Вакцина, деньги, четыре колеса: о чем новосибирцам было интереснее всего читать в прошлом году

Прошедший год принес нам многое: аварии, крушения самолетов, задержания, громкие уголовные дела, взятки, вакцину от ковида, победы и поражения. В плотном потоке новостей бывает сложно увидеть главное и не раствориться в событиях. А что было главным для наших читателей? НГС посмотрел все новости, которые выходили на сайте в этом году, и выбрал среди них самые читаемые (некоторые собрали почти 2 миллиона !). Давайте вместе вспомним, что было важно читателям в 2021 году.

Самой читаемой новостью года стала заметка о реальной зарплате ученой, которая жаловалась Путину. В феврале старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина на заседании президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой зарплате ученых. По ее словам, в месяц она получала 32 тысячи рублей. Вскоре после этого сайт Кремля выложил пресс-релиз, в котором привели слова министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Он посчитал настоящую зарплату девушки — вышло 44 129 рублей. Новость прочитали почти 2 миллиона человек — 1 748 746 посетителей. А потом ученый из СО РАН анонимно рассказал НГС, из чего складываются зарплаты и доходы научных сотрудников. Вот полный расклад.