«Дело может дойти до людей не служивших»: военный комиссар НСО объяснил, почему повестки приходят людям без боевого опыта

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил, почему мобилизуют людей, не имеющих боевого опыта, а также мужчин старше 35 лет. О том, что это обычная практика, он рассказал в прямом эфире телеканала ОТС сегодня, 27 сентября 2022 года.



— Когда военный комиссариат начинает подбирать специалистов на нужные должности, он в первую очередь выбирает граждан до 35 лет, которые служили в армии и имеют опыт боевых действий, — рассказал Евгений Кудрявцев, — но если таких людей не хватает, [...] военный комиссариат начинает смотреть следующую категорию. Берет вторую очередь, смотрит [...] до 45 лет. И так, пока он не подберет [нужное количество людей].