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Рейтинг самых читаемых новостей НГС в 2022 году — что больше всего волновало наших читателей

Да, главной темой года стала мобилизация, но популярными стали и несколько необычных заметок

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Самые читаемые новости на нашем сайте набрали сотни тысяч просмотров

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В непростой 2022 год наши читатели каждый день оставались с нами, а мы рассказывали о самых важных событиях в Новосибирске и мире. В конце года принято подводить итоги — давайте посмотрим, какие новости НГС были самыми читаемыми и интересными в 2022-м.

На НГС выходят не только городские, но и федеральные новости. Поэтому мы решили разделить наш рейтинг на две части: сначала мы расскажем о самых интересных новостях Новосибирска, а затем — всей страны.

1-е место. Военный комиссар НСО объяснил, почему повестки приходят людям без боевого опыта

Новость вышла в первые дни после объявления мобилизации и собрала 383 599 просмотров. Здесь всё понятно из заголовка — вопросы о нарушениях во время мобилизации тогда волновали всех особенно сильно.

2-е место. Владимир Соловьев потребовал от новосибирских властей отреагировать на организацию мобилизации

Снова новость о мобилизации и 185 000 просмотров. В ней рассказывается о посте в телеграм-канале Владимира Соловьева. Шоумен в очередной раз обратил внимание на организацию мобилизации в Новосибирской области. Он привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.

3-е

место. Блогерша из Новокузнецка погибла в Сеуле

184 760 прочтений у новости о трагедии во время празднования Хеллоуина в Сеуле. Праздник стал первым в Сеуле в 2022 году после начала пандемии коронавируса. Информационное агентство Yonhap сообщало, что из-за давки много пострадавших были госпитализированы с остановкой сердца. Число жертв составило более 150 человек. Среди них оказалась и 27-летняя новокузнечанка Кристина Гарднер.

4-е

место. Сбой работы у Wildberries: новосибирцы не видят своих заказов

В марте со сбоем Wildberries столкнулись пользователи по всей стране, исключением не стали и новосибирцы. Новость о проблеме с выдачей заказов набрала 181 936 просмотров.

5-е

место. Жёны и матери заключенных собрались у стен колонии в Тогучине: они выступают против вербовки в ЧВК «Вагнер»

На 5-м месте опять новость про мобилизацию. 178 197 просмотров набрала заметка о том, что жены и матери заключенных собрались около тогучинской колонии. Женщины требовали встречи со своими мужьями, сыновьями и с руководством колонии. Они подозревали, что там шла вербовка заключенных в ЧВК «Вагнер». Информацию с места передавал наш корреспондент Илья Калинин. Позже он написал и развернутый репортаж о том, что происходило в ИК-14.

Следующая часть нашего рейтинга — федеральные новости.

1-е

место. Инфекционист объяснил, как отличить свиной грипп от обычного

401 312 просмотров набрала новость про симптом свиного гриппа. В ней врач-инфекционист (кстати, из Новосибирска) рассказал о единственном симптоме, по которому можно отличить свиной грипп от обычного.

2-е

место. Скончался Юрий Шатунов

Новость о смерти 48-летнего солиста группы «Ласковый май» набрала 333 531 прочтение. По данным Telegram-канала «НеМалахов», у Шатунова была тяжелая форма некроза кардиальной мышцы, при которой поражаются все слои сердца. Когда ему стало плохо, он успел лишь сказать: «У меня спазм». Друзья сами повезли артиста в больницу, но там ему не смогли помочь.

3-е место. В Костроме нашли тело 5-летней девочки. Местные жители собрались на самосуд над подозреваемыми

307 868 просмотров у новости про жуткое убийство 5-летней девочки в Костроме. После того как СК задержал подозреваемых, местные жители собрались у общежития, где нашли тело ребенка. Они требовали выдать убийц и хотели устроить самосуд.

4-е место. В каком порядке призывают на службу при мобилизации

Инфографика о призыве по мобилизации собрала 282 555 прочтений. В ней мы собрали всё, что было известно о призыве к тому моменту: людей какого возраста и званий призывают, а также подлежат ли призыву по мобилизации женщины.

5-е место. На каком масле категорически нельзя жарить

Замыкает пятерку федеральных лидеров внезапно новость про правильное питание. 274 865 просмотров у новости о том, какое масло лучше подходит для салата, а какое — для жарки. Почитайте и сохраните для себя — на праздниках это актуально!

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