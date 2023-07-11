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«Общество само себя наказало»: вице-мэр Новосибирска заявила, что с улицы Ленина перестали забирать цветы

Флористы восстановили композиции после празднования Дня города

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Улицу Ленина решили оставить пешеходной до конца июля

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Вице-мэр Новосибирска заявила, что цветы с улицы Ленина после скандала в День города местные жители больше не забирают. Композиции удалось восстановить.

— Помните ситуацию с вандализмом на улице Ленина? Так вот, после этого случая новосибирское общество само себя наказало и наругало, и с тех пор ни одного цветка не было забрано с цветочных композиций! Вчера разговаривала с нашими флористами, они в шоке. Счастливы жить в таком городе! И я! А я горжусь нашими горожанами! — говорится в телеграм-канале вице-мэра.

Анна Терешкова также отметила, что любит Новосибирск и людей, которые живут в нем.

То, что новосибирцы обрывают растения на фестивале цветов на пешеходной улице Ленина, заметили во время празднования Дня города. На видео, которое сняла читательница НГС, видно, как несколько человек действительно раздвигают сено и ищут цветы, собирая себе целые букеты. После случившегося композиции восстановили флористы.

Напомним, что улица Ленина будет закрыта для проезда до 31 июля этого года.

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