Вакцина, деньги, четыре колеса: о чем новосибирцам было интереснее всего читать в прошлом году

Прошедший год принес нам многое: аварии, крушения самолетов, задержания, громкие уголовные дела, взятки, вакцину от ковида, победы и поражения. В плотном потоке новостей бывает сложно увидеть главное и не раствориться в событиях. А что было главным для наших читателей? НГС посмотрел все новости, которые выходили на сайте в этом году, и выбрал среди них самые читаемые (некоторые собрали почти
Самой читаемой новостью года стала заметка о реальной зарплате ученой, которая жаловалась Путину. В феврале старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой зарплате ученых. По ее словам, в месяц она получала
Чуть меньше — 1 138 758 прочтений — набрала новость о противопоказаниях к «
На третьем месте тема, уже ставшая вечной, — звонки из «службы безопасности Сбербанка». Только в этот раз мошенники наткнулись на одного из руководителей Сбербанка, Игоря Чепенькова. Пост о разговоре Игорь Чепеньков опубликовал у себя на странице в Facebook, чтобы предупредить других людей, и посоветовал сразу жаловаться на такие звонки через приложение. Текст прочитали
Четвертое место снова уходит вакцинации, только на этот раз «ЭпиВакКороной». Вокруг этого препарата, разработанного в Новосибирске, в текущем году было много споров. Вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. В марте участники
Затем снова идет новость о деньгах — материал с данными о зарплатах директоров научных институтов набрал
Тема с тестированием «ЭпиВакКороны», кажется, волновала наших читателей весь год.
Неожиданно среди коронавируса и денег в рейтинг ворвалась подборка горьких историй людей, сдававших и снимавших жилье. Тема о придирчивых арендодателях и неряшливых жильцах задела
На 8-м месте — вновь вакцинация: список противопоказаний к «ЭпиВакКороне». Новость вышла в апреле, тогда в Новосибирск поступила первая партия препарата. Его смогли поставить себе 2430 человек. НГС изучил инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Всю информацию мы объединили в двух картинках.
345 988 просмотров собрала новость о, казалось бы, самой обычной истории. У новосибирца спустили колесо на машине, пока он был в банке. Но всё оказалось не так просто. Владелец машины, Илья, уверен, что это сделали мошенники, которые заранее знали, что он будет снимать крупную сумму в банке. Мы разбирались в подробностях этой истории.
СЮЖЕТ
Замыкает нашу десятку самых читаемых опять же текст про деньги ученых. После того как у сотрудницы научного института и министра финансов разошлись показания о зарплатах, делом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Мы разбирались, какую зарплату предлагают институты, почему оклад в среднем составляет лишь