Взрыв в городе, самолет в поле и слезы бойцов — самые интересные и скандальные видео НГС за год

Видео — давно востребованный формат на страницах новостного издания. В этом году на НГС вышло несколько сотен видеоисторий. Мы рассказывали о самых громких событиях, брали интервью у жителей города, выезжали в отдаленные села, чтобы рассказать о резонансных происшествиях. Придумывали прически со стилистом и делились историями из жизни журналистов. В конце года мы попытались выбрать самые запомнившиеся, важные, интересные видео 2023 года. Устраивайтесь поудобнее и наберитесь терпения (у нас по-прежнему есть реклама), чтобы ничего не пропустить.
В начале года читатели бурно обсуждали историю сибирячки, которая родила первенца в 45 лет. Наталья довольно откровенно рассказала о том, как пыталась забеременеть, но все попытки были безуспешными. Когда она решила отпустить ситуацию и просто наслаждаться жизнь, все случилось.
В начале года мы часто хотим что-то обновить, начать заново или просто по-новому взглянуть на жизнь. Возможно, это видео поможет тем, кто ищет ответы на свои вопросы.
9 февраля в Новосибирске произошла трагедия: взорвался газ в доме на улице Линейная, 39. В первые дни после обрушения стало известно о 14 погибших — среди них были молодая мама с двухлетней дочкой. На месте работали спасатели, полиция и медики, завалы разбирали около суток. Трагедия разрушила жизни десятков людей — главные факты о взрыве на Линейной смотрите в этом видео.
Жизнь все перемалывает, события и люди остаются лишь в воспоминаниях. После тяжелой зимы наступил март, а весной хочется выйти из спячки и радоваться теплому солнцу. История 64-летней сибирячки Елены вдохновляет, ее настрою можно поучиться.
— У меня была одна цель, — объясняет Елена участие в конкурсах красоты. — Чтобы они не ныли по поводу «мне 30», «мне 40», «мне 50». Я говорю: «Девочки, все окей».
Март не за горами, скоро снова покупать подарки. Что дарят новосибирцы и как женщины относятся к подаркам на 8 марта, смотрите в видеоопросе — и точно все станет понятно.
В середине марта на Ордынской трассе произошла авария, которая унесла жизнь трех человек. Погиб 3-летний ребенок и его родители, а старший мальчик попал в больницу в тяжелом состоянии. В этом видео мы рассказывали о том, как все произошло.
К счастью, благодаря врачам и поддержке близких Стас поправился. Мальчика воспитывают бабушка и тетя, и летом журналисты НГС съездили к ним в гости.
В апреле мы запустили бьюти-рубрику, в которой стилист Евгения Разинкина показывает, как быстро и просто сделать яркий образ. Мы начали с платков: оказывается, этот простой аксессуар может кардинально изменить образ.
А еще в честь 1 апреля журналисты редакции рассказали про смешные случаи, связанные с работой.
В 2023 году на НГС вышло две видеоистории, посвященные Дню Победы. В первой мы рассказывали о семье, которая бережно хранит его письма с фронта — посмотрите видео, где читают строки, написанные 80 лет назад командиром разведроты Григорием Чибряковым. В семейном архиве сохранились письма и других родственников, которые прошли войну.
А накануне праздника мы рассказали историю жизни Марии Федоровны Сереченко, которой как раз в мае исполнилось 97 лет. В Великую Отечественную войну она, хрупкая маленькая девушка, восстанавливала железную дорогу в Карелии и спасала раненых. А еще Мария Федоровна ходит заниматься на уличных тренажерах и часто шутит.
Истории про животных, особенно с тяжелой судьбой попадают в самое сердце наших читателей. Весной зоозащитники нашли в земляной яме семь новорожденных щенков: четверо лысых и трое собачек с шерстью. Их мама — обычная дворняжка, а папа, как определили волонтеры, редкий для наших широт пес. Щенки — помесь с редкой породой ксолоитцкуинтли, которую сокращенно называют ксоло. Теперь у каждого свой хозяин. Посмотрите, как они выглядят.
27 июля вертолет Ми-8 с туристами на борту разбился в Усть-Коксинском районе Республики Алтай. На борту находилось 16 человек, в том числе 3 члена экипажа. Очевидцы успели снять вертолет во время посадки и начавшийся пожар. Вертолет загорелся после того, как задел линию электропередачи.
Вертолет совершал рейс авиакомпании «АлтайАвиа» — туристы возвращались с экскурсии на гору Белуху. По информации прокуроров, маршрут вертолета был следующий: гора Белуха — село Тюнгур — село Карасук (Республика Алтай).
В июле наша съемочная группа ездила в село Яркуль Усть-Тарского района Новосибирской области. Там арестовали двух бывших и одного действующего сотрудника полиции — их обвинили в похищении и убийстве 15-летней Натальи Матюхиной.
В родом селе никто не забыл о пропаже девушки, жители Яркуля до сих пор обсуждают случившееся, а родители Наташи не теряют надежды вновь увидеть свою дочь.
В конце августа бизнес-джет главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина потерпел крушение. В Новосибирске бойцы ЧВК «Вагнер» устроили мемориал у офиса организации на улице Ядринцевской. Туда принесли портреты основателя ЧВК Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Один из бойцов не смог сдержать эмоций и разрыдался прямо перед камерой. Это видео облетело всю страну и вошло в историю.
Утром 12 сентября самолет Аirbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничном поле рядом с селом в Новосибирской области. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа. Корреспонденты НГС съездили на место аварийной посадки лайнера.
В ближайшие месяцы эксперты говорили об ошибках пилотов и неправильных расчетах. Самолет пока так и стоит в поле на территории Новосибирской области.
А в этом видео эмоции пассажиров.
Осенью в селе Иштан в Томской области произошло жестокое убийство фельдшера. Это потрясло всю Сибирь. 61-летняя Ольга Земляницкая 40 лет была единственным медиком в деревне, в ночь на 25 сентября она пошла на вызов в соседний дом, где было пьяное застолье. Как позже выяснилось, один мужчина решил поджечь спирт ради забавы, из-за чего второй получил ожог.
Съемочная группа НГС побывала на месте трагических событий. В этом видео мы показываем, как село переживает трагедию.
Площадь Труда давно называют «кольцом ада» из-за пробок. В 2023 году ситуация стала еще хуже из-за строительства многоуровневой развязки. И с площади Труда, и с площади Энергетиков убрали кольца — теперь они больше похожи на ракеты. Посмотрите, как будет организовано движение.
В 2019 году 34-летняя бердчанка Ирина Синельникова поехала продавать машину и пропала. Ее искали сотни волонтеров, через несколько дней тело нашли в соседней области. Осенью семья Ирины узнала, что убийцы женщины вышли на свободу, отслужив полгода в ЧВК «Вагнер».
Журналисты НГС встретились с мужем Ирины Синельниковой. В этом видео рассказываем громкую историю, которая тогда потрясла всю Новосибирскую область.
В ноябре в Новосибирск прилетел французский режиссер Клеман Нонсьё. Перед концертом он дал небольшое интервью новосибирским журналистам. Если вы не видели его, не пропустите — это то видео, которое хочется пересматривать, при этом без улыбки просмотр не случится.
В этом году мы много рассказывали о деменции — теме, актуальной во всем мире. В кинотеатре «Победа» прошла выставка картин, написанных людьми с деменцией. Организаторы выставки поделились историями своих близких.
А руководитель новосибирского городского центра по борьбе с деменцией, кандидат медицинских наук, невролог Светлана Дума назвала первые признаки деменции и, в частности, синдрома Альцгеймера, и рассказала о способах профилактики этой болезни.
И еще одно видео: в декабре НГС рассказал о 14-летней Ане Корчагиной из Новосибирска: девочка стала известной на всю страну — в ее блоге почти 900 тысяч подписчиков. Аня рассказывает о своей жизни с прогерией — это редкое заболевание, которое проявляется стремительным старением. Один год жизни людей с прогерией считается как восемь. Вместе с папой Аня пришла в редакцию НГС, чтобы поделиться своей историей.
Ранее мы подвели итоги 2023 года в фотографиях — невероятная подборка кадров, сделанных фотографами НГС.