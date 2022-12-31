Рейтинг самых читаемых новостей НГС в 2022 году — что больше всего волновало наших читателей

В непростой 2022 год наши читатели каждый день оставались с нами, а мы рассказывали о самых важных событиях в Новосибирске и мире. В конце года принято подводить итоги — давайте посмотрим, какие новости НГС были самыми читаемыми и интересными в
На НГС выходят не только городские, но и федеральные новости. Поэтому мы решили разделить наш рейтинг на две части: сначала мы расскажем о самых интересных новостях Новосибирска, а затем — всей страны.
1-е место. Военный комиссар НСО объяснил, почему повестки приходят людям без боевого опыта
Новость вышла в первые дни после объявления мобилизации и собрала
2-е место. Владимир Соловьев потребовал от новосибирских властей отреагировать на организацию мобилизации
Снова новость о мобилизации и
3-е
место. Блогерша из Новокузнецка погибла в Сеуле
4-е
место. Сбой работы у Wildberries: новосибирцы не видят своих заказов
В марте со сбоем Wildberries столкнулись пользователи по всей стране, исключением не стали и новосибирцы. Новость о проблеме с выдачей заказов набрала
5-е
место. Жёны и матери заключенных собрались у стен колонии в Тогучине: они выступают против вербовки в ЧВК «Вагнер»
На
Следующая часть нашего рейтинга — федеральные новости.
1-е
место. Инфекционист объяснил, как отличить свиной грипп от обычного
2-е
место. Скончался Юрий Шатунов
Новость о смерти
3-е место. В Костроме нашли тело 5-летней девочки. Местные жители собрались на самосуд над подозреваемыми 4-е место. В каком порядке призывают на службу при мобилизации
Инфографика о призыве по мобилизации собрала
5-е место. На каком масле категорически нельзя жарить
Замыкает пятерку федеральных лидеров внезапно новость про правильное питание.