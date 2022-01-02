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Вакцина, деньги, четыре колеса: о чем новосибирцам было интереснее всего читать в прошлом году

Публикуем десятку самых читаемых новостей

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В топе прочтений — вакцинация и зарплаты, но есть несколько интересных исключений

В топе прочтений — вакцинация и зарплаты, но есть несколько интересных исключений

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Прошедший год принес нам многое: аварии, крушения самолетов, задержания, громкие уголовные дела, взятки, вакцину от ковида, победы и поражения. В плотном потоке новостей бывает сложно увидеть главное и не раствориться в событиях. А что было главным для наших читателей? НГС посмотрел все новости, которые выходили на сайте в этом году, и выбрал среди них самые читаемые (некоторые собрали почти 2 миллиона!). Давайте вместе вспомним, что было важно читателям в 2021 году.

Самой читаемой новостью года стала заметка о реальной зарплате ученой, которая жаловалась Путину. В феврале старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой зарплате ученых. По ее словам, в месяц она получала 32 тысячи рублей. Вскоре после этого сайт Кремля выложил пресс-релиз, в котором привели слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Он посчитал настоящую зарплату девушки — вышло 44 129 рублей. Новость прочитали почти 2 миллиона человек — 1 748 746 посетителей. А потом ученый из СО РАН анонимно рассказал НГС, из чего складываются зарплаты и доходы научных сотрудников. Вот полный расклад.

Чуть меньше — 1 138 758 прочтений — набрала новость о противопоказаниях к «Спутнику V». Вакцинация от ковида стала одной из самых обсуждаемых тем этого года, поэтому такой результат не удивляет. А в этой новости мы собрали все рекомендации врачей по «Спутнику V» в двух картинках.

На третьем месте тема, уже ставшая вечной, — звонки из «службы безопасности Сбербанка». Только в этот раз мошенники наткнулись на одного из руководителей Сбербанка, Игоря Чепенькова. Пост о разговоре Игорь Чепеньков опубликовал у себя на странице в Facebook, чтобы предупредить других людей, и посоветовал сразу жаловаться на такие звонки через приложение. Текст прочитали 854 694 читателя нашего сайта.

Четвертое место снова уходит вакцинации, только на этот раз «ЭпиВакКороной». Вокруг этого препарата, разработанного в Новосибирске, в текущем году было много споров. Вопросы к вакцине появились у добровольцев, которые приняли участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. В марте участники III фазы клинических исследований «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо в Министерство здравоохранения России. Они просили об открытой проверке эффективности вакцины — новость собрала 693 929 просмотров.

Затем снова идет новость о деньгах — материал с данными о зарплатах директоров научных институтов набрал 407 597 просмотров. Все декларации находятся в открытом доступе и позиционируются как «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей научных организаций за 2019 год» (цифры за 2020 год пока не опубликованы). Мы изучили задекларированный доход директоров научных институтов, расположенных в Новосибирске. И выяснили, кто из них зарабатывает больше всех.

Тема с тестированием «ЭпиВакКороны», кажется, волновала наших читателей весь год. 388 666 просмотров собрали истории добровольцев-пенсионеров, которые испытывали вакцину «Вектора». Здесь мы публиковали их рассказы и фотографии.

Неожиданно среди коронавируса и денег в рейтинг ворвалась подборка горьких историй людей, сдававших и снимавших жилье. Тема о придирчивых арендодателях и неряшливых жильцах задела 355 660 читателей. Почитать подборку можно тут.

На 8-м месте — вновь вакцинация: список противопоказаний к «ЭпиВакКороне». Новость вышла в апреле, тогда в Новосибирск поступила первая партия препарата. Его смогли поставить себе 2430 человек. НГС изучил инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Всю информацию мы объединили в двух картинках.

345 988 просмотров собрала новость о, казалось бы, самой обычной истории. У новосибирца спустили колесо на машине, пока он был в банке. Но всё оказалось не так просто. Владелец машины, Илья, уверен, что это сделали мошенники, которые заранее знали, что он будет снимать крупную сумму в банке. Мы разбирались в подробностях этой истории.

СЮЖЕТ

Новый, 2022 год Новый, 2022 год

Замыкает нашу десятку самых читаемых опять же текст про деньги ученых. После того как у сотрудницы научного института и министра финансов разошлись показания о зарплатах, делом заинтересовались прокуратура и Следственный комитет. Мы разбирались, какую зарплату предлагают институты, почему оклад в среднем составляет лишь 25 тысяч рублей и как можно решить проблему с низким уровнем зарплат.

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коронавирус в Новосибирске«Спутник V»«ЭпиВакКорона»
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