнования будут проходить до 4 декабря

Соревнования будут проходить до 4 декабря

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Посмотреть на соревнования можно на водохранилище

Посмотреть на соревнования можно на водохранилище

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Вчера, 1 декабря, в Новосибирске большую часть дня стояла плюсовая температура. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по городу и запечатлел, как выглядит первый день зимы по-новосибирски.

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