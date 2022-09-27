«Дело может дойти до людей не служивших»: военный комиссар НСО объяснил, почему повестки приходят людям без боевого опыта
По словам Евгения Кудрявцева, такое случается с обладателями редких военных специальностей
Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев объяснил, почему мобилизуют людей, не имеющих боевого опыта, а также мужчин старше 35 лет. О том, что это обычная практика, он рассказал в прямом эфире телеканала ОТС сегодня, 27 сентября 2022 года.
— Когда военный комиссариат начинает подбирать специалистов на нужные должности, он в первую очередь выбирает граждан до 35 лет, которые служили в армии и имеют опыт боевых действий, — рассказал Евгений Кудрявцев, — но если таких людей не хватает, [...] военный комиссариат начинает смотреть следующую категорию. Берет вторую очередь, смотрит [...] до 45 лет. И так, пока он не подберет [нужное количество людей].
По словам главного военкома Новосибирской области, обращать внимание в таком случае начинают не только на мужчин, которые на первый взгляд не подлежат частичной мобилизации по возрасту, но и на тех, кто не имеет боевого опыта. А в случае с редкими военными специальностями обратить внимание могут и на всех имеющих необходимую подготовку:
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— Есть остродефицитные специальности, — объяснил Евгений Кудрявцев. — Гражданин, не служивший в вооруженных силах и имеющий категорию «Ограничено годен к военной службе» по закону подлежит призыву по мобилизации. Основной критерий — это востребованность его военно-учетной специальности. В первую очередь будут рассматриваться граждане первой категории, но при необходимости дело может дойти до людей не служивших и имеющих какие-то ограничения, которые в период мобилизации позволяют ему служить.
Военный билет, в котором указывается военно-учетная специальность, можно получить:
- после службы в рядах вооруженных сил;
- если вплоть до достижения возраста 27 лет гражданин не стал подлежать призыву (например, из-за ограничений по здоровью или получения высшего образования и учебы в аспирантуре). В этом случае решением призывной комиссии гражданин освобождается от исполнения воинской обязанности или зачисляется в запас.
Военный билет офицера запаса выдается офицерам, уволенным с военной службы, а также людям, успешно завершив учебу на военной кафедре высшего учебного заведения.
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