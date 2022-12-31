Рейтинг самых читаемых новостей НГС в 2022 году — что больше всего волновало наших читателей

Снова новость о мобилизации и 185 000 просмотров. В ней рассказывается о посте в телеграм-канале Владимира Соловьева. Шоумен в очередной раз обратил внимание на организацию мобилизации в Новосибирской области. Он привел пост журналиста Андрея Медведева, который опубликовал фото своего подписчика из Новосибирска и показал, как мобилизованных разместили в Доме молодежи, не обеспечив даже спальными местами.

3-е

место. Блогерша из Новокузнецка погибла в Сеуле