«Общество само себя наказало»: вице-мэр Новосибирска заявила, что с улицы Ленина перестали забирать цветы

— Помните ситуацию с вандализмом на улице Ленина? Так вот, после этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало, и с тех пор ни одного цветка не было забрано с цветочных композиций! Вчера разговаривала с нашими флористами, они в шоке. Счастливы жить в таком городе! И я! А я горжусь нашими горожанами! — говорится в телеграм-канале вице-мэра.