Взрыв в городе, самолет в поле и слезы бойцов — самые интересные и скандальные видео НГС за год

В начале года читатели бурно обсуждали историю сибирячки, которая родила первенца в 45 лет. Наталья довольно откровенно рассказала о том, как пыталась забеременеть, но все попытки были безуспешными. Когда она решила отпустить ситуацию и просто наслаждаться жизнь, все случилось.

В начале года мы часто хотим что-то обновить, начать заново или просто по-новому взглянуть на жизнь. Возможно, это видео поможет тем, кто ищет ответы на свои вопросы.